Представлені процесори Intel Lunar Lake: вони отримали нові x86-ядра, вбудовану графіку та NPU-блок04.06.24
Корпорація Intel представила перші процесори Core Ultra 200 серії, відомі під кодовою назвою Lunar Lake. Ці процесори, призначені для ноутбуків, з’являться на ринку протягом наступного кварталу. Вони були розроблені з акцентом на максимальну енергоефективність та отримали нові архітектури x86-ядер та вбудованої графіки, а також покращений блок NPU для прискорення ІІ-операцій.
Процесори Intel Lunar Lake використовують багаточіпове компонування, що складається з двох кристалів. Обчислювальний чіп проводиться за технологією N3B на потужностях TSMC, а кристал із системною логікою – за техпроцесом N6. Упаковка процесорів здійснюється самої Intel з використанням технології Foveros. Також варто відзначити дизайн MoP (Memory on Package) із чіпами пам’яті LPDDR5X, які знаходяться на одному текстоліті із кристалами процесора.
Процесори Lunar Lake поєднують P-ядра (Lion Cove) та E-ядра (Skymont). P-ядра забезпечують 14% приріст показника IPC (числа виконуваних за такт інструкцій) проти ядрами Redwood Cove у складі процесорів Meteor Lake. E-ядра Skymont забезпечують більш ніж півторакратний приріст швидкодії щодо архітектури Crestmont. Важливою особливістю є відсутність Hyper-Threading у обох типів ядер, через що топові процесори Lunar Lake мають 8-ядерну/8-потокову конфігурацію (4P+4E).
Графічний модуль у нових процесорах оновився до архітектури Xe2-LPG і забезпечує у півтора рази більшу продуктивність порівняно з iGPU у процесорах Meteor Lake. Блок NPU для прискорення ІІ-програм збільшив обчислювальну потужність до 48 TOPS. Контролер оперативної пам’яті підтримує чіпи LPDDR5X-8533 та дозволяє використовувати 16 або 32 ГБ ОЗУ.
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Представлені процесори Intel Lunar Lake: вони отримали нові x86-ядра, вбудовану графіку та NPU-блокIntel події у світі процесор
Процесори Intel Lunar Lake використовують багаточіпове компонування, що складається з двох кристалів. Обчислювальний чіп проводиться за технологією N3B на потужностях TSMC, а кристал із системною логікою – за техпроцесом N6
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