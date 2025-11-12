Дания ограничит доступ в социальные сети детям младше 15 лет

Датское правительство объявило о планах ограничить доступ к социальным сетям для пользователей младше 15 лет. Эту инициативу поддержали все политические партии страны, подчеркнув единство подхода к вопросу цифровой безопасности молодежи.

Как будет реализовано ограничение доступа

Согласно проекту, Министерство цифровизации установит минимальный возраст для регистрации и использования ряда платформ, однако пока не раскрывается, какие именно сервисы попадут под действие закона. Также не уточнено, каким образом будет организован контроль соблюдения возрастных ограничений.

В официальном заявлении министерства отмечается, что дети и подростки сталкиваются с рядом проблем в цифровой среде, включая нарушения сна, снижение концентрации внимания, эмоциональное давление и отсутствие достаточного контроля со стороны взрослых. Министр цифровизации Каролина Стейдж подчеркнула, что государство намерено определить четкие рамки для защиты молодых пользователей в интернете.

Опыт других стран

Подобные меры рассматриваются и в других странах. В Австралии с декабря текущего года вступит в силу общенациональный запрет на использование социальных сетей лицами моложе 16 лет.

В Соединенных Штатах ряд штатов уже ввел или рассматривает подобные ограничения. Например, отдельные штаты требуют от социальных платформ строгой проверки возраста пользователей и предоставления родителям инструментов контроля за активностью детей.

В Европе подобные инициативы также обсуждаются: в Великобритании и Франции рассматриваются законы, ограничивающие доступ к социальным сетям для детей младше определенного возраста и обязывающие платформы соблюдать детские стандарты конфиденциальности.