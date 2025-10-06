Вартість Біткоїна перевалила за $125 000

5 жовтня криптовалюта Bitcoin встановила новий історичний рекорд вартості, піднявшись до позначки $125 245,57 — це на 2,7% вище за попередній максимум. Про це повідомляє Reuters.

Попередній пік $124 480 був зафіксований у середині серпня. Тоді зростання курсу Біткоїн підтримали сприятливі регуляторні рішення адміністрації президента США Дональда Трампа та підвищений інтерес з боку інституційних інвесторів.

За останні вісім торгових сесій вартість биткойна безперервно зростала. Додатковий імпульс забезпечили приплив коштів у біржові фонди, що відстежують курс криптовалюти, а також позитивна динаміка американських фондових індексів.

На цьому фоні долар США послабшав по відношенню до основних світових валют, опустившись до багатотижневих мінімумів. Причиною стала невизначеність навколо можливого «шатдауна» — припинення роботи уряду США та відстрочення публікації ключових економічних даних, включаючи статистику ринку праці, традиційно використовувану для оцінки стану економіки.

Тим часом у Великій Британії днями заарештували громадянку Китаю, у якої виявили біткойни на суму п’ять мільярдів фунтів стерлінгів.