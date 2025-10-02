Завдяки ШІ ринкова капіталізація NVIDIA перевищила $4,5 трлн.02.10.25
Акції NVIDIA зросли майже на 3% і досягли нового історичного максимуму, збільшивши ринкову капіталізацію компанії до $4,5 трлн. З початку року цінні папери додали вже 39%, а активну участь у розвитку технологій штучного інтелекту зробило NVIDIA ключовим гравцем світової індустрії, повідомляє CNBC.
Нещодавно OpenAI оголосила, що передасть NVIDIA пакет акцій стартапу вартістю до $100 млрд і побудує дата-центри на сотні мільярдів доларів із використанням її графічних процесорів. Додатково OpenAI спільно з Oracle реалізує проект із п’яти нових дата-центрів, розрахованих на сотні тисяч GPU. Загальна вартість ініціативи під назвою Stargate оцінюється у $500 млрд.
За словами глави NVIDIA Дженсена Хуанга, близько 70% усіх витрат на зведення подібних центрів посідає продукцію компанії. Аналітики Citi підвищили цільову ціну акцій із $200 до $210, зазначивши прискорення інвестицій в інфраструктуру ШІ після оголошень OpenAI.
Вигоду від стрімкого зростання сектора отримують не лише NVIDIA. Великі гравці на кшталт Meta та Google також різко збільшують капітальні витрати на створення центрів обробки даних. Провайдер хмарних сервісів CoreWeave, де NVIDIA володіє значною часткою, уклав контракт із Meta на $14,2 млрд на постачання послуг з інфраструктури ШІ.
Наразі акції NVIDIA демонструють одні з найкращих показників серед технологічних гігантів, поступаючись лише Broadcom, папери якої також подорожчали приблизно на 40% завдяки співпраці з OpenAI.
