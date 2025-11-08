Ультратонкі ноутбуки 2025

У сегменті ультратонких ноутбуків конкуренція досягла нового рівня — виробники змагаються не лише за продуктивність, а й за поєднання мобільності, автономності та інтелектуальних функцій. На наш погляд одними з найпомітніших представників цього класу стали Apple MacBook Air 13 M4, Dell XPS 13 9345 і Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12.

Кожен із них по-своєму демонструє бачення сучасного портативного комп’ютера: Apple робить ставку на енергоефективність власного чипа M4, Dell просуває ARM-рішення Qualcomm Snapdragon X Elite, а Lenovo розвиває класичну бізнес-лінійку ThinkPad на базі Intel Core Ultra. Нижче — порівняння їхніх ключових характеристик, сильних і слабких сторін.

MacBook Air 13 M4 (A3240)

Представлений як один з найкращих виборів серед ноутбуків Apple завдяки своїй тонкості, потужності та високій автономності. Ультратонкий корпус традиційно виконано з алюмінію, товщина становить лише 11,3 мм, вага — 1,24 кг. Габарити 304,1 × 215 мм.

Дисплей має діагональ 13,6 дюйма і побудований на панелі Liquid Retina з роздільною здатністю 2560×1664 пікселів. За обчислювальну продуктивність відповідає новий чип Apple M4 з 10-ядерним процесором і 8-ядерною графікою Apple M4 GPU. Обсяг оперативної пам’яті становить 16 ГБ LPDDR5, розпаяних без можливості розширення, а швидкий SSD на 256 ГБ відповідає за зберігання даних. Модель оснащена стандартним набором бездротових модулів — Wi-Fi і Bluetooth — та має два порти Thunderbolt.

Клавіатура має підсвічування, підтримує Touch ID, а великий трекпад Force Touch реагує на силу натискання. За автономність відповідає акумулятор ємністю 53,8 Вт·год, який у поєднанні з енергоефективністю чипа M4 забезпечує тривалу роботу без підзарядки — орієнтовно до 15–18 годин у змішаному режимі. Переглянути MacBook на Rozetka можна в найрізноманітніших конфігураціях, в тому числі Pro-версіях коли потрібна помітно більша продуктивність.

+ Висока автономність

+ Якісний дисплей

+ Матеріали корпусу

- Обмежені можливості апгрейду

- Мінімальний набір портів

Dell XPS 13 9345

Ультратонкий ноутбук Delll XPS 13 9345 добре підходить для — роботи “на ходу”, офісних задач, перегляду мультимедіа, проведення презентацій, створення документів чи роботи з інтернет-ресурсами. Його вага становить лише 1,24 кг, габарити — 295,3 × 199,1 × 15,2 мм.

Дисплей має діагональ 13,4 дюйма, роздільну здатність 2880 × 1800 пікселів і базується на OLED-панелі з частотою 60 Гц. Він охоплює 100 % DCI-P3, має контрастність 1 000 000:1 і максимальну яскравість 400 ніт. Завдяки цим параметрам екран передає глибокі кольори та забезпечує хорошу читабельність навіть за денного світла. Технологія Low Blue Light зменшує навантаження на очі під час тривалого користування.

Модель отримала процессор Qualcomm Snapdragon X Elite з 12 ядрами та максимальною частотою до 4 ГГц. Графічна система Adreno GPU – інтегрована.. У конфігурації передбачено 16 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x та 512 ГБ швидкого SSD PCIe 4.0.

Підключення реалізовано через два порти USB Type-C із підтримкою DisplayPort і Power Delivery. Бездротові інтерфейси включають Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Акумулятор ємністю 55 Вт·год забезпечує кілька годин активної роботи без підзарядки.

+ OLED-дисплей

+ Висока енергоефективність процесора

- ARM-платформа обмежує сумісність ПЗ

- Обмежені можливості апгрейду

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12

Ноутбук ThinkPad X1 Carbon Gen 12 позиціонується як ультралегке та ультратонке (товщина – 14.96 мм) бізнес-рішення преміум-класу в лінійці ThinkPad. Виробник зазначає, що корпус виконаний із магнієвого та вуглепластикового сплаву з використанням перероблених матеріалів. Корпус витримує навантаження по стандарту MIL-STD-810H. Маса стартує від приблизно 1,24 кг.

У серії використано процесори Intel Core Ultra (наприклад, Ultra 7 155U / Ultra 7 165H) із вбудованим NPU (~11 TOPS) для підтримки AI-функцій. До 64 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5x (запаяні, без можливості розширення) та до 2 ТБ SSD PCIe Gen4 у слоті M.2. Графіка інтегрована (Intel Iris Xe чи Intel Arc). Виробник заявляє про гарну ефективність завдяки платформі Intel Evo + Ultra, а час автономної роботи складає близько 9–12 годин у типових сценаріях.

Дисплей має діагональ 14 дюймів (формат 16:10), в залежності від конфігурації доступні як WUXGA (1920×1200) IPS-панелі, так і OLED-версії з роздільною здатністю до 2880×1800 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Яскравість у OLED-версій заявлена на рівні ~400 ніт, кольорове охоплення — майже 100 % DCI-P3. Підключення представлено в портах: два Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A (в деяких конфігураціях, які також можна знайти на Розетка) та комбінований аудіо-роз’єм.

Клавіатура традиційно для серії ThinkPad має хід клавіш і фірмову “червону точку” TrackPoint. У моделях Gen 12 додано оновлений трекпад (з опціональним haptic-TouchPad від Sensel).

+ Потужна апаратна платформа Intel Core Ultra

+ Вибір типу дисплея

+ Клавіатура ThinkPad і TrackPoint

- Висока вартість конфігурацій

- Автономність іноді нижча, ніж у ARM-рішень

Порівняльна таблиця характеристик ультратонких ноутбуків MacBook Air 13 M4, Dell XPS 13 9345 та Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12

Характеристика MacBook Air 13 M4 (A3240) Dell XPS 13 9345 Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Дисплей 13.6″ Liquid Retina 13.4″ OLED 14″ IPS / OLED Розд. здатність 2560×1664 2880×1800 до 2880×1800 Процесор Apple M4 (10 ядер) Qualcomm Snapdragon X Elite (12 ядер) Intel Core Ultra 7 155U / 165H Графіка Apple M4 GPU (8 ядер) Adreno GPU Intel Iris Xe / Intel Arc ОЗП 16 ГБ LPDDR5 16 ГБ LPDDR5x до 64 ГБ LPDDR5x (розпаяна) Накопичувач SSD 256 ГБ SSD 512 ГБ PCIe 4.0 до 2 ТБ SSD PCIe 4.0 Інтерфейси 2× Thunderbolt, аудіо 2× USB-C (DP/PD) 2× Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-A, аудіо Комунікацції Wi-Fi, Bluetooth Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E / 7, Bluetooth Акумулятор 53.8 Вт·год, до 18 год 55 Вт·год, до 15 год ≈ 57 Вт·год, до 12 год Габарити 304.1×215×11.3 мм 295.3×199.1×15.2 мм 315×221×14.9 мм Вага 1.24 кг 1.24 кг ≈ 1.24 кг Особливості Touch ID, Force Touch, тиха робота OLED екран, Wi-Fi 7 TrackPoint, MIL-STD-810H, haptic TouchPad

