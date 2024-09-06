HP OmniBook Ultra Flip 14 с новыми чипами Intel Lunar Lake и сенсорным OLED-экраном 120 Гц стоит $1499

Компания HP представила новый ноутбук OmniBook Ultra Flip 14, который работает на базе нового процессора Intel Lunar Lake, в частности, модели Core Ultra 9 288V. Этот ноутбук оснащен 32 ГБ оперативной памяти и 14-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 2880×1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Яркость экрана достигает 400 нит, а защиту дисплея обеспечивает стекло Gorilla Glass 5.

Одной из ключевых особенностей OmniBook Ultra Flip 14 является поддержка Thunderbolt 4, что значительно расширяет возможности подключения. Дизайн устройства включает закругленные углы, большой трекпад и подсвечиваемую клавиатуру. Пользователи могут выбрать конфигурацию с различными процессорами, начиная с Core Ultra 5 и до Core Ultra 9, а также до 2 ТБ SSD-памяти.

Вес ноутбука составляет 1,34 кг, а за автономность отвечает аккумулятор емкостью 64 Вт-ч, обеспечивающий продолжительное время работы без подзарядки. Продажи OmniBook Ultra Flip 14 начнутся в сентябре 2024 года по стартовой цене $1499.