Circana: 63% геймерів купують 1-2 гри на рік, 4% – більше однієї на місяць

Новий звіт компанії Circana показав, що сучасні геймери дедалі рідше купують нові ігри. За даними дослідження, третина користувачів взагалі не придбала жодної гри протягом року, а 63% обмежуються щонайбільше двома покупками.

Основні результати дослідження

Старший директор Circana Метт Піскателла оприлюднив статистику у своєму блозі на Bluesky, посилаючись на квартальний звіт “Майбутнє ігор” за третій квартал 2025 року.

Тільки 4% гравців у США купують більше однієї гри на місяць.

10% приймають одну гру щомісяця.

22% оновлюють бібліотеку раз на три місяці.

Інші грають у старі тайтли, користуються free-to-play проектами або хмарними сервісами та підписками типу Game Pass.

Таким чином, якщо ви купуєте хоча б кілька нових ігор щорічно – ви вже входите до меншості.

Чому так відбувається

Аналітики наголошують, що ринок все більше концентрується навколо кількох великих франшиз – Call of Duty, Madden, FIFA. А з появою PUBG, Fortnite або Warzone, що не вимагають покупки, ще більше геймерів перестали витрачати кошти на нові релізи. Безкоштовні моделі та підписки змінили навички споживачів – платити стало необов’язково.

Поточна ситуація на ринку

Незважаючи на зниження витрат, ігрова індустрія у 2025 році залишається стабільною. Запуск Nintendo Switch 2 значно підживив інтерес до консолей, а передплатники Xbox Game Pass традиційно тестують більше нових ігор, ніж користувачі PlayStation або PC.

Втім, після нещодавнього підвищення вартості Game Pass Ultimate на 50% Microsoft зіткнулася із хвилею масових відписок, що може вплинути на загальну динаміку продажів наступного року.