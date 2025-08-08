Дональд Трамп требует отставки главы Intel Лип-Бу Тана из-за его связей с Китаем

Президент США выступил с заявлением, в котором потребовал, чтобы нынешний генеральный директор Intel Лип-Бу Тан немедленно покинул свою должность. В сообщении на платформе Truth Social он заявил, что «другого выхода из этой ситуации нет».

Повышенное внимание к фигуре Тана связано с его деловыми интересами в Китае. Ранее агентство Reuters сообщило, что сенатор-республиканец Том Коттон направил письмо председателю совета директоров Intel с запросами о связях нового CEO с китайскими компаниями, а также в связи с уголовным делом, затрагивающим бывшую компанию Тана — Cadence Design Systems.

Еще в апреле СМИ сообщали, что назначенный в марте руководитель имеет значительные инвестиции в китайский технологический сектор. В частности, Лип-Бу Тан ранее управлял более чем 40 компаниями в КНР и владеет долями в свыше 600 предприятиях общей стоимостью не менее $200 млн. Среди этих структур упоминались и те, которые, по имеющимся данным, связаны с Народно-освободительной армией Китая и другими государственными организациями.

«Intel обязана ответственно распоряжаться средствами американских налогоплательщиков и соблюдать действующие нормы безопасности», — говорится в письме сенатора Коттона. По его словам, связи Тана вызывают сомнения в способности компании выполнять эти обязательства.

После заявления президента акции Intel упали почти на 5% на предварительных торгах.