Біткоїн впав нижче за $90 тис. Все ще формування чи вже крах?

Зниження крипторинку відбувається паралельно зі спадом на традиційних майданчиках. За добу капіталізація фондового ринку Сполучених Штатів скоротилася приблизно на трильйон доларів. Індекс страху та жадібності опустився до десяти пунктів, що стало мінімальним значенням за останні вісім місяців. Пізніше показник дещо зріс до одинадцяти пунктів. Ethereum також оновив локальний мінімум, в моменти торгів опускаючись нижче за дві тисячі дев’ятсот п’ятдесят доларів. Спадний тренд сформувався ще в жовтні після гучної заяви Дональда Трампа з приводу мит для Китаю і закріпився наступними ринковими коливаннями.

Ніхто не знає чому Bitcoin упав

Найпомітнішою деталлю нинішнього падіння стало те, що жодна з провідних аналітичних агентств не називає однозначної причини різкого руху ринку. У Bloomberg вказують, що біткоін знижується швидко і чітко без певного тригера. Однією із версій називають погіршення очікувань можливого зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою США у найближчий місяць. Обговорюється також реакція ринку на заяву глави Пентагону Піта Гегсета про початок військової операції США у Венесуелі. Додатковим фактором називають технічну структуру графіка: біткоїн наближається до формування “хреста смерті”, коли п’ятдесятиденна середня слідує нижче двохсотденної. Подібні перетину часто фіксувалися у завершальних фазах чотирирічних ринкових циклів.

У Bitwise Asset Management зазначають, що на ринку домінує режим зниження ризиків. Директор з інвестицій Меттью Хоуган у коментарі Bloomberg наголосив, що криптовалюти стали першими активами, які відреагували на загальну невизначеність. NBC News пише, що корекція змусила інвесторів знову поставити під сумнів тезу про те, що біткоїн може служити інструментом захисту від інфляції. Рух цифрової валюти цього разу відбувається синхронно з масштабним розпродажем на ринку штучного інтелекту, який багато хто вважає перегрітим та нестійким.

Старший аналітик Nansen Джейк Кенніс пояснює падіння сукупністю факторів — від фіксації прибутку довгостроковими холдерами та зменшення інституційного попиту до макроекономічних ризиків та ліквідацій позицій із великим кредитним плечем. На його думку, після тривалого періоду консолідації ринок обрав тимчасову низхідну динаміку.

Що чекає біткоін далі

Серед аналітиків зберігається стурбованість щодо можливості подальшого різкого просідання Bitcoin. Поточний рух суперечить активній політичній підтримці галузі з боку президента Дональда Трампа. Адміністрація просуває дерегуляцію криптоіндустрії та працює над правовим оформленням стейблкоїнів. У Білому домі також обговорювали створення стратегічного резерву біткоїну.

У той же час на ринку зберігаються і оптимістичні прогнози. У Standard Chartered вважають за досяжний рівень у двісті тисяч доларів до кінця дві тисячі двадцять п’ятого року. Стівен МакКларг із Canary Capital називає орієнтиром сто п’ятдесят тисяч доларів. Антоніо Скарамуччі оцінює можливий діапазон у сто вісімдесят двісті тисяч доларів. Аналітик Тімоті Петерсон припускає, що біткоїн може повернутися до зростання на Різдво і досягти приблизно ста шістдесяти тисяч доларів. Команда Tephra Digital прогнозує рух у межах від ста шістдесяти семи до ста вісімдесяти п’яти тисяч доларів дві тисячі двадцять п’ятому – дві тисячі двадцять шостому роках. Роберт Кійосакі очікує рівень у двісті тисяч доларів, посилаючись на можливе посилення інституційного попиту.