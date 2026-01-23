  

Центры обработки данных займут 70 % памяти в 2026 году. Пострадают авто и электроника

Технологические издания уже несколько месяцев подряд предупреждают о нарастающем дефиците оперативной памяти, SSD и жёстких дисков. Главным драйвером проблемы стал взрывной рост спроса со стороны систем искусственного интеллекта. Согласно новому отчёту, уже в 2026 году дата-центры будут потреблять до 70% всей памяти, производимой в мире. Ситуация развивается стремительно, и, как отмечает The Wall Street Journal, последствия этого дефицита выйдут далеко за пределы ИТ-индустрии.

 

Удар по автопрому и бытовой электронике

 

WSJ предупреждает, что экспоненциальный рост спроса на память почти неизбежно ударит по автомобильной промышленности, рынку телевизоров и потребительской электроники. Издание сравнивает происходящее в автопроме с производственными задержками времён пандемии Covid-19 — опытом, который отрасль до сих пор хорошо помнит.

 

Хотя автомобили и большинство бытовых устройств используют сравнительно старые типы памяти, производители RAM уже сократили или полностью свернули выпуск устаревших чипов. Аналитик Counterpoint Research MS Hwang описывает ситуацию предельно жёстко: «нужно покупать билет на самолёт и прямо сейчас выбивать квоты у производителей». По его словам, производственные мощности на 2028 год уже распроданы, не говоря уже о текущем годе.

 

Память дорожает — техника следом

 

Оперативная память сегодня используется практически во всех устройствах. Из-за этого даже телевизоры, Bluetooth-колонки, приставки, «умные» холодильники и другая техника могут существенно подорожать. Маржа в этих сегментах минимальна, поэтому резкий рост цены одного ключевого компонента означает либо убытки для производителей, либо перекладывание расходов на покупателей — при условии, что память вообще удастся закупить.

 

Проблема надолго

 

В отличие от привычных циклических колебаний цен на комплектующие, нынешний кризис не выглядит временным. По прогнозу Hwang, оперативная память может составлять до 10% стоимости большинства электронных устройств и до 30% себестоимости смартфонов.

 

IDC уже пересмотрела прогноз на 2026 год: продажи смартфонов могут снизиться на 5%, а ПК — на 9%. Компания называет текущую ситуацию «постоянным перераспределением» производственных мощностей в пользу ИИ-дата-центров. Аналитик TrendForce Аврил Ву с этим соглашается, подчёркивая, что рынок вступает в фазу структурных изменений, а не краткосрочного кризиса.


