Биткоин перевалил за $125 000

5 октября криптовалюта Bitcoin установила новый исторический рекорд стоимости, поднявшись до отметки $125 245,57 — это на 2,7% выше предыдущего максимума. Об этом сообщает Reuters.

Предыдущий пик в $124 480 был зафиксирован в середине августа. Тогда рост курса Биткоин поддержали благоприятные регуляторные решения администрации президента США Дональда Трампа и повышенный интерес со стороны институциональных инвесторов.

За последние восемь торговых сессий стоимость биткойна непрерывно росла. Дополнительный импульс обеспечили притоки средств в биржевые фонды, отслеживающие курс криптовалюты, а также положительная динамика американских фондовых индексов.

На этом фоне доллар США ослаб по отношению к основным мировым валютам, опустившись до многонедельных минимумов. Причиной стала неопределённость вокруг возможного «шатдауна» — приостановки работы правительства США и отсрочки публикации ключевых экономических данных, включая статистику по рынку труда, традиционно используемую для оценки состояния экономики.

Тем временем в Великобритании на днях арестовали гражданку Китая, у которой обнаружили биткойны на сумму пять миллиардов фунтов стерлингов.