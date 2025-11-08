Ультратонкие ноутбуки 2025

В сегменте ультратонких ноутбуков конкуренция достигла нового уровня – производители соревнуются не только за производительность, но и за сочетание мобильности, автономности и интеллектуальных функций. На наш взгляд, одними из самых заметных представителей этого класса стали Apple MacBook Air 13 M4, Dell XPS 13 9345 и Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12.

Каждый из них по-своему демонстрирует видение современного портативного компьютера: Apple делает ставку на энергоэффективность собственного чипа M4, Dell продвигает ARM-решения Qualcomm Snapdragon X Elite, а Lenovo развивает классическую бизнес-. Ниже – сравнение их ключевых характеристик, сильных и слабых сторон.

MacBook Air 13 M4 (A3240)

Представлен как один из лучших выборов среди ноутбуков Apple благодаря своей тонкости, мощности и высокой автономности. Ультратонкий корпус традиционно выполнен из алюминия, толщина составляет всего 11,3 мм, вес – 1,24 кг. Габариты 304,1×215 мм.

Дисплей имеет диагональ 13,6 дюйма и построен на панели Liquid Retina с разрешением 2560×1664 пикселей. За вычислительную производительность отвечает новый чип Apple M4 с 10-ядерным процессором и 8-ядерной графикой Apple M4 GPU. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ LPDDR5, распаянных без возможности расширения, а быстрый SSD на 256 ГБ отвечает за хранение данных. Модель оснащена стандартным набором беспроводных модулей Wi-Fi и Bluetooth и имеет два порта Thunderbolt.

Клавиатура имеет подсветку, поддерживает Touch ID, а большой трекпад Force Touch реагирует на силу нажатия. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 53,8 Втч, который в сочетании с энергоэффективностью чипа M4 обеспечивает длительную работу без подзарядки — ориентировочно до 15–18 часов в смешанном режиме. Просмотреть MacBook на Rozetka можно в самых разных конфигурациях, в том числе Pro-версиях когда нужна заметно большая производительность.

+ Высокая автономность

+ Качественный дисплей

+ Материалы корпуса

- Ограниченные возможности апгрейда

- Минимальный набор портов

Dell XPS 13 9345

Ультратонкий ноутбук Delll XPS 13 9345 добре підходить для — роботи “на ходу”, офісних задач, перегляду мультимедіа, проведення презентацій, створення документів чи роботи з інтернет-ресурсами. Його вага становить лише 1,24 кг, габарити — 295,3 × 199,1 × 15,2 мм.

Дисплей має діагональ 13,4 дюйма, роздільну здатність 2880 × 1800 пікселів і базується на OLED-панелі з частотою 60 Гц. Він охоплює 100 % DCI-P3, має контрастність 1 000 000:1 і максимальну яскравість 400 ніт. Завдяки цим параметрам екран передає глибокі кольори та забезпечує хорошу читабельність навіть за денного світла. Технологія Low Blue Light зменшує навантаження на очі під час тривалого користування.

Модель отримала процессор Qualcomm Snapdragon X Elite з 12 ядрами та максимальною частотою до 4 ГГц. Графічна система Adreno GPU — інтегрована.. У конфігурації передбачено 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x та 512 ГБ швидкого SSD PCIe 4.0.

Підключення реалізовано через два порти USB Type-C із підтримкою DisplayPort і Power Delivery. Бездротові інтерфейси включають Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Акумулятор ємністю 55 Вт·год забезпечує кілька годин активної роботи без підзарядки.

+ OLED-дисплей

+ Висока енергоефективність процесора

- ARM-платформа обмежує сумісність ПЗ

- Обмежені можливості апгрейду

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12

Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 12 позиционируется как ультралегкое и ультратонкое (толщина — 14.96 мм) бизнес-решения премиум-класса в линейке ThinkPad. Производитель отмечает, что корпус выполнен из магниевого и углепластикового сплава с использованием переработанных материалов. Корпус выдерживает нагрузку по стандарту MIL-STD-810H. Масса стартует от примерно 1,24 кг.

В серии использованы процессоры Intel Core Ultra (например, Ultra 7 155U / Ultra 7 165H) со встроенным NPU (~11 TOPS) для поддержки AI-функций.

Дисплей имеет диагональ 14 дюймов (формат 16:10), в зависимости от конфигурации доступны как WUXGA (1920×1200) IPS-панели, так и OLED-версии с разрешением до 2880× Яркость у OLED-версий заявлена ​​на уровне ~400 нит, цветовой охват — почти 100% DCI-P3. Подключение представлено в портах: два Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A (в некоторых конфигурациях, которые также можно найти на розетке) и комбинированный аудио-разъем.

Клавиатура традиционно для серии ThinkPad имеет ход клавиш и фирменную «красную точку» TrackPoint. В моделях Gen 12 добавлен обновленный трекпад (с опциональным haptic-TouchPad от Sensel).

+ Мощная аппаратная платформа Intel Core Ultra

+ Выбор типа дисплея

+ Клавиатура ThinkPad и TrackPoint

- Высокая стоимость конфигураций

- Автономность иногда ниже, чем у ARM-решений

Сравнительная таблица характеристик ультратонких ноутбуков MacBook Air 13 M4, Dell XPS 13 9345 и Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12

Характеристика MacBook Air 13 M4 (A3240) Dell XPS 13 9345 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 дисплей 13.6″ Liquid Retina 13.4″ OLED 14″ IPS/OLED Розд. способность 2560×1664 2880×1800 до 2880×1800 Процесор Apple M4 (10 ядер) Qualcomm Snapdragon X Elite (12 ядер) Intel Core Ultra 7 155U/165H Графика Apple M4 GPU (8 ядер) Adreno GPU Intel Iris Xe / Intel Arc ОЗУ 16 ГБ LPDDR5 16 ГБ LPDDR5x до 64 ГБ LPDDR5x (распаянная) Накопитель SSD 256 ГБ SSD 512 ГБ PCIe 4.0 до 2 ТВ SSD PCIe 4.0 Интерфейсы 2× Thunderbolt, аудио 2x USB-C (DP/PD) 2× Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A, аудио Коммуникации Wi-Fi, Bluetooth Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E/7, Bluetooth Аккумулятор 53.8 Вт·ч, до 18 ч 55 Вт·ч, до 15 ч ≈ 57 Вт·ч, до 12 ч Габариты 304.1×215×11.3 мм 295.3×199.1×15.2 мм 315×221×14.9 мм Вес 1.24 кг 1.24 кг ≈ 1.24 кг Особенности Touch ID, Force Touch, тихая работа OLED экран, Wi-Fi 7 TrackPoint, MIL-STD-810H, haptic TouchPad

Андрей Кучеренко

Редактор новостей Редактор новостей

