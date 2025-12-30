Часы Lenovo Watch GT Pro оснащены AMOLED‑дисплеем, двухчастотным GPS и работают до 27 дней  

Часы Lenovo Watch GT Pro оснащены AMOLED‑дисплеем, двухчастотным GPS и работают до 27 дней30.12.25
Lenovo представила смартчасы Watch GT Pro, которые ориентированы на активных пользователей и спортсменов и сочетают расширенные спортивные возможности, точное позиционирование и длительное время автономной работы.
Модель получила 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 466х466 пикселей. Экран покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass, который имеет повышенную устойчивость к царапинам и повреждениям во время ежедневного и спортивного использования. Watch GT Pro совместимы как с Android, так и с iOS, поддерживают сменные циферблаты и предлагают полноценный круглосуточный мониторинг основных показателей здоровья, включая сердечный ритм, уровень кислорода в крови, сон и уровень стресса.
Одной из ключевых особенностей новинки стала двухчастотная GPS-система, обеспечивающая более точное определение местоположения в сложных условиях, например, в плотной городской застройке или в горной местности. Для занятий спортом предусмотрено более 170 режимов тренировок, включая специальные алгоритмы для плавания. Корпус часов соответствует стандарту водозащиты 5 ATM, что позволяет погружать устройство на глубину до 50 метров.
Lenovo также акцентирует внимание на автономности Watch GT Pro. По заявлениям компании, часы могут работать до 27 дней без подзарядки в стандартном режиме использования. Среди дополнительных возможностей – поддержка Bluetooth-звонков, наличие компаса и барометра, погодные уведомления, дистанционное управление камерой смартфона, функция поиска телефона, голосовой помощник и поддержка бесконтактных платежей через Alipay.
Новинка уже поступила в продажу на китайском рынке. Рекомендованная цена Lenovo Watch GT Pro составляет около 130 долларов США.
