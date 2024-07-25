Опыт эксплуатации Samsung Galaxy Ring — появились первые подробности

Компания Samsung недавно презентовала новый носимый гаджет — смарт-кольцо Galaxy Ring. Он обладает рядом уникальных функций, но также требует особого ухода и правильного использования для максимальной эффективности.

Одной из ключевых особенностей Samsung Galaxy Ring является необходимость правильного выбора размера и позиции на пальце. Если кольцо сидит слишком плотно или свободно, это может негативно повлиять на точность подсчета шагов и других показателей.

Хранение Galaxy Ring также требует внимания. Если смарт-кольцо долго лежит в футляре, резиновые подушечки на подставке могут оставить легкие отпечатки на внутренней поверхности устройства. Хотя это не влияет на функциональность, стоит учитывать этот нюанс. Samsung рекомендует не носить металлические кольца на том же или соседних пальцах со смарт-кольцом Galaxy Ring. Кроме того, производитель советует снимать устройство перед поднятием или работой с тяжелыми и твердыми предметами, чтобы предотвратить повреждения.

Особое внимание следует обратить на использование смарт-кольца во время физических упражнений. Компания предостерегает от ношения устройства во время работы с тренажерами, особенно при подъеме веса. Даже при повседневном использовании на поверхности смарт-кольца могут появиться царапины и вмятины. Производитель отмечает, что такие повреждения не покрываются гарантией. Чтобы минимизировать риск повреждений, Samsung рекомендует носить Galaxy Ring на неосновной руке.