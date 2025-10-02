Благодаря ИИ рыночная капитализация NVIDIA превысила $4,5 трлн

Акции NVIDIA выросли почти на 3% и достигли нового исторического максимума, увеличив рыночную капитализацию компании до более чем $4,5 трлн. С начала года ценные бумаги прибавили уже 39%, а активное участие в развитии технологий искусственного интеллекта сделало NVIDIA ключевым игроком мировой индустрии, сообщает CNBC.

Недавно OpenAI объявила, что передаст NVIDIA пакет акций стартапа стоимостью до $100 млрд и построит дата-центры на сотни миллиардов долларов с использованием её графических процессоров. Дополнительно OpenAI совместно с Oracle реализует проект из пяти новых дата-центров, рассчитанных на сотни тысяч GPU. Общая стоимость инициативы под названием Stargate оценивается в $500 млрд.

По словам главы NVIDIA Дженсена Хуанга, около 70% всех затрат на возведение подобных центров приходится на продукцию компании. Аналитики Citi повысили целевую цену акций с $200 до $210, отметив ускорение инвестиций в инфраструктуру ИИ после объявлений OpenAI.

Выгоду от стремительного роста сектора получают не только NVIDIA. Крупные игроки вроде Meta и Google также резко увеличивают капитальные расходы на создание центров обработки данных. Провайдер облачных сервисов CoreWeave, где NVIDIA владеет существенной долей, заключил контракт с Meta на $14,2 млрд на поставку услуг по инфраструктуре ИИ.

Сейчас акции NVIDIA демонстрируют одни из лучших показателей среди технологических гигантов, уступая лишь Broadcom, бумаги которой также подорожали примерно на 40% благодаря сотрудничеству с OpenAI.