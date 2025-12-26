BYD показала сверхбыструю зарядку для электрокаров: 400 км за 5 минут

Компания BYD еще на шаг приблизилась к своей цели – сделать зарядку электромобилей сопоставимой по скорости с заправкой автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. В новом видеоролике показано, как электрокар бренда всего за пять минут получает запас хода около 400 километров, что раньше считалось недостижимым для серийных моделей.

Амбициозная цель BYD

Еще в марте, представляя платформу Super e-Platform, генеральный директор BYD Ван Чуаньфу открыто сформулировал стратегическую задачу компании — добьется того, чтобы процесс зарядки электромобиля по времени не отличался от обычной заправки бензином. В BYD рассматривают это как ключевой способ борьбы с так называемой «тревой зарядки», которая до сих пор остается одним из главных психологических барьеров для перехода на электротранспорт.

Подробнее про зарядку BYD

Новая Super e-Platform стала первой серийной легковой архитектурой с полной 1000-вольтовой электрической системой. Одновременно с ней была представлена ​​батарея Flash Charging Battery, рассчитанная на зарядный ток до 1000 ампер и скорость зарядки 10C. В пиковом режиме такая связка способна обеспечивать мощность до 1 мегаватта, или 1000 киловатт, что выводит показатели быстрой зарядки на принципиально новый уровень.

По утверждению BYD, применение этой технологии позволяет через пять минут восстановить до 400 километров запаса хода по циклу CLTC. При этом речь идет не о лабораторных испытаниях, а о серийных автомобилях. Первыми моделями на базе Super e-Platform стали седан Han L и кроссоверы Tang L, которые компания вывела на рынок уже через месяц после официального анонса. Начальная цена этих каров в Китае составляет 219 800 юаней, что соответствует приблизительно 30 тыщам баксов.

С началом массовых поставок в КНР появились и практические доказательства заявленных черт. В одном из видео, опубликованном в социальной сети X пользователем Dominic Lee, электромобиль BYD демонстрирует зарядку с пиковой мощностью до 746 киловатт. По оценке автора, достижение уровня заряда около 70 процентов заняло примерно 4 минуты 40 секунд.

Сколько времени занимает зарядка

В самой компании уточняют, что седан Han L способен заряжаться с 10 до 70 % примерно за 6 минут, тогда как полное восполнение заряда батареи занимает около 20 минут. Кроссовер Tang L с той же 1000-вольтовой архитектурой за пять минут получает около 370 километров пробега, а полная зарядка аккумулятора занимает порядка получаса.

В BYD подчеркивают, что технология Flash Charging Battery позволяет электромобилям за минимальное время получать запас хода, сопоставимый с тем, что автомобили с ДВС получают во время заправки на АЗС. В перспективе, по мнению компании, это должно окончательно стереть временную разницу между зарядкой и традиционной заправкой и упростить повседневное использование электромобилей.