Лучшие мониторы 27, 32 и 34 дюйма – выбор для игр или работы

В современном сегменте мониторов пользователи имеют широкий выбор моделей для игр, работы с графикой и мультимедиа. Среди рассматриваемых устройств есть как классические 27-32″ экраны с высокой частотой обновления, так и ультраширокие модели 34″ с изогнутыми панелями для эффекта погружения. Большинство мониторов поддерживают современные стандарты синхронизации кадров, технологии HDR и высокий цветовой охват для точного воспроизведения изображения. Некоторые модели QD‑OLED или IPS‑панели с разрешением до 3440×1440 ориентированы на профессиональных пользователей и геймеров, которые ценят скорость и детализацию. Эта статья поможет сравнить характеристики, особенности и эргономику мониторов, чтобы выбрать оптимальный вариант для конкретных задач.

Рекомендации выбора компьютерного монитора

Монитор для компьютера является очень важным устройством, которое может нивелировать все преимущества другого оборудования, к которому он подключен. Можно иметь любое мощное железо, но не получить качественное изображение. И это важно как для работы: работы с текстами, таблицами, обработки фото и видео, веб-верстки сайтов и прочего, так и, особенно, для игр. Проблема в том, что для комфортного использования в этих двух сценариях монитор должен отвечать разным требованиям:

Что важно для игрового монитора

Высокая частота обновления (например, 144Гц и выше) и низкое время отклика.

Поддержка технологий Adaptive Sync (NVIDIAG‑Sync или AMDFreeSync) для устранения разрывов изображения.

Хорошая панель (IPS/VA/OLED) с быстрым откликом и соответствующим качеством изображения.

Что важно в мониторе для работы

Панель с хорошей цветопередачей, стабильными углами обзора (IPS лучше) для комфортной работы с текстом, таблицами, графикой.

Разрешение достаточно для четкости изображения (например QHD или 4K) с соответствующей диагональю: чтобы не страдать от зернистости.

Эргономика: регулировка по высоте, наклон, поворот; большим плюсом будет подключение USB-C или DisplayPort/HDMI для удобства.

Минимум бликов, удобство длительной работы, комфортный размер.

Что важно для универсального монитора и для игр, и для работы

Матрица — IPS или OLED (четкий текст, точные цвета);

Высокую частоту (от 140Hz), быстрый отклик (плавное изменение изображения в играх);

Разрешение — не менее QHD (2560×1440);

Яркость ≥300 нит, контраст ≥1000:1;

Поддержка HDR(расширенное динамическое разрешение);

Дополнительные подключения (HDMI 2.0+, DisplayPort 1.4, USB-C (с PD 65 Вт+));

Удобная эргономика (регулировка по высоте, наклону, поворот).

Лучшие мониторы 2025 с диагональю 27 дюймов

Наименьшие по диагонали мониторы не означает, что они будут самыми дешевыми. Быстрая матрица, качественная калибровка и относительно высокое разрешение встречаются и здесь. Кроме бюджетных моделей, здесь можно встретить буквально киберспортивные образцы – мониторы для шутеров и MMO со сверхнизкими задержками обновления картинки и высокой частотой развертки.

Монитор 27″ Samsung Odyssey G50D (LS27DG502EIXCI/RU) — для игр

Монитор Samsung Odyssey G50D диагональю 27 дюймов представляет серию начального уровня геймерских решений с разрешением QHD и высокой частотой обновления. Экран построен на IPS-панели с разрешением 2560х1440 пикселей, поддерживает частоту до 180 Гц и время отклика примерно 1 мс. Монитор также совместим с технологиями AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC Compatible. Подставка монитора имеет возможность регулировки наклона, высоты и поворота. Яркость панели достигает примерно 350 кд/м², контрастность статическая – около 1000:1. Поддержка HDR стандарта DisplayHDR 400 придает дополнительную «премиальность», но не извлекает максимум из темных сцен или глубоких черных. Стоимость и характеристики делают ее интересной для пользователей, которые ищут игровой монитор с хорошими параметрами, но не желают платить за флагманские модели.

+ Высокая частота обновления до 180 Гц

+ Совместимость с FreeSync и G-SYNC Compatible процесса.

