HP OmniBook Ultra Flip 14 з новими чіпами Intel Lunar Lake та сенсорним OLED-екраном 120 Гц коштує $149906.09.24
Компанія HP представила новий ноутбук OmniBook Ultra Flip 14, який працює на базі нового процесора Intel Lunar Lake, зокрема моделі Core Ultra 9 288V. Цей ноутбук оснащений 32 ГБ оперативної пам’яті та 14-дюймовим сенсорним OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2880×1800 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Яскравість екрану досягає 400 нит, а захист дисплея забезпечує скло Gorilla Glass 5.
Однією із ключових особливостей OmniBook Ultra Flip 14 є підтримка Thunderbolt 4, що значно розширює можливості підключення. Дизайн пристрою включає закруглені кути, великий трекпад і клавіатуру, що підсвічується. Користувачі можуть вибрати конфігурацію з різними процесорами, починаючи з Core Ultra 5 і Core Ultra 9, а також до 2 ТБ SSD-пам’яті.
Вага ноутбука становить 1,34 кг, а за автономність відповідає акумулятор ємністю 64 Вт-год, що забезпечує тривалий час без підзарядки. Продаж OmniBook Ultra Flip 14 розпочнеться у вересні 2024 року за стартовою ціною $1499.
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Компанія HP представила новий ноутбук OmniBook Ultra Flip 14, який працює на базі процесора Intel Lunar Lake, зокрема моделі Core Ultra 9 288V
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