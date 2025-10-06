Биткоин перевалил за $125 00006.10.25
5 октября криптовалюта Bitcoin установила новый исторический рекорд стоимости, поднявшись до отметки $125 245,57 — это на 2,7% выше предыдущего максимума. Об этом сообщает Reuters.
Предыдущий пик в $124 480 был зафиксирован в середине августа. Тогда рост курса Биткоин поддержали благоприятные регуляторные решения администрации президента США Дональда Трампа и повышенный интерес со стороны институциональных инвесторов.
За последние восемь торговых сессий стоимость биткойна непрерывно росла. Дополнительный импульс обеспечили притоки средств в биржевые фонды, отслеживающие курс криптовалюты, а также положительная динамика американских фондовых индексов.
На этом фоне доллар США ослаб по отношению к основным мировым валютам, опустившись до многонедельных минимумов. Причиной стала неопределённость вокруг возможного «шатдауна» — приостановки работы правительства США и отсрочки публикации ключевых экономических данных, включая статистику по рынку труда, традиционно используемую для оценки состояния экономики.
Тем временем в Великобритании на днях арестовали гражданку Китая, у которой обнаружили биткойны на сумму пять миллиардов фунтов стерлингов.
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M07 получил 6 лет обновлений ПО Samsung смартфон
За автономность Samsung Galaxy M07 отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч, а корпус толщиной 7,6 мм имеет защиту IP54.
