Вартість Біткоїна перевалила за $125 00006.10.25
5 жовтня криптовалюта Bitcoin встановила новий історичний рекорд вартості, піднявшись до позначки $125 245,57 — це на 2,7% вище за попередній максимум. Про це повідомляє Reuters.
Попередній пік $124 480 був зафіксований у середині серпня. Тоді зростання курсу Біткоїн підтримали сприятливі регуляторні рішення адміністрації президента США Дональда Трампа та підвищений інтерес з боку інституційних інвесторів.
За останні вісім торгових сесій вартість биткойна безперервно зростала. Додатковий імпульс забезпечили приплив коштів у біржові фонди, що відстежують курс криптовалюти, а також позитивна динаміка американських фондових індексів.
На цьому фоні долар США послабшав по відношенню до основних світових валют, опустившись до багатотижневих мінімумів. Причиною стала невизначеність навколо можливого «шатдауна» — припинення роботи уряду США та відстрочення публікації ключових економічних даних, включаючи статистику ринку праці, традиційно використовувану для оцінки стану економіки.
Тим часом у Великій Британії днями заарештували громадянку Китаю, у якої виявили біткойни на суму п’ять мільярдів фунтів стерлінгів.
Бюджетний смартфон Samsung Galaxy M07 отримав 6 років оновлень Samsung смартфон
За автономність Samsung Galaxy M07 відповідає акумулятор ємністю 5000 мА·год, а корпус товщиною 7,6 мм має захист IP54.
