Cмарткольцо Rollme R5 мониторит здоровье и работает 7 дней от полного заряда08.11.24
Компания Rollme выпустила на мировой рынок смарт-кольцо R5, которое способно отслеживать показатели здоровья, такие как сон, пульс, уровень кислорода в крови (SpO2), температуру тела и вариабельность сердечного ритма. Устройство имеет защиту IP68, что делает его устойчивым к воздействию воды и пыли и позволяет использовать его для занятий спортом, включая плавание, йогу и езду на велосипеде.
Смарт-кольцо выполнено из нержавеющей стали и представлено в цветах Dawn Gold и Starry Black. Оно оснащено аккумулятором на 18 мАч, обеспечивающим автономную работу до 7 дней. Данные собираются и обрабатываются в официальном приложении Rollme, с помощью которого можно управлять настройками устройства.
Rollme R5 доступно для покупки на сайте производителя за 79,99 долларов США.
Кольцо Rollme R3 доступно в черном, серебристом и золотом цветах. Оно выполнено с титановым корпусом и гипоаллергенной эпоксидной смолой внутри, что обеспечивает комфорт и долговечность.
Rollme R3 оснащено датчиками для мониторинга пульса, уровня кислорода в крови и физической активности, а также отслеживает сон, включая глубокий и легкий.
Благодаря встроенному аккумулятору на 17,5 мАч, R3 может работать до 10 дней без подзарядки, а зарядный футляр продлевает время использования до 60 дней.
Кольцо также имеет водонепроницаемость до 5 АТМ, что позволяет надевать его во время плавания.
Кроме того, Rollme R3 обладает функцией управления жестами, позволяющей управлять воспроизведением музыки, фотографировать и перелистывать страницы в электронных книгах.
Купить доступное смарт кольцо Rollme R3 можно будет за $90. В сравнении с дорогими конкурентами, такими как Samsung Galaxy Ring за $400 и Oura за $300, R3 выделяется как заметно более бюджетный вариант.Выходит что проверить форм фктор и попробовать его, можно гораздо дешевле.
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Cмарткольцо Rollme R5 мониторит здоровье и работает 7 дней от полного зарядафитнес-трекер
Компания Rollme выпустила на мировой рынок смарт-кольцо R5, которое способно отслеживать показатели здоровья, такие как сон, пульс, уровень кислорода в крови (SpO2)
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