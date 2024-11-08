Cмарткільце Rollme R5 моніторить здоров’я та працює 7 днів від повного заряду08.11.24
Компанія Rollme випустила на світовий ринок смарт-кільце R5, яке здатне відслідковувати показники здоров’я, такі як сон, пульс, рівень кисню в крові (SpO2), температуру тіла та варіабельність серцевого ритму. Пристрій має захист IP68, що робить його стійким до впливу води та пилу та дозволяє використовувати його для занять спортом, включаючи плавання, йогу та їзду на велосипеді.
Смарт-кільце виконане з нержавіючої сталі та представлене у кольорах Dawn Gold та Starry Black. Воно оснащене акумулятором на 18 мАг, що забезпечує автономну роботу до 7 днів. Дані збираються та обробляються в офіційному додатку Rollme, за допомогою якого можна керувати налаштуваннями пристрою.
Rollme R5 доступний для покупки на сайті виробника за 79,99 доларів США.
Кільце Rollme R3 доступне в чорному, сріблястому та золотому кольорах. Воно виконане з титановим корпусом та гіпоалергенною епоксидною смолою всередині, що забезпечує комфорт та довговічність.
Rollme R3 оснащений датчиками для моніторингу пульсу, рівня кисню в крові та фізичної активності, а також відстежує сон, включаючи глибокий та легкий.
Завдяки вбудованому акумулятору на 17,5 мАг, R3 може працювати до 10 днів без підзарядки, а зарядний футляр продовжує час використання до 60 днів.
Кільце також має водонепроникність до 5 АТМ, що дозволяє вдягати його під час плавання.
Крім того, Rollme R3 має функцію керування жестами, що дозволяє керувати відтворенням музики, фотографувати та перегортати сторінки в електронних книгах.
Купити смарт кільце Rollme R3 можна буде за $90. У порівнянні з дорогими конкурентами, такими як | >Samsung Galaxy Ring за $400 і Oura за $300, R3 виділяється як помітно більш бюджетний варіант. Виходить що перевірити форм фктор і спробувати його, можна набагато дешевше.
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Компанія Rollme випустила на світовий ринок смарт-кільце R5, яке здатне відслідковувати показники здоров’я, такі як сон, пульс, рівень кисню в крові (SpO2)
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