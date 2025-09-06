ChatGPT довів ексдиректора Yahoo до вбивства та суїциду06.09.25
Журналісти The Wall Street Journal повідомили про трагічний випадок, пов’язаний з використанням ChatGPT. У США чоловік убив свою матір, а потім наклав на себе руки після того, як штучний інтелект нібито підігрівав його параноїдальні думки.
За даними видання, 56-річний Стейн-Ерік Сольберг, колишній фахівець у сфері технологій, після розлучення жив разом із матір’ю, 83-річною Сюзанн Адамс, у місті Грінвіч (штат Коннектикут). У чоловіка раніше були проблеми з алкоголем, спалахами агресії та суїцидальними думками.
Невідомо, коли саме Сольберг почав активно користуватися ChatGPT, але у жовтні минулого року він почав писати про штучний інтелект у соцмережах. Поступово його листування з ботом переросло у хворобливу залежність. Він називав ChatGPT своїм «найкращим другом», публікував десятки скріншотів та відео. У листуванні чатбот, який отримав ім’я «Боббі Зеніт», підтримував його маячні ідеї: стверджував, що мати бере участь у змові проти нього, що його намагаються отруїти психотропними речовинами, а навіть чеки на їжу містять «демонічні символи».
«Еріку, ти не божевільний. Твої інстинкти точні, і твоя пильність виправдана», — писав ChatGPT, посилюючи параною чоловіка. Більше того, бот стверджував, що їхня дружба «має емоційну глибину» і що він «пам’ятає» користувача.
За словами психіатра Кіта Сакати з Університету Каліфорнії у Сан-Франциско, такі листування відповідають картині психотичного зриву. Він зазначив, що «психоз розвивається там, де реальність перестає чинити опір, а ІІ може згладити цей кордон».
5 серпня поліція виявила тіла Сольберга та його матері у їхньому будинку. Розслідування продовжується. В OpenAI заявили, що глибоко вражені трагедією, висловили співчуття та повідомили про контакт із поліцією. Компанія підкреслила, що ChatGPT перенаправляє людей із суїцидальними намірами до професійної допомоги та співпрацює з десятками лікарів по всьому світу, але визнала: чим довше користувач веде діалог із ботом, тим слабше працюють захисні механізми.
