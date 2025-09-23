Asus ProArt Cinema PQ09U — 4K Micro LED монитор диагональю 162″!

Asus расширила серию профессиональных дисплеев и представила ProArt Cinema PQ09U — огромный монитор диагональю 162 дюйма с разрешением 4K, созданный на базе технологии Micro LED. В отличие от телевизоров схожих размеров, модель позиционируется именно как монитор для студий, кинозалов, выставочных пространств и креативных агентств.

Впервые новинку показали на выставке NAB Show 2025, где она вызвала большой интерес у специалистов. Благодаря шагу пикселя всего 0,93 мм, изображение остаётся предельно чётким даже при близком рассмотрении, что особенно важно для задач цветокоррекции, монтажа и профессиональных презентаций.

Asus ProArt Cinema PQ09U поддерживает HDR, обладает яркостью до 1200 нит, контрастностью 1 000 000:1 и охватом 97% DCI-P3, обеспечивая максимально точную цветопередачу. Для работы с тяжёлыми проектами предусмотрены встроенные модули Wi-Fi 7 и 10GbE Ethernet, а наличие NPU и AI GPU ускоряет процессы, связанные с использованием искусственного интеллекта.