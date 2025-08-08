Дональд Трамп вимагає відставки глави Intel Ліп-Бу Тана через його зв’язки з Китаєм08.08.25
Президент США заявив, у якому зажадав, щоб нинішній генеральний директор Intel Ліп-Бу Тан негайно залишив свою посаду. У повідомленні на платформі Truth Social він заявив, що «іншого виходу із цієї ситуації немає».
Підвищена увага до фігури Тана пов’язана з його діловими інтересами у Китаї. Раніше агентство Reuters повідомило, що сенатор-республіканець Том Коттон надіслав листа голові ради директорів Intel із запитами про зв’язки нового CEO з китайськими компаніями, а також у зв’язку з кримінальною справою, що стосується колишньої компанії Тана — Cadence Design Systems.
Ще у квітні ЗМІ повідомляли, що призначений у березні керівник має значні інвестиції у китайський технологічний сектор. Зокрема, Ліп-Бу Тан раніше керував більш ніж 40 компаніями в КНР і володіє частками понад 600 підприємств загальною вартістю не менше $200 млн. Серед цих структур згадувалися й ті, які, за наявними даними, пов’язані з Народно-визвольною армією Китаю та іншими державними організаціями.
“Intel зобов’язана відповідально розпоряджатися коштами американських платників податків і дотримуватися чинних норм безпеки”, – йдеться в листі сенатора Коттона. За його словами, зв’язки Тана викликають сумніви щодо здатності компанії виконувати ці зобов’язання.
Після заяви президента акції Intel упали майже на 5% на попередніх торгах.
