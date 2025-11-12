Данія обмежить доступ до соціальних мереж дітям молодше 15 років12.11.25
Данський уряд оголосив про плани обмежити доступ до соціальних мереж для користувачів віком до 15 років. Цю ініціативу підтримали всі політичні партії країни, наголосивши на єдності підходу до питання цифрової безпеки молоді.
Як буде реалізовано обмеження доступу
Згідно з проектом, Міністерство цифровізації встановить мінімальний вік для реєстрації та використання низки платформ, проте поки що не розкривається, які саме сервіси підпадуть під дію закону. Також не уточнено, яким чином буде організовано контроль за дотриманням вікових обмежень.
В офіційній заяві міністерства зазначається, що діти та підлітки стикаються з низкою проблем у цифровому середовищі, включаючи порушення сну, зниження концентрації уваги, емоційний тиск та відсутність достатнього контролю з боку дорослих. Міністр цифровізації Кароліна Стейдж наголосила, що держава має намір визначити чіткі рамки для захисту молодих користувачів в Інтернеті.
Досвід інших країн
Подібні заходи розглядаються й інших країнах. В Австралії з грудня поточного року набуде чинності загальнонаціональна заборона на використання соціальних мереж особами молодше 16 років.
У Сполучених Штатах низка штатів уже запровадила чи розглядає подібні обмеження. Наприклад, окремі штати вимагають від соціальних платформ суворої перевірки віку користувачів та надання батькам інструментів контролю за активністю дітей.
У Європі подібні ініціативи також обговорюються: у Великобританії та Франції розглядаються закони, що обмежують доступ до соціальних мереж для дітей молодшого віку та зобов’язують платформи дотримуватися дитячих стандартів конфіденційності.