+ Хорошая яркость и точность цветов

- Контрастность и глубина черного оставляют желать

- HDR DisplayHDR 400 реализовано, но эффект не сильно выражен.

- Несмотря на 180 Гц, при очень быстрых сценах заметно небольшое размытие.

Монитор Asus ProArt Display PA278CV (90LM06Q1-B02370) — для работы

Монитор ASUS ProArt Display PA278CV с диагональю 27 дюймов предлагает разрешение 2560×1440 пикселей на IPS-панели и покрытие 100% sRGB и Rec.709, что делает его при. Заводская калибровка обеспечивает точность передачи оттенков с показателем ΔE < 2, поэтому изображение смотрится максимально естественно даже без дополнительных настроек. Порт USB-C с поддержкой видео, аудио, данных и питания мощностью до 65 Вт позволяет подключать ноутбук к одному кабелю. Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту, наклон, поворот и ориентацию экрана в вертикальном положении.

Частота обновления до 75 Гц подходит для работы, но не ориентирована на геймеров. Яркость составляет около 350 кд/м², а контрастность – 1000:1, что обеспечивает комфортную работу в хорошо освещенных помещениях. Поддержка Adaptive-Sync помогает избежать разрывов кадра, однако HDR-режим в этой модели отсутствует. В наборе портов HDMI, два DisplayPort, USB-C, четыре USB-A и аудиоразъем, что делает монитор удобным центром рабочего места.

В использовании модель демонстрирует четкое изображение, стабильные цвета и высокое удобство благодаря универсальной подставке. Это надежный выбор для дизайнеров, фотографов и офисных работников, которым важна точность цвета и простота подключения.

+ Высокая точность цвета (ΔE < 2), 100% sRGB / Rec.709

+ Порт USB-C с питанием до 65 Вт и USB-хаб

+ Полная эргономика подставки

+ Высокое разрешение WQHD (2560×1440)

+ Поддержка Adaptive-Sync

- Частота обновления только 75 Гц

- Контрастность 1000:1 — неидеальный черный цвет

- Отсутствие HDR-режима

Монитор MSI MAG 274QRFW — универсал для игр и работы

Монитор MSI MAG 274QRFW имеет диагональ 27″ и разрешение 2560×1440 (WQHD) на панели Rapid IPS, что обеспечивает четкое изображение и гибкость при использовании. Он поддерживает частоту обновления до 180 Гц и время отклика 1 мс Gray-to-Gray, что является весомым преимуществом для игровых сессий. Яркость составляет около 400 нит, контрастность – 1000:1, а сертификация VESA DisplayHDR 400 добавляет поддержку HDR. Монитор совместим с технологиями Adaptive-Sync, что позволяет избежать разрывов кадра при поддерживаемых видеокартах.

Подставка обеспечивает регулировку по высоте (до 130 мм), наклон, поворот и полное вращение (pivot) — удобно для комфортной работы или гейминга. В наборе портов – HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и аудиоразъем 3.5 мм, также предусмотрен крепеж VESA 75×75 для монтажа на кронштейн. Монитор также имеет низкий уровень синего света и технологию Flicker-Free, что способствует меньшей потере зрения при длительном использовании. В реальных тестах модель продемонстрировала стабильную производительность в играх, удобно настраивалась как рабочий дисплей, однако в темных комнатах черный цвет ощущается не столь глубоким из-за ограниченной контрастности. В общем, MAG 274QRFW можно рассматривать как сбалансированный игровой монитор с привлекательным набором характеристик для своего ценового сегмента.

+ Частота обновления до 180 Гц и быстродействие 1 мс

+ Разрешение 2560×1440 на 27″

+ Поддержка Adaptive-Sync и DisplayHDR 400

+ Эргономичная подставка с регулировкой высоты, наклоном, поворотом.

- Контрастность 1000:1

- HDR-эффект ограничен

- Без встроенных динамиков или USB-C-порта с подачей питания

Сравнительная таблица мониторов 27 дюймов

Характеристика MSI MAG274QRFW Samsung OdysseyG50D ASUS ProArtPA278CV Диагональ / Разрешение 27″ / 2560×1440 27″ / 2560×1440 27″ / 2560×1440 Тип панели RapidIPS IPS IPS Частота / время отклика до 180Гц/1мс до 180Гц/1мс до 75Гц / стандартный Яркость / Контрастность ≈400кд/м² / 1000:1 ≈350кд/м² / 1000:1 ≈350кд/м² / 1000:1 HDR/Adaptive‑Sync DisplayHDR400/Adaptive‑Sync DisplayHDR400 / FreeSync + G‑SYNC Compatible HDR нет / Adaptive‑Sync Порты / Подключение DisplayPort1.4, 2x HDMI2.0, аудио Jack HDMI, DisplayPort HDMI, 2x DisplayPort, USB-C (65Вт), USB-хаб Подставка / Эргономика Регулировка высоты, наклон, поворот (pivot) Регулировка высоты, наклон, поворот Регулировка высоты, наклон, поворот, ориентация экрана

Лучшие мониторы 2025 с диагональю 32 дюйма

Средние по диагонали мониторы чаще используются для работы. Таблицы, редактирование фото и видео, любительский гейминг – самые популярные сценарии для этих устройств. Здесь уже ценится не только высокая частота обновления картинки, но и тип матрицы. Популярными в последнее время становятся матрицы, построенные по технологии OLED. Они имеют идеальный черный цвет, сверхвысокую яркость и низкое время отклика. Универсальное сочетание рабочих задач и развлечений с контентом, однако придется дорого заплатить. Этих мониторов много на Розетка, в том числе и с OLED-матрицами.

Монитор Gigabyte GS32QCA – универсал для игр и работы

Монитор Gigabyte GS32QCA имеет изогнутую VA-панель диагональю 31,5″ с радиусом кривизны 1500R, что создает эффект погружения во время использования. Разрешение составляет 2560×1440 пикселей (QHD), частота обновления – до 180 Гц со временем отклика 1 мс (MPRT), что делает модель привлекательной для геймеров. Панель заявлена ​​как охватывающая около 120% sRGB и поддерживает примерно 1,07 млрд цветов (10-битная глубина), что дает хорошую цветовую насыщенность. Яркость типично – около 250 кд/м², контрастность статическая – примерно 3500:1, что характерно для VA-матрицы.

Монитор поддерживает технологии Adaptive-Sync / FreeSync Premium для минимизации разрывов кадра, а также готов к HDR-контенту (HDR Ready). В корпусе имеется только наклон –5°/+20° и VESA-кронштейн 100×100 мм, но ограниченная эргономика без регулировки высоты или поворота. В наборе портов – два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и разъем 3,5 мм для наушников, отсутствуют USB-хабы, динамики или USB-C. В реальном использовании модель показывает плавные переходы и хорошую воспроизводимость цвета, но в темной среде черный выглядит несколько серее из-за контрастности матрицы. Монитор обладает стильным дизайном и достаточно возможностями для игр и мультимедиа, но все же экономит на некоторых премиум-функциях. Gigabyte GS32QCA — сбалансированный вариант с акцентом на игровую производительность, однако применение может быть компромиссным для профессиональной работы с цветом или компактного рабочего пространства.

+ Частота обновления до 180 Гц и время отклика 1 мс

+ Кривизна 1500R добавляет эффект погружения в играх и видео.

+ Панель включает около 120 % sRGB и 10-битную глубину цвета.

+ Поддержка Adaptive-Sync / FreeSync Premium

- Ограниченная эргономика — только наклон, без регулировки высоты или поворота.

- Изогнутая матрица может не подходить для рабочих задач

- Для профессиональной цветокоррекции или видеомонтажа могут потребоваться мониторы с лучшими HDR-параметрами.

Монитор Asus 31.5″ ROG Strix XG32VC — универсал для работы и игр

Монитор ASUS ROG Strix XG32VC предлагает 31,5-дюймовую изогнутую (1800R) VA-панель с разрешением 2560×1440 пикселей, что обеспечивает значительно больше экранного пространства, чем стандартные Full. Частота обновления до 170 Гц и время отклика 1 мс (MPRT) позволяют ощущать плавные переходы в динамических играх без заметного размытия. Панель имеет яркость около 400 нит, контрастность примерно 3000:1, охват цвета – около 125% sRGB/90% DCI-P3, дающий живую и насыщенную картинку.

Монитор сертифицирован по стандарту DisplayHDR 400, поддерживает USB-C (с технологией DP Alt Mode и 15-Вт питания) и имеет USB-хаб с двумя портами USB 3.0. Есть совместимость с технологиями AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC Compatible, что снижает разрыв кадров во время игрового процесса. Эргономика – на высоком уровне: подставка позволяет регулировать высоту до 100 мм, наклон –5° до +20°, поворот (свайв) ±25°, а также предусмотрено крепление VESA 100×100 мм. В комплекте также входит поддержка функций ELMB Sync (уменьшение размытия при движении) и технологий защиты глаз – Flicker-Free и Low Blue Light. Недостатком может быть вес — около 9,3 кг с подставкой, требующей прочной поверхности для установки. Для работы в темном помещении глубина черного не так совершенна, как в моделях с IPS- или OLED-панелями премиум-класса. Все же модель оставляет впечатление как мощный игровой монитор с хорошим балансом между ценой и характеристиками.

+ Высокая частота обновления до 170 Гц и время отклика 1 мс

+ Изогнутая панель 31,5″ (1800R)

+ Подключение USB-C + USB-хаб + эргономичная подставка с регулировками.

+ Широкий цветовой охват (≈125% sRGB) и DisplayHDR 400.

- USB-C питание всего 15 Вт

Монитор iiyama G-Master GB3271QSU-B2 — универсал для игр и работы

Монитор iiyama G-Master GB3271QSU-B2 с диагональю 31,5″ и разрешением WQHD (2560×1440) предлагает значительную площадь экрана для игр и работы. Панель выполнена по технологии IPS со временем отклика до 1 мс (MPRT) и частотой обновления до 180 Гц, что обеспечивает высокую плавность изображения. Яркость обычно составляет около 400 кд/м², статическая контрастность — примерно 1200:1, что дает сбалансированную картинку в помещении с нормальным освещением. Монитор совместим с технологией Adaptive-Sync/FreeSync Premium, которая помогает избежать разрывов кадра во время игр. Наличие USB-хаба и нескольких видеоинтерфейсов (HDMI, DisplayPort) повышает его универсальность как для PC-игрового этапа, так и для производительной работы.

Эргономика включает регулировку высоты, наклона и крепления VESA 100×100 мм, что позволяет установить устройство оптимально на столе. Однако контрастность не рекорд-уровня – в темном помещении черный может выглядеть немного серее, чем в моделях с VA-панелью или OLED-дисплеем. Монитор также весом значительным — и требует прочной подставки или кронштейна. В реальном использовании модель показывает хорошую производительность в играх среднего-высокого уровня, а также удачную для работы с видео или графикой, когда требуется экран большого формата. GB3271QSU-B2 — интересный выбор для пользователей, которые хотят большой экран с высокой частотой обновления за разумные деньги, но не требуют ультра-премиум контраста.

+ Высокая частота обновления до 180 Гц и 1 мс время отклика

+ Универсальное подключение и USB-хаб

+ Совместимость с Adaptive-Sync / FreeSync Premium

- Контрастность около 1200:1

- Отсутствие премиум-HDR или локального затемнения

- В некоторых версиях могут лимитированно показывать 144 Гц через HDMI-интерфейс.

Сравнительная таблица мониторов 32 дюйма

Характеристика Gigabyte GS32QCA ASUS ROG Strix XG32VC iiyama G-Master GB3271QSU-B2 Диагональ / Разрешение 31,5″ / 2560×1440 31,5″ / 2560×1440 31,5″ / 2560×1440 Тип панели VA VA IPS Кривизна 1500R 1800R Плоский / нет Частота / время отклика до 180Гц/1мс (MPRT) до 170Гц/1мс (MPRT) до 180Гц/1мс (MPRT) Яркость / Контрастность ≈250кд/м² / 3500:1 ≈400кд/м² / 3000:1 ≈400кд/м² / 1200:1 HDR / Цветовой охват HDR Ready / ~120% sRGB, 10-бит DisplayHDR400 / ≈125% sRGB, 90% DCI-P3 HDR нет / стандартный sRGB Порты / Подключение 2x HDMI2.0, DisplayPort1.4, аудио 3,5 мм HDMI, DisplayPort, USB-C (15Вт), 2x USB3.0 HDMI, DisplayPort, USB-хаб Подставка / Эргономика Наклон -5°/+20°, VESA 100×100 мм Регулировка высоты 100мм, наклон −5°/+20°, поворот ±25°, VESA 100×100 мм Регулировка высоты, наклон, VESA 100×100 мм

Лучшие мониторы диагональю 34+

Большие мониторы можно назвать еще более универсальными. Не только с точки зрения назначения по задачам, но и возможностям. Как правило, в них используются хорошо настроенные экраны, продумана эргономика крепления. Сама же по себе широкоформатность позволяет работать с несколькими приложениями или окнами одновременно. Они дают вау эффект в играх, больше простора для творчества, возможность удобно работать одновременно с текстом и таблицей. Если нужна идеальная картинка – также доступны матрицы на органических светодиодах.

Монитор LG UltraWide 34WQ60C-B – универсал для работы и игр

Монитор LG UltraWide 34WQ60C-B предлагает 34-дюймовую изогнутую IPS-панель с разрешением 3440×1440 пикселей и соотношением сторон 21:9, что предоставляет широкое поле зрения для работы с несколькими. В модели заявлено охват примерно 99% sRGB, что делает ее пригодной и для работы с цветом, а также поддержку формата HDR10. Благодаря дизайну с трех сторон почти без рамок и кривизны (вероятно 1800R или 3800R в зависимости от версии) монитор создает эффект более глубокого погружения в изображение. Набор функций включает режим чтения (Reader Mode), технологию Flicker Safe для уменьшения усталости глаз и Black Stabilizer для лучшей видимости в темных сценах.

Монитор имеет два HDMI-входа и один DisplayPort, а также крепление VESA 100×100 мм для монтажа на стену или кронштейн. Наиболее существенным ограничением является частота обновления, которая составляет стандартные 60 Гц – это делает устройство менее привлекательным для геймеров, привыкших к 144 Гц и выше. Контрастность типично около 1000:1, что означает, что в темном помещении чёрный цвет может выглядеть не идеально глубоким. В реальном использовании монитор хорошо показывает себя для работы с контентом, мультимедиа и офисными задачами, но не оптимизирован для динамического гейминга. Следует учитывать, что из-за кривизны и формата 21:9 модель потребует больше пространства на столе. В общем, LG UltraWide 34WQ60C-B — это грамотный выбор для тех, кто ищет широкий экран с хорошей цветовой передачей и преимуществами в производительности, но не имеет высоких требований к игровой частоте обновления.

+ Большой 34″ изогнутый экран в формате 21:9

+ Разрешение 3440×1440 и охват ~99% sRGB

+ Поддержка HDR10 и функций для комфорта зрения (Reader Mode, Flicker Safe).

+ Два HDMI и один DisplayPort + VESA-крепление

- Контрастность на уровне ~1000:1

- Отсутствует поддержка высокой частоты кадров (144 Гц и выше) и локального затемнения.

- Не имеет USB-C порта с зарядкой

Монитор Dell AW3425DW (210-BRTW) — универсал для игр и работы

Монитор AW3425DW оснащен 34,2-дюймовой изогнутой QD-OLED-панелью с разрешением 3440×1440 пикселей в формате 21:9, что создает широкую игровую или рабочую плоскость. Частота обновления до 240 Гц и сверхнизкое время отклика в 0,03 мс GTG позволяют добиться максимальной плавности и минимальной задержки в динамических сценариях. Модель поддерживает технологии переменной частоты кадров – NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro и VESA AdaptiveSync для согласования с видеокартами и уменьшения разрывов кадра. Поддержка HDR10 и контрастность, заявленная как 1500000:1, обеспечивает глубокие черные и насыщенные цвета благодаря OLED-технологии. Кривизна панели в 1800R углубляет погружение в игровой процесс или просмотр видео.

Подставка монитора позволяет регулировать высоту, наклон, поворот и угол вращения — создавая комфортную конфигурацию для разных сценариев. Интерфейсы включают один DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 порта, один USB-C (с зарядкой 15 Вт) и USB-хаб. Яркость типична – 250 кд/м² с пиковыми значениями до 1000 кд/м² в HDR-сценах, что для OLED-панели в этом классе уже хороший показатель. В реальном использовании монитор демонстрирует великолепную цветовую насыщенность, быстрый отклик при играх и комфортную эргономику – но в ярко освещенных помещениях черный иногда имеет фиолетовый оттенок, а отсутствие встроенных аудиодинамиков или отдельного разъема для наушников может потребовать отдельного аудио-решения. В итоге AW3425DW – серьезный выбор для геймеров и энтузиастов, ищущих ультраширокий монитор с премиум-панелью и отличной производительностью.

+ 34,2″ QD-OLED панель с форматом 21:9 и частотой 240 Гц.

+ Минимальное время отклика (0,03 мс) и поддержка гибкой частоты кадров.

+ Глубокий контраст OLED-технологии, широкий охват цвета.

+ Широкий набор портов, включая HDMI 2.1 и USB-C.

- Яркость 250 кд/м² в SDR

- Высокая цена по сравнению с другими 34″ моделями.

Монитор Philips 34M2C6500/00 — универсал для игр и работы

Монитор Philips 34M2C6500/00 оснащен 34-дюймовой изогнутой панелью формата 21:9 с разрешением 3440 × 1440 пикселей и технологией QD-OLED, сочетающей преимуществ. Частота обновления достигает примерно 175 Гц, а время отклика – 0,03 мс, что обеспечивает чрезвычайную плавность изображения в динамических сценах. Панель имеет статическую контрастность около 1000000:1 и охват цветного пространства с примерами до ~99% DCI-P3 или более 148% sRGB, что делает картинку насыщенной и детализированной. Монитор сертифицирован по стандарту DisplayHDR True Black 400 и поддерживает технологии AMD FreeSync Premium Pro/Adaptive-Sync, что помогает снизить разрывы кадров.

Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту, наклон и поворот, а VESA-крепление открывает возможности для монтажа на кронштейн. Формат 21:9 и изогнутость радиусом 1800R придают эффект погружения при играх и мультимедиа, хотя для профессиональной работы с прямыми линиями могут быть нюансы. В наборе портов – DisplayPort, два HDMI, USB-хаб с несколькими портами и разъем для наушников. В реальном использовании модель выделяется великолепной цветовой передачей и реально выраженной глубиной черного в темных сценах, но из-за ультраширокого формата может потребовать больше пространства на рабочем столе. Совокупность характеристик делает Philips 34M2C6500/00 привлекательным выбором для игр, мультимедиа и контроля нескольких окон — при готовности к компромиссам по геймерской совместимости с 16:9 и профессиональной цветовой работе.

+ Очень высокая частота обновления ~175 Гц и время отклика ~0,03 мс.

+ Насыщенный цветовой охват (>148 % sRGB) и глубокий контраст.

+ Сертификат DisplayHDR True Black 400 и поддержка FreeSync Premium Pro.

- Стандартная яркость примерно 250–300 кд/м² ниже, чем у некоторых конкурентов.

- Формат 21:9 и изогнутость могут быть неуместны для двухоконной работы или монтажа.

Сравнительная таблица мониторов 34 дюйма

Характеристика LG UltraWide 34WQ60C-B Dell AW3425DW Philips 34M2C6500/00 Диагональ / Разрешение 34″ / 3440×1440 34,2″ / 3440×1440 34″ / 3440×1440 Тип панели IPS QD-OLED QD-OLED Кривизна 1800R / 3800R 1800R 1800R Частота / время отклика 60Гц / стандартный до 240Гц/0,03мс GTG 175Гц/0,03мс Яркость / Контрастность ≈250кд/м² / 1000:1 ≈250кд/м² (SDR) / 1500000:1 (OLED) ≈250–300кд/м² / ~1000000:1 HDR / Цветовой охват HDR10 / ~99% sRGB HDR10 / широкий цветовой охват OLED DisplayHDR True Black 400 / 148% sRGB Порты / Подключение 2x HDMI, 1x DisplayPort, VESA 100×100 мм 1× DisplayPort, 2× HDMI2.1, USB‑C 15Вт, USB-хаб DisplayPort, 2x HDMI, USB-хаб, аудио Подставка / Эргономика Выгнутая, VESA 100×100 мм Регулировка высоты, наклон, поворот, VESA 100×100 мм Регулировка высоты, наклон, поворот, VESA 100×100 мм

