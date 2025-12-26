BYD показала надшвидку зарядку для електрокарів: 400 км за 5 хвилин

Компанія BYD ще на крок наблизилася до своєї мети – зробити зарядку електромобілів порівнянною за швидкістю із заправкою автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння. У новому відеоролику показано, як електрокар бренду всього за п’ять хвилин отримує запас ходу близько 400 кілометрів, що вважалося раніше недосяжним для серійних моделей.

Амбіційна мета BYD

Ще в березні, представляючи платформу Super e-Platform, генеральний директор BYD Ван Чуаньфу відкрито сформулював стратегічне завдання компанії — досягне того, щоб процес зарядки електромобіля за часом не відрізнявся від звичайної заправки бензином. У BYD розглядають це як ключовий спосіб боротьби з так званою «тривою зарядкою», яка досі залишається одним із головних психологічних бар’єрів для переходу на електротранспорт.

Докладніше про зарядку BYD

Нова Super e-Platform стала першою серійною легковою архітектурою з повною 1000-вольтовою електричною системою. Одночасно з нею була представлена ​​батарея Flash Charging Battery, розрахована на зарядний струм до 1000 ампер та швидкість зарядки 10C. У піковому режимі така зв’язка здатна забезпечувати потужність до 1 мегавата, або 1000 кіловат, що виводить показники швидкої зарядки на новий рівень.

За твердженням BYD, застосування цієї технології дозволяє за п’ять хвилин відновити до 400 кілометрів запасу ходу за циклом CLTC. При цьому йдеться не про лабораторні випробування, а про серійні автомобілі. Першими моделями на базі Super e-Platform стали седан Han L та кросовери Tang L, які компанія вивела на ринок вже через місяць після офіційного анонсу. Початкова вартість цих автомобілів в Китаї становить 219 800 юанів, що відповідає приблизно 30 тисяч доларів.

З початком масових поставок у КНР з’явилися і практичні докази заявлених характеристик. В одному з відео, опублікованому в соціальній мережі X користувачем Dominic Lee, електромобіль BYD демонструє зарядку з піковою потужністю до 746 кіловат. За оцінкою автора, досягнення рівня заряду близько 70 відсотків зайняло приблизно 4 хвилини 40 секунд.

Скільки часу займає зарядка

У компанії уточнюють, що седан Han L здатний заряджатися з 10 до 70 % приблизно за 6 хвилин, тоді як повне заповнення заряду батареї займає близько 20 хвилин. Кросовер Tang L з тією ж 1000-вольтовою архітектурою за п’ять хвилин отримує близько 370 кілометрів пробігу, а повна зарядка акумулятора займає близько півгодини.

У BYD підкреслюють, що технологія Flash Charging Battery дозволяє електромобілям за мінімальний час отримувати запас ходу, який можна порівняти з тим, що автомобілі з ДВС отримують під час заправки на АЗС. У перспективі, на думку компанії, це має остаточно стерти тимчасову різницю між зарядкою та традиційною заправкою та спростити повсякденне використання електромобілів.