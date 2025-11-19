Биткоин упал ниже $90 тыс. Все еще формирование или уже крах?

Снижение крипторинка происходит параллельно со спадом на традиционных площадках. За сутки капитализация фондового рынка Соединенных Штатов сократилась примерно на триллион долларов. Индекс страха и алчности опустился до десяти пунктов, что стало минимальным значением за последние восемь месяцев. Позже показатель несколько вырос до одиннадцати пунктов. Ethereum также обновил локальный минимум, в моменты торгов опускаясь ниже двух тысяч девятисот пятидесяти долларов. Нисходящий тренд сформировался еще в октябре после громкого заявления Дональда Трампа по поводу пошлин для Китая и закрепился последующими рыночными колебаниями.

Никто не знает почему Bitcoin упал

Самой заметной деталью нынешнего падения стало то, что ни одно из ведущих аналитических агентств не называет однозначную причину резкого движения рынка. В Bloomberg указывают, что биткоин снижается быстро и без четко определенного триггера. Одной из версий называют ухудшение ожиданий возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США в ближайший месяц. Обсуждается также реакция рынка на заявление главы Пентагона Пита Гегсета о начале военной операции США в Венесуэле. Дополнительным фактором называют техническую структуру графика: биткоин приближается к формированию «креста смерти», когда пятидесятидневная средняя следует ниже двухсотдневной. Подобные пересечения часто фиксировались в завершающих фазах четырехлетних рыночных циклов.

В Bitwise Asset Management отмечают, что на рынке доминирует режим понижения рисков. Директор по инвестициям Мэттью Хоуган в комментарии Bloomberg подчеркнул, что криптовалюты стали первыми активами, которые отреагировали на всеобщую неопределенность. NBC News пишет, что коррекция заставила инвесторов снова подвергнуть сомнению тезис о том, что биткоин может служить инструментом защиты от инфляции. Движение цифровой валюты на этот раз происходит синхронно с масштабной распродажей на рынке искусственного интеллекта, который многие считают перегретым и неустойчивым.

Старший аналитик Nansen Джейк Кеннис объясняет падение совокупностью факторов — от фиксации прибыли долгосрочными холдерами и уменьшения институционального спроса до макроэкономических рисков и ликвидаций позиций с большим кредитным плечом. По его мнению, после продолжительного периода консолидации рынок избрал временную нисходящую динамику.

Что ждет биткоин дальше

Среди аналитиков сохраняется обеспокоенность по поводу возможности дальнейшего резкого проседания Bitcoin. Текущее движение противоречит активной политической поддержке отрасли со стороны президента Дональда Трампа. Администрация продвигает дерегуляцию криптоиндустрии и работает над правовым оформлением стейблкоинов. В Белом доме также обсуждали создание стратегического резерва биткоина.

В то же время, на рынке сохраняются и оптимистичные прогнозы. В Standard Chartered считают достижимым уровень в двести тысяч долларов до конца две тысячи двадцать пятого года. Стивен МакКларг из Canary Capital называет ориентиром сто пятьдесят тысяч долларов. Антонио Скарамуччи оценивает возможный диапазон в сто восемьдесят двести тысяч долларов. Аналитик Тимоти Петерсон предполагает, что биткоин может вернуться к росту к Рождеству и достичь примерно ста шестидесяти тысяч долларов. Команда Tephra Digital прогнозирует движение в пределах от ста шестидесяти семи до ста восьмидесяти пяти тысяч долларов в две тысячи двадцать пятом — две тысячи двадцать шестом годах. Роберт Кийосаки ожидает уровень в двести тысяч долларов, ссылаясь на возможное усиление институционального спроса.