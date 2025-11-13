Кращі монітори 27, 32 і 34 дюйми — вибір для ігор чи роботи

У сучасному сегменті моніторів користувачі мають широкий вибір моделей для ігор, роботи з графікою та мультимедіа. Серед розглянутих пристроїв є як класичні 27–32″ екрани з високою частотою оновлення, так і ультраширокі моделі 34″ із вигнутими панелями для ефекту занурення. Більшість моніторів підтримують сучасні стандарти синхронізації кадрів, технології HDR та високий колірний охоплення для точного відтворення зображення. Деякі моделі, як QD‑OLED або IPS‑панелі з роздільною здатністю до 3440×1440, орієнтовані на професійних користувачів та геймерів, які цінують швидкість і деталізацію. Ця стаття допоможе порівняти характеристики, особливості та ергономіку моніторів, щоб обрати оптимальний варіант для конкретних завдань. А купити такі та багато інших моніторів можна в розділі телефонів, ТВ і електроніки на Rozetka.

Рекомендації вибору комп’ютерного монітору

Монітор для комп’ютеру є дуже важливим пристороєм, який може знівелювати усі переваги іншого обладнання, до якого він підключений. Можна мати будь яке потужне залізо, але не отримати якісного зображення. І це важливо як для роботи: роботи з текстами, таблицями, обробки фото та відео, веб верстання сайтів та іншого, так і, особливо, для ігор. Проблема у тому, що для комфортного використання у цих двох сценаріях, монітор повинен відповідати різним вимогам:

Що важливо для ігрового монітору

Висока частота оновлення (наприклад, 144Гц і вище) та низький час відгуку.

Підтримка технологій Adaptive Sync (NVIDIAG‑Sync або AMDFreeSync) для усунення розривів зображення.

Роздільна здатність та діагональ: залежить від потужності вашої ігрової системи — наприклад QHD (2560×1440) часто достатньо.

Хороша панель (IPS/VA/OLED) зі швидким відгуком та відповідною якістю зображення.

Що важливо у монітору для роботи

Панель з гарною передачею кольорів, стабільними кутами огляду (IPS краща) для комфