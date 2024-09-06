HP OmniBook Ultra Flip 14 с новыми чипами Intel Lunar Lake и сенсорным OLED-экраном 120 Гц стоит $149906.09.24
Компания HP представила новый ноутбук OmniBook Ultra Flip 14, который работает на базе нового процессора Intel Lunar Lake, в частности, модели Core Ultra 9 288V. Этот ноутбук оснащен 32 ГБ оперативной памяти и 14-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 2880×1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Яркость экрана достигает 400 нит, а защиту дисплея обеспечивает стекло Gorilla Glass 5.
Одной из ключевых особенностей OmniBook Ultra Flip 14 является поддержка Thunderbolt 4, что значительно расширяет возможности подключения. Дизайн устройства включает закругленные углы, большой трекпад и подсвечиваемую клавиатуру. Пользователи могут выбрать конфигурацию с различными процессорами, начиная с Core Ultra 5 и до Core Ultra 9, а также до 2 ТБ SSD-памяти.
Вес ноутбука составляет 1,34 кг, а за автономность отвечает аккумулятор емкостью 64 Вт-ч, обеспечивающий продолжительное время работы без подзарядки. Продажи OmniBook Ultra Flip 14 начнутся в сентябре 2024 года по стартовой цене $1499.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Флагманские часы Oppo Watch X получили актуальные технологии и датчики. Ни поддерживают сотни режимов занятий спортом и позволяют оплатить кофе прямо вовремя прогулки. Подробнее о часах расскажем в этом обзоре
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактное доминирование
Обзор лампы для стримеров Logitech G LITRA BEAM LX: главный свет
Обзор Acer Chromebook Plus (CB515-2H-52YD): старший
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
HP OmniBook Ultra Flip 14 с новыми чипами Intel Lunar Lake и сенсорным OLED-экраном 120 Гц стоит $1499HP Intel OLED ноутбук
Компания HP представила новый ноутбук OmniBook Ultra Flip 14, который работает на базе процессора Intel Lunar Lake, в частности, модели Core Ultra 9 288V
Xiaomi Powerbank 25000 212W может выдавать на зарядку до 140 Вт мощностиXiaomi аккумулятор
Xiaomi представила новый пауэрбанк на своей краудфандинговой платформе Youpin под названием Xiaomi Powerbank 25000 212W. Несмотря на название, реальная емкость устройства составляет 14 000 мАч.