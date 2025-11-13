Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы

Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы13.11.25
В современном сегменте мониторов пользователи имеют широкий выбор моделей для игр, работы с графикой и мультимедиа. Среди рассматриваемых устройств есть как классические 27-32″ экраны с высокой частотой обновления, так и ультраширокие модели 34″ с изогнутыми панелями для эффекта погружения. Большинство мониторов поддерживают современные стандарты синхронизации кадров, технологии HDR и высокий цветовой охват для точного воспроизведения изображения. Некоторые модели QD‑OLED или IPS‑панели с разрешением до 3440×1440 ориентированы на профессиональных пользователей и геймеров, которые ценят скорость и детализацию. Эта статья поможет сравнить характеристики, особенности и эргономику мониторов, чтобы выбрать оптимальный вариант для конкретных задач. А купить такие и многие другие мониторы можно в разделе телефонов, ТВ и электроники на Rozetka .
Рекомендации выбора компьютерного монитора
Монитор для компьютера является очень важным устройством, которое может нивелировать все преимущества другого оборудования, к которому он подключен. Можно иметь любое мощное железо, но не получить качественное изображение. И это важно как для работы: работы с текстами, таблицами, обработки фото и видео, веб-верстки сайтов и прочего, так и, особенно, для игр. Проблема в том, что для комфортного использования в этих двух сценариях монитор должен отвечать разным требованиям:
Что важно для игрового монитора
- Высокая частота обновления (например, 144Гц и выше) и низкое время отклика.
- Поддержка технологий Adaptive Sync (NVIDIAG‑Sync или AMDFreeSync) для устранения разрывов изображения.
- Хорошая панель (IPS/VA/OLED) с быстрым откликом и соответствующим качеством изображения.
Что важно в мониторе для работы
- Панель с хорошей цветопередачей, стабильными углами обзора (IPS лучше) для комфортной работы с текстом, таблицами, графикой.
- Разрешение достаточно для четкости изображения (например QHD или 4K) с соответствующей диагональю: чтобы не страдать от зернистости.
- Эргономика: регулировка по высоте, наклон, поворот; большим плюсом будет подключение USB-C или DisplayPort/HDMI для удобства.
- Минимум бликов, удобство длительной работы, комфортный размер.
Что важно для универсального монитора и для игр, и для работы
- Матрица — IPS или OLED (четкий текст, точные цвета);
- Высокую частоту (от 140Hz), быстрый отклик (плавное изменение изображения в играх);
- Разрешение — не менее QHD (2560×1440);
- Яркость ≥300 нит, контраст ≥1000:1;
- Поддержка HDR(расширенное динамическое разрешение);
- Дополнительные подключения (HDMI 2.0+, DisplayPort 1.4, USB-C (с PD 65 Вт+));
- Удобная эргономика (регулировка по высоте, наклону, поворот).
Лучшие мониторы 2025 с диагональю 27 дюймов
Наименьшие по диагонали мониторы не означает, что они будут самыми дешевыми. Быстрая матрица, качественная калибровка и относительно высокое разрешение встречаются и здесь. Кроме бюджетных моделей, здесь можно встретить буквально киберспортивные образцы – мониторы для шутеров и MMO со сверхнизкими задержками обновления картинки и высокой частотой развертки.
Монитор 27″ Samsung Odyssey G50D (LS27DG502EIXCI/RU) — для игр
Монитор Samsung Odyssey G50D диагональю 27 дюймов представляет серию начального уровня геймерских решений с разрешением QHD и высокой частотой обновления. Экран построен на IPS-панели с разрешением 2560х1440 пикселей, поддерживает частоту до 180 Гц и время отклика примерно 1 мс. Монитор также совместим с технологиями AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC Compatible. Подставка монитора имеет возможность регулировки наклона, высоты и поворота. Яркость панели достигает примерно 350 кд/м², контрастность статическая – около 1000:1. Поддержка HDR стандарта DisplayHDR 400 придает дополнительную «премиальность», но не извлекает максимум из темных сцен или глубоких черных. Стоимость и характеристики делают ее интересной для пользователей, которые ищут игровой монитор с хорошими параметрами, но не желают платить за флагманские модели.
+ Высокая частота обновления до 180 Гц
+ Совместимость с FreeSync и G-SYNC Compatible процесса.
+ Хорошая яркость и точность цветов
- Контрастность и глубина черного оставляют желать
- HDR DisplayHDR 400 реализовано, но эффект не сильно выражен.
- Несмотря на 180 Гц, при очень быстрых сценах заметно небольшое размытие.
Монитор Asus ProArt Display PA278CV (90LM06Q1-B02370) — для работы
Монитор ASUS ProArt Display PA278CV с диагональю 27 дюймов предлагает разрешение 2560×1440 пикселей на IPS-панели и покрытие 100% sRGB и Rec.709, что делает его при. Заводская калибровка обеспечивает точность передачи оттенков с показателем ΔE < 2, поэтому изображение смотрится максимально естественно даже без дополнительных настроек. Порт USB-C с поддержкой видео, аудио, данных и питания мощностью до 65 Вт позволяет подключать ноутбук к одному кабелю. Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту, наклон, поворот и ориентацию экрана в вертикальном положении.
Частота обновления до 75 Гц подходит для работы, но не ориентирована на геймеров. Яркость составляет около 350 кд/м², а контрастность – 1000:1, что обеспечивает комфортную работу в хорошо освещенных помещениях. Поддержка Adaptive-Sync помогает избежать разрывов кадра, однако HDR-режим в этой модели отсутствует. В наборе портов HDMI, два DisplayPort, USB-C, четыре USB-A и аудиоразъем, что делает монитор удобным центром рабочего места.
В использовании модель демонстрирует четкое изображение, стабильные цвета и высокое удобство благодаря универсальной подставке. Это надежный выбор для дизайнеров, фотографов и офисных работников, которым важна точность цвета и простота подключения.
+ Высокая точность цвета (ΔE < 2), 100% sRGB / Rec.709
+ Порт USB-C с питанием до 65 Вт и USB-хаб
+ Полная эргономика подставки
+ Высокое разрешение WQHD (2560×1440)
+ Поддержка Adaptive-Sync
- Частота обновления только 75 Гц
- Контрастность 1000:1 — неидеальный черный цвет
- Отсутствие HDR-режима
Монитор MSI MAG 274QRFW — универсал для игр и работы
Монитор MSI MAG 274QRFW имеет диагональ 27″ и разрешение 2560×1440 (WQHD) на панели Rapid IPS, что обеспечивает четкое изображение и гибкость при использовании. Он поддерживает частоту обновления до 180 Гц и время отклика 1 мс Gray-to-Gray, что является весомым преимуществом для игровых сессий. Яркость составляет около 400 нит, контрастность – 1000:1, а сертификация VESA DisplayHDR 400 добавляет поддержку HDR. Монитор совместим с технологиями Adaptive-Sync, что позволяет избежать разрывов кадра при поддерживаемых видеокартах.
Подставка обеспечивает регулировку по высоте (до 130 мм), наклон, поворот и полное вращение (pivot) — удобно для комфортной работы или гейминга. В наборе портов – HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и аудиоразъем 3.5 мм, также предусмотрен крепеж VESA 75×75 для монтажа на кронштейн. Монитор также имеет низкий уровень синего света и технологию Flicker-Free, что способствует меньшей потере зрения при длительном использовании. В реальных тестах модель продемонстрировала стабильную производительность в играх, удобно настраивалась как рабочий дисплей, однако в темных комнатах черный цвет ощущается не столь глубоким из-за ограниченной контрастности. В общем, MAG 274QRFW можно рассматривать как сбалансированный игровой монитор с привлекательным набором характеристик для своего ценового сегмента.
+ Частота обновления до 180 Гц и быстродействие 1 мс
+ Разрешение 2560×1440 на 27″
+ Поддержка Adaptive-Sync и DisplayHDR 400
+ Эргономичная подставка с регулировкой высоты, наклоном, поворотом.
- Контрастность 1000:1
- HDR-эффект ограничен
- Без встроенных динамиков или USB-C-порта с подачей питания
Сравнительная таблица мониторов 27 дюймов
|Характеристика
|MSI MAG274QRFW
|Samsung OdysseyG50D
|ASUS ProArtPA278CV
|Диагональ / Разрешение
|27″ / 2560×1440
|27″ / 2560×1440
|27″ / 2560×1440
|Тип панели
|RapidIPS
|IPS
|IPS
|Частота / время отклика
|до 180Гц/1мс
|до 180Гц/1мс
|до 75Гц / стандартный
|Яркость / Контрастность
|≈400кд/м² / 1000:1
|≈350кд/м² / 1000:1
|≈350кд/м² / 1000:1
|HDR/Adaptive‑Sync
|DisplayHDR400/Adaptive‑Sync
|DisplayHDR400 / FreeSync + G‑SYNC Compatible
|HDR нет / Adaptive‑Sync
|Порты / Подключение
|DisplayPort1.4, 2x HDMI2.0, аудио Jack
|HDMI, DisplayPort
|HDMI, 2x DisplayPort, USB-C (65Вт), USB-хаб
|Подставка / Эргономика
|Регулировка высоты, наклон, поворот (pivot)
|Регулировка высоты, наклон, поворот
|Регулировка высоты, наклон, поворот, ориентация экрана
Лучшие мониторы 2025 с диагональю 32 дюйма
Средние по диагонали мониторы чаще используются для работы. Таблицы, редактирование фото и видео, любительский гейминг – самые популярные сценарии для этих устройств. Здесь уже ценится не только высокая частота обновления картинки, но и тип матрицы. Популярными в последнее время становятся матрицы, построенные по технологии OLED. Они имеют идеальный черный цвет, сверхвысокую яркость и низкое время отклика. Универсальное сочетание рабочих задач и развлечений с контентом, однако придется дорого заплатить. Этих мониторов много на Розетка, в том числе и с OLED-матрицами.
Монитор Gigabyte GS32QCA – универсал для игр и работы
Монитор Gigabyte GS32QCA имеет изогнутую VA-панель диагональю 31,5″ с радиусом кривизны 1500R, что создает эффект погружения во время использования. Разрешение составляет 2560×1440 пикселей (QHD), частота обновления – до 180 Гц со временем отклика 1 мс (MPRT), что делает модель привлекательной для геймеров. Панель заявлена как охватывающая около 120% sRGB и поддерживает примерно 1,07 млрд цветов (10-битная глубина), что дает хорошую цветовую насыщенность. Яркость типично – около 250 кд/м², контрастность статическая – примерно 3500:1, что характерно для VA-матрицы.
Монитор поддерживает технологии Adaptive-Sync / FreeSync Premium для минимизации разрывов кадра, а также готов к HDR-контенту (HDR Ready). В корпусе имеется только наклон –5°/+20° и VESA-кронштейн 100×100 мм, но ограниченная эргономика без регулировки высоты или поворота. В наборе портов – два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и разъем 3,5 мм для наушников, отсутствуют USB-хабы, динамики или USB-C. В реальном использовании модель показывает плавные переходы и хорошую воспроизводимость цвета, но в темной среде черный выглядит несколько серее из-за контрастности матрицы. Монитор обладает стильным дизайном и достаточно возможностями для игр и мультимедиа, но все же экономит на некоторых премиум-функциях. Gigabyte GS32QCA — сбалансированный вариант с акцентом на игровую производительность, однако применение может быть компромиссным для профессиональной работы с цветом или компактного рабочего пространства.
+ Частота обновления до 180 Гц и время отклика 1 мс
+ Кривизна 1500R добавляет эффект погружения в играх и видео.
+ Панель включает около 120 % sRGB и 10-битную глубину цвета.
+ Поддержка Adaptive-Sync / FreeSync Premium
- Ограниченная эргономика — только наклон, без регулировки высоты или поворота.
- Изогнутая матрица может не подходить для рабочих задач
- Для профессиональной цветокоррекции или видеомонтажа могут потребоваться мониторы с лучшими HDR-параметрами.
Монитор Asus 31.5″ ROG Strix XG32VC — универсал для работы и игр
Монитор ASUS ROG Strix XG32VC предлагает 31,5-дюймовую изогнутую (1800R) VA-панель с разрешением 2560×1440 пикселей, что обеспечивает значительно больше экранного пространства, чем стандартные Full. Частота обновления до 170 Гц и время отклика 1 мс (MPRT) позволяют ощущать плавные переходы в динамических играх без заметного размытия. Панель имеет яркость около 400 нит, контрастность примерно 3000:1, охват цвета – около 125% sRGB/90% DCI-P3, дающий живую и насыщенную картинку.
Монитор сертифицирован по стандарту DisplayHDR 400, поддерживает USB-C (с технологией DP Alt Mode и 15-Вт питания) и имеет USB-хаб с двумя портами USB 3.0. Есть совместимость с технологиями AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC Compatible, что снижает разрыв кадров во время игрового процесса. Эргономика – на высоком уровне: подставка позволяет регулировать высоту до 100 мм, наклон –5° до +20°, поворот (свайв) ±25°, а также предусмотрено крепление VESA 100×100 мм. В комплекте также входит поддержка функций ELMB Sync (уменьшение размытия при движении) и технологий защиты глаз – Flicker-Free и Low Blue Light. Недостатком может быть вес — около 9,3 кг с подставкой, требующей прочной поверхности для установки. Для работы в темном помещении глубина черного не так совершенна, как в моделях с IPS- или OLED-панелями премиум-класса. Все же модель оставляет впечатление как мощный игровой монитор с хорошим балансом между ценой и характеристиками.
+ Высокая частота обновления до 170 Гц и время отклика 1 мс
+ Изогнутая панель 31,5″ (1800R)
+ Подключение USB-C + USB-хаб + эргономичная подставка с регулировками.
+ Широкий цветовой охват (≈125% sRGB) и DisplayHDR 400.
- USB-C питание всего 15 Вт
Монитор iiyama G-Master GB3271QSU-B2 — универсал для игр и работы
Монитор iiyama G-Master GB3271QSU-B2 с диагональю 31,5″ и разрешением WQHD (2560×1440) предлагает значительную площадь экрана для игр и работы. Панель выполнена по технологии IPS со временем отклика до 1 мс (MPRT) и частотой обновления до 180 Гц, что обеспечивает высокую плавность изображения. Яркость обычно составляет около 400 кд/м², статическая контрастность — примерно 1200:1, что дает сбалансированную картинку в помещении с нормальным освещением. Монитор совместим с технологией Adaptive-Sync/FreeSync Premium, которая помогает избежать разрывов кадра во время игр. Наличие USB-хаба и нескольких видеоинтерфейсов (HDMI, DisplayPort) повышает его универсальность как для PC-игрового этапа, так и для производительной работы.
Эргономика включает регулировку высоты, наклона и крепления VESA 100×100 мм, что позволяет установить устройство оптимально на столе. Однако контрастность не рекорд-уровня – в темном помещении черный может выглядеть немного серее, чем в моделях с VA-панелью или OLED-дисплеем. Монитор также весом значительным — и требует прочной подставки или кронштейна. В реальном использовании модель показывает хорошую производительность в играх среднего-высокого уровня, а также удачную для работы с видео или графикой, когда требуется экран большого формата. GB3271QSU-B2 — интересный выбор для пользователей, которые хотят большой экран с высокой частотой обновления за разумные деньги, но не требуют ультра-премиум контраста.
+ Высокая частота обновления до 180 Гц и 1 мс время отклика
+ Универсальное подключение и USB-хаб
+ Совместимость с Adaptive-Sync / FreeSync Premium
- Контрастность около 1200:1
- Отсутствие премиум-HDR или локального затемнения
- В некоторых версиях могут лимитированно показывать 144 Гц через HDMI-интерфейс.
Сравнительная таблица мониторов 32 дюйма
|Характеристика
|Gigabyte GS32QCA
|ASUS ROG Strix XG32VC
|iiyama G-Master GB3271QSU-B2
|Диагональ / Разрешение
|31,5″ / 2560×1440
|31,5″ / 2560×1440
|31,5″ / 2560×1440
|Тип панели
|VA
|VA
|IPS
|Кривизна
|1500R
|1800R
|Плоский / нет
|Частота / время отклика
|до 180Гц/1мс (MPRT)
|до 170Гц/1мс (MPRT)
|до 180Гц/1мс (MPRT)
|Яркость / Контрастность
|≈250кд/м² / 3500:1
|≈400кд/м² / 3000:1
|≈400кд/м² / 1200:1
|HDR / Цветовой охват
|HDR Ready / ~120% sRGB, 10-бит
|DisplayHDR400 / ≈125% sRGB, 90% DCI-P3
|HDR нет / стандартный sRGB
|Порты / Подключение
|2x HDMI2.0, DisplayPort1.4, аудио 3,5 мм
|HDMI, DisplayPort, USB-C (15Вт), 2x USB3.0
|HDMI, DisplayPort, USB-хаб
|Подставка / Эргономика
|Наклон -5°/+20°, VESA 100×100 мм
|Регулировка высоты 100мм, наклон −5°/+20°, поворот ±25°, VESA 100×100 мм
|Регулировка высоты, наклон, VESA 100×100 мм
Лучшие мониторы диагональю 34+
Большие мониторы можно назвать еще более универсальными. Не только с точки зрения назначения по задачам, но и возможностям. Как правило, в них используются хорошо настроенные экраны, продумана эргономика крепления. Сама же по себе широкоформатность позволяет работать с несколькими приложениями или окнами одновременно. Они дают вау эффект в играх, больше простора для творчества, возможность удобно работать одновременно с текстом и таблицей. Если нужна идеальная картинка – также доступны матрицы на органических светодиодах.
Монитор LG UltraWide 34WQ60C-B – универсал для работы и игр
Монитор LG UltraWide 34WQ60C-B предлагает 34-дюймовую изогнутую IPS-панель с разрешением 3440×1440 пикселей и соотношением сторон 21:9, что предоставляет широкое поле зрения для работы с несколькими. В модели заявлено охват примерно 99% sRGB, что делает ее пригодной и для работы с цветом, а также поддержку формата HDR10. Благодаря дизайну с трех сторон почти без рамок и кривизны (вероятно 1800R или 3800R в зависимости от версии) монитор создает эффект более глубокого погружения в изображение. Набор функций включает режим чтения (Reader Mode), технологию Flicker Safe для уменьшения усталости глаз и Black Stabilizer для лучшей видимости в темных сценах.
Монитор имеет два HDMI-входа и один DisplayPort, а также крепление VESA 100×100 мм для монтажа на стену или кронштейн. Наиболее существенным ограничением является частота обновления, которая составляет стандартные 60 Гц – это делает устройство менее привлекательным для геймеров, привыкших к 144 Гц и выше. Контрастность типично около 1000:1, что означает, что в темном помещении чёрный цвет может выглядеть не идеально глубоким. В реальном использовании монитор хорошо показывает себя для работы с контентом, мультимедиа и офисными задачами, но не оптимизирован для динамического гейминга. Следует учитывать, что из-за кривизны и формата 21:9 модель потребует больше пространства на столе. В общем, LG UltraWide 34WQ60C-B — это грамотный выбор для тех, кто ищет широкий экран с хорошей цветовой передачей и преимуществами в производительности, но не имеет высоких требований к игровой частоте обновления.
+ Большой 34″ изогнутый экран в формате 21:9
+ Разрешение 3440×1440 и охват ~99% sRGB
+ Поддержка HDR10 и функций для комфорта зрения (Reader Mode, Flicker Safe).
+ Два HDMI и один DisplayPort + VESA-крепление
- Контрастность на уровне ~1000:1
- Отсутствует поддержка высокой частоты кадров (144 Гц и выше) и локального затемнения.
- Не имеет USB-C порта с зарядкой
Монитор Dell AW3425DW (210-BRTW) — универсал для игр и работы
Монитор AW3425DW оснащен 34,2-дюймовой изогнутой QD-OLED-панелью с разрешением 3440×1440 пикселей в формате 21:9, что создает широкую игровую или рабочую плоскость. Частота обновления до 240 Гц и сверхнизкое время отклика в 0,03 мс GTG позволяют добиться максимальной плавности и минимальной задержки в динамических сценариях. Модель поддерживает технологии переменной частоты кадров – NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro и VESA AdaptiveSync для согласования с видеокартами и уменьшения разрывов кадра. Поддержка HDR10 и контрастность, заявленная как 1500000:1, обеспечивает глубокие черные и насыщенные цвета благодаря OLED-технологии. Кривизна панели в 1800R углубляет погружение в игровой процесс или просмотр видео.
Подставка монитора позволяет регулировать высоту, наклон, поворот и угол вращения — создавая комфортную конфигурацию для разных сценариев. Интерфейсы включают один DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 порта, один USB-C (с зарядкой 15 Вт) и USB-хаб. Яркость типична – 250 кд/м² с пиковыми значениями до 1000 кд/м² в HDR-сценах, что для OLED-панели в этом классе уже хороший показатель. В реальном использовании монитор демонстрирует великолепную цветовую насыщенность, быстрый отклик при играх и комфортную эргономику – но в ярко освещенных помещениях черный иногда имеет фиолетовый оттенок, а отсутствие встроенных аудиодинамиков или отдельного разъема для наушников может потребовать отдельного аудио-решения. В итоге AW3425DW – серьезный выбор для геймеров и энтузиастов, ищущих ультраширокий монитор с премиум-панелью и отличной производительностью.
+ 34,2″ QD-OLED панель с форматом 21:9 и частотой 240 Гц.
+ Минимальное время отклика (0,03 мс) и поддержка гибкой частоты кадров.
+ Глубокий контраст OLED-технологии, широкий охват цвета.
+ Широкий набор портов, включая HDMI 2.1 и USB-C.
- Яркость 250 кд/м² в SDR
- Высокая цена по сравнению с другими 34″ моделями.
Монитор Philips 34M2C6500/00 — универсал для игр и работы
Монитор Philips 34M2C6500/00 оснащен 34-дюймовой изогнутой панелью формата 21:9 с разрешением 3440 × 1440 пикселей и технологией QD-OLED, сочетающей преимуществ. Частота обновления достигает примерно 175 Гц, а время отклика – 0,03 мс, что обеспечивает чрезвычайную плавность изображения в динамических сценах. Панель имеет статическую контрастность около 1000000:1 и охват цветного пространства с примерами до ~99% DCI-P3 или более 148% sRGB, что делает картинку насыщенной и детализированной. Монитор сертифицирован по стандарту DisplayHDR True Black 400 и поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro/Adaptive-Sync, что помогает снизить разрывы кадров.
Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот, а VESA-крепление открывает возможности для монтажа на кронштейн. Формат 21:9 и изогнутость радиусом 1800R придают эффект погружения при играх и мультимедиа, хотя для профессиональной работы с прямыми линиями могут быть нюансы. В наборе портов – DisplayPort, два HDMI, USB-хаб с несколькими портами и разъем для наушников. В реальном использовании модель выделяется великолепной цветовой передачей и реально выраженной глубиной черного в темных сценах, но из-за ультраширокого формата может потребовать больше пространства на рабочем столе. Совокупность характеристик делает Philips 34M2C6500/00 привлекательным выбором для игр, мультимедиа и контроля нескольких окон — при готовности к компромиссам по геймерской совместимости с 16:9 и профессиональной цветовой работе.
+ Очень высокая частота обновления ~175 Гц и время отклика ~0,03 мс.
+ Насыщенный цветовой охват (>148 % sRGB) и глубокий контраст.
+ Сертификат DisplayHDR True Black 400 и поддержка FreeSync Premium Pro.
- Стандартная яркость примерно 250–300 кд/м² ниже, чем у некоторых конкурентов.
- Формат 21:9 и изогнутость могут быть неуместны для двухоконной работы или монтажа.
Сравнительная таблица мониторов 34 дюйма
|Характеристика
|LG UltraWide 34WQ60C-B
|Dell AW3425DW
|Philips 34M2C6500/00
|Диагональ / Разрешение
|34″ / 3440×1440
|34,2″ / 3440×1440
|34″ / 3440×1440
|Тип панели
|IPS
|QD-OLED
|QD-OLED
|Кривизна
|1800R / 3800R
|1800R
|1800R
|Частота / время отклика
|60Гц / стандартный
|до 240Гц/0,03мс GTG
|175Гц/0,03мс
|Яркость / Контрастность
|≈250кд/м² / 1000:1
|≈250кд/м² (SDR) / 1500000:1 (OLED)
|≈250–300кд/м² / ~1000000:1
|HDR / Цветовой охват
|HDR10 / ~99% sRGB
|HDR10 / широкий цветовой охват OLED
|DisplayHDR True Black 400 / 148% sRGB
|Порты / Подключение
|2x HDMI, 1x DisplayPort, VESA 100×100 мм
|1× DisplayPort, 2× HDMI2.1, USB‑C 15Вт, USB-хаб
|DisplayPort, 2x HDMI, USB-хаб, аудио
|Подставка / Эргономика
|Выгнутая, VESA 100×100 мм
|Регулировка высоты, наклон, поворот, VESA 100×100 мм
|Регулировка высоты, наклон, поворот, VESA 100×100 мм
Редактор
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Статья поможет сравнить характеристики, особенности и эргономику мониторов, чтобы выбрать оптимальный вариант для конкретных задач.
Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы
Какой смартфон Xiaomi купить — линейки Xiaomi 2025
Мыши Logitech: обзор 6 лучших моделей
Хороший недорогой робот пылесос – что купить в 2025 году
10 инноваций Apple изменивших индустрию
Ультратонкие ноутбуки 2025 года — обзор лучших
Сравнение iPhone 17 Pro Max и Galaxy S25 Ultra: кто мощнее?
Топ планшетов для игр, обучения и работы
Лучшие игровые ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 50
Сравнение компактных флагманских смартфонов. Чей «компакт» лучше?
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
GTA Online стала временно бесплатной на PlayStation 5 и Xbox Series GTA игры консоль
GTA Online стала временно бесплатной на PlayStation 5 и Xbox Series до 17 ноября, и для участия не требуется активная подписка PS Plus или Game Pass Essential
Microsoft анонсировала обновление Windows 11 26H1 Microsoft Windows обновление
Microsoft начала тестирование первого сборника Windows 11 26H1 (Preview Build 28000) в рамках программы Windows Insider
GTA Online стала временно бесплатной на PlayStation 5 и Xbox Series
Microsoft анонсировала обновление Windows 11 26H1
Motorola представила недорогие наушники Moto Buds Bass из ANC
LG UltraGear G8 — 4K монитор с частотой 165 Гц и HDR10
Дания ограничит доступ в социальные сети детям младше 15 лет
25 лет назад Microsoft представила DirectX 8
Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W – первый в мире OLED-монитор с частотой обновления 720 Гц
Xiaomi Black Shark представила беспроводную гарнитуру Fengming S1 с автономностью 155 часов
Скидки 11.11 на 7 смартфонов Xiaomi Poco и Redmi
Смартфон Moto G67 Power за $190 получил аккумулятор 7000 мА·год, Snapdragon 7s Gen 2 и корпус аля кожзам
Red Dead Redemption 2 стала четвёртой игрой по количеству проданных копий в истории
Видеокарта Asus ROG Matrix Platinum RTX 5090 стоит €4100 — потребление 800 Вт, +10% производительности
Представлен Bluetooth 6.2 – скорость подключения в 20 раз выше