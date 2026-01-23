Центри обробки даних займуть 70% пам’яті у 2026 році. Постраждають авто та електроніка   

Центри обробки даних займуть 70% пам’яті у 2026 році. Постраждають авто та електроніка23.01.26
Технологічні видання вже кілька місяців поспіль попереджають про дефіцит оперативної пам’яті, SSD і жорстких дисків, що наростає. Головним драйвером проблеми стало вибухове зростання попиту з боку систем штучного інтелекту. Згідно з новим звітом, вже в 2026 році дата-центри споживатимуть до 70% усієї пам’яті, яка виробляється у світі. Ситуація стрімко розвивається, і, як зазначає The Wall Street Journal, наслідки цього дефіциту вийдуть далеко за межі ІТ-індустрії.
Удар по автопрому та побутовій електроніці
WSJ попереджає, що експоненційне зростання попиту на згадку майже неминуче вдарить по автомобільній промисловості, ринку телевізорів та споживчої електроніки. Видання порівнює те, що відбувається в автопромі, з виробничими затримками часів пандемії Covid-19 — досвідом, який галузь досі добре пам’ятає.
Хоча автомобілі та більшість побутових пристроїв використовують порівняно старі типи пам’яті, виробники RAM вже скоротили або повністю згорнули випуск застарілих чипів. Аналітик Counterpoint Research MS Hwang описує ситуацію гранично жорстко: «потрібно купувати квиток на літак і зараз вибивати квоти у виробників». За його словами, виробничі потужності на 2028 рік уже розпродані, не кажучи вже про цей рік.
Пам’ять дорожчає – техніка слідом
Оперативна пам’ять сьогодні використовується практично у всіх пристроях. Через це навіть телевізори, Bluetooth-колонки, приставки, «розумні» холодильники та інша техніка можуть суттєво подорожчати. Маржа в цих сегментах мінімальна, тому різке зростання ціни одного ключового компонента означає або збитки для виробників, або переклад витрат на покупців — за умови, що пам’ять взагалі вдасться закупити.
Проблема надовго
На відміну від звичних циклічних коливань цін на комплектуючі, нинішня криза не виглядає тимчасовою. За прогнозом Hwang, оперативна пам’ять може становити до 10% вартості більшості електронних пристроїв та до 30% собівартості смартфонів.
IDC вже переглянула прогноз на 2026 рік: продаж смартфонів може знизитися на 5%, а ПК — на 9%. Компанія називає поточну ситуацію «постійним перерозподілом» виробничих потужностей на користь ШІ-дата центрів. Аналітик TrendForce Авріл Ву з цим погоджується, наголошуючи, що ринок вступає у фазу структурних змін, а не короткострокової кризи.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Центри обробки даних займуть 70% пам’яті у 2026 році. Постраждають авто та електроніка оперативна пам'ять ЦОД штучний інтелект
Технологічні видання вже кілька місяців поспіль попереджають про дефіцит оперативної пам’яті, SSD і жорстких дисків, що наростає. Головним драйвером проблеми стало вибухове зростання попиту з боку систем штучного інтелекту
Роздачі ігор в Epic Games Store піднімають їх продаж у Steam бізнес ігри
Безкоштовна роздача інді-шутера Blood West у Epic Games Store призвела до різкого зростання його продажів у Steam. У день старту акції продажу на платформі Valve зросли приблизно на 200%
Центри обробки даних займуть 70% пам’яті у 2026 році. Постраждають авто та електроніка
Роздачі ігор в Epic Games Store піднімають їх продаж у Steam
Asus все-таки вирішила більше не випускати смартфонів
TikTok запустила сервіс PineDrama із міні серіалами
LEGO представила набір із фінальною битвою з гри The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Стартували передзамовлення на смартфони Oppo Reno15
Пластик для 3D принтера: коли PETG кращий за PLA і ABS – LBL
ChatGPT Translate підтримує переклад більш ніж 50 мовами
В Україні затвердили трудові договори онлайн на рівні закону