Досвід експлуатації Samsung Galaxy Ring – з’явилися перші подробиці

Компанія Samsung нещодавно презентувала новий гаджет, що носиться — смарт-кільце Galaxy Ring. Він має низку унікальних функцій, але також вимагає особливого догляду та правильного використання для максимальної ефективності.

Однією з ключових особливостей Samsung Galaxy Ring є необхідність правильного вибору розміру та позиції на пальці. Якщо кільце сидить надто щільно чи вільно, це може негативно вплинути на точність підрахунку кроків та інших показників.

Зберігання Galaxy Ring також потребує уваги. Якщо смарт-кільце довго лежить у футлярі, гумові подушечки на підставці можуть залишити легкі відбитки на внутрішній поверхні пристрою. Хоча це не впливає на функціональність, варто враховувати цей аспект. Samsung рекомендує не носити металеві кільця на тому ж чи сусідніх пальцях зі смарт-кільцем Galaxy Ring. Крім того, виробник радить знімати пристрій перед підняттям або роботою з важкими та твердими предметами, щоб запобігти пошкодженню.

Особливу увагу слід звернути на використання смарт-кільця під час фізичних вправ. Компанія застерігає відношення пристрою під час роботи з тренажерами, особливо під час підйому ваги. Навіть при повсякденному використанні на поверхні смарт-кільця можуть з’явитися подряпини та вм’ятини. Виробник зазначає, що такі ушкодження не покриваються гарантією. Щоб мінімізувати ризик пошкодження, Samsung рекомендує носити Galaxy Ring на неосновній руці.