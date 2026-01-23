Центри обробки даних займуть 70% пам’яті у 2026 році. Постраждають авто та електроніка

Технологічні видання вже кілька місяців поспіль попереджають про дефіцит оперативної пам’яті, SSD і жорстких дисків, що наростає. Головним драйвером проблеми стало вибухове зростання попиту з боку систем штучного інтелекту. Згідно з новим звітом, вже в 2026 році дата-центри споживатимуть до 70% усієї пам’яті, яка виробляється у світі. Ситуація стрімко розвивається, і, як зазначає The Wall Street Journal, наслідки цього дефіциту вийдуть далеко за межі ІТ-індустрії.

Удар по автопрому та побутовій електроніці

WSJ попереджає, що експоненційне зростання попиту на згадку майже неминуче вдарить по автомобільній промисловості, ринку телевізорів та споживчої електроніки. Видання порівнює те, що відбувається в автопромі, з виробничими затримками часів пандемії Covid-19 — досвідом, який галузь досі добре пам’ятає.

Хоча автомобілі та більшість побутових пристроїв використовують порівняно старі типи пам’яті, виробники RAM вже скоротили або повністю згорнули випуск застарілих чипів. Аналітик Counterpoint Research MS Hwang описує ситуацію гранично жорстко: «потрібно купувати квиток на літак і зараз вибивати квоти у виробників». За його словами, виробничі потужності на 2028 рік уже розпродані, не кажучи вже про цей рік.

Пам’ять дорожчає – техніка слідом

Оперативна пам’ять сьогодні використовується практично у всіх пристроях. Через це навіть телевізори, Bluetooth-колонки, приставки, «розумні» холодильники та інша техніка можуть суттєво подорожчати. Маржа в цих сегментах мінімальна, тому різке зростання ціни одного ключового компонента означає або збитки для виробників, або переклад витрат на покупців — за умови, що пам’ять взагалі вдасться закупити.

Проблема надовго

На відміну від звичних циклічних коливань цін на комплектуючі, нинішня криза не виглядає тимчасовою. За прогнозом Hwang, оперативна пам’ять може становити до 10% вартості більшості електронних пристроїв та до 30% собівартості смартфонів.

IDC вже переглянула прогноз на 2026 рік: продаж смартфонів може знизитися на 5%, а ПК — на 9%. Компанія називає поточну ситуацію «постійним перерозподілом» виробничих потужностей на користь ШІ-дата центрів. Аналітик TrendForce Авріл Ву з цим погоджується, наголошуючи, що ринок вступає у фазу структурних змін, а не короткострокової кризи.