Представлены процессоры Intel Lunar Lake: они получили новые x86-ядра, встроенную графику и NPU-блок

Корпорация Intel представила первые процессоры Core Ultra 200-й серии, известные под кодовым названием Lunar Lake. Эти процессоры, предназначенные для ноутбуков, появятся на рынке в течение следующего квартала. Они были разработаны с акцентом на максимальную энергоэффективность и получили новые архитектуры x86-ядер и встроенной графики, а также улучшенный блок NPU для ускорения ИИ-операций.

Процессоры Intel Lunar Lake используют многочиповую компоновку, состоящую из двух кристаллов. Вычислительный чип производится по технологии N3B на мощностях TSMC, а кристалл с системной логикой — по техпроцессу N6. Упаковка процессоров осуществляется самой Intel с использованием технологии Foveros. Также стоит отметить дизайн MoP (Memory on Package) с чипами памяти LPDDR5X, которые находятся на одном текстолите с кристаллами процессора.

Процессоры Lunar Lake сочетают P-ядра (Lion Cove) и E-ядра (Skymont). P-ядра обеспечивают 14% прирост показателя IPC (числа выполняемых за такт инструкций) по сравнению с ядрами Redwood Cove в составе процессоров Meteor Lake. E-ядра Skymont обеспечивают более чем полуторакратный прирост быстродействия относительно архитектуры Crestmont. Важной особенностью является отсутствие Hyper-Threading у обоих типов ядер, из-за чего топовые процессоры Lunar Lake имеют 8-ядерную/8-поточную конфигурацию (4P+4E).

Графический модуль в новых процессорах обновился до архитектуры Xe2-LPG и обеспечивает в полтора раза большую производительность по сравнению с iGPU в процессорах Meteor Lake. Блок NPU для ускорения ИИ-приложений увеличил вычислительную мощность до 48 TOPS. Контроллер оперативной памяти поддерживает чипы LPDDR5X-8533 и позволяет использовать 16 или 32 ГБ ОЗУ.