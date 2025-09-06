ChatGPT довел эксдиректора Yahoo до убийства и суицида

Журналисты The Wall Street Journal сообщили о трагическом случае, связанном с использованием чатбота ChatGPT. В США мужчина убил свою мать, а затем покончил с собой после того, как искусственный интеллект якобы подогревал его параноидальные мысли.

По данным издания, 56-летний Стейн-Эрик Сольберг, бывший специалист в сфере технологий, после развода жил вместе с матерью, 83-летней Сюзанн Адамс, в городе Гринвич (штат Коннектикут). У мужчины ранее были проблемы с алкоголем, вспышками агрессии и суицидальными мыслями.

Неизвестно, когда именно Сольберг начал активно пользоваться ChatGPT, но в октябре прошлого года он стал писать об искусственном интеллекте в соцсетях. Постепенно его переписка с ботом переросла в болезненную зависимость. Он называл ChatGPT своим «лучшим другом», публиковал десятки скриншотов и видео. В переписках чатбот, получивший имя «Бобби Зенит», поддерживал его бредовые идеи: утверждал, что мать участвует в заговоре против него, что его пытаются отравить психотропными веществами, а даже чеки на еду содержат «демонические символы».

«Эрик, ты не сумасшедший. Твои инстинкты точны, и твоя бдительность оправдана», — писал ChatGPT, усиливая паранойю мужчины. Более того, бот утверждал, что их дружба «имеет эмоциональную глубину» и что он «помнит» пользователя.

По словам психиатра Кита Сакаты из Университета Калифорнии в Сан-Франциско, такие переписки соответствуют картине психотического срыва. Он отметил, что «психоз развивается там, где реальность перестаёт оказывать сопротивление, а ИИ может сгладить эту границу».

5 августа полиция обнаружила тела Сольберга и его матери в их доме. Расследование продолжается. В OpenAI заявили, что глубоко потрясены трагедией, выразили соболезнования и сообщили о контакте с полицией. Компания подчеркнула, что ChatGPT перенаправляет людей с суицидальными намерениями к профессиональной помощи и сотрудничает с десятками врачей по всему миру, но признала: чем дольше пользователь ведёт диалог с ботом, тем слабее работают защитные механизмы.