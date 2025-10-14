Circana: 63 % геймеров покупают 1-2 игры в год, 4% — более одной в месяц

Новый отчет компании Circana показал, что современные геймеры все реже покупают новые игры. По данным исследования, треть пользователей вообще не приобрела ни одной игры в течение года, а 63% ограничиваются максимум двумя покупками.

Основные результаты исследования

Старший директор Circana Мэтт Пискателла обнародовал статистику в своем блоге на Bluesky, ссылаясь на квартальный отчет «Будущее игр» за третий квартал 2025 года.

Только 4% игроков в США покупают больше одной игры в месяц.

10% принимают одну игру ежемесячно.

22% обновляют библиотеку раз в три месяца.

Остальные играют в старые тайтлы, пользуются free-to-play проектами или облачными сервисами и подписками типа Game Pass.

Таким образом, если вы приобретаете хотя бы несколько новых игр ежегодно – вы уже входите в меньшинство.

Почему так происходит

Аналитики подчеркивают, что рынок все больше концентрируется вокруг нескольких крупных франшиз – Call of Duty, Madden, FIFA. А с появлением не требующих покупки PUBG, Fortnite или Warzone еще больше геймеров перестали тратить средства на новые релизы. Бесплатные модели и подписки изменили привычки потребителей – платить стало необязательно.

Текущая ситуация на рынке

Несмотря на снижение издержек, игровая индустрия в 2025 году остается стабильной. Запуск Nintendo Switch 2 существенно подпитал интерес к консолям, а подписчики Xbox Game Pass традиционно тестируют больше новых игр, чем пользователи PlayStation или PC.

Впрочем, после недавнего повышения стоимости Game Pass Ultimate на 50% Microsoft столкнулась с волной массовых отписок, что может повлиять на общую динамику продаж в следующем году.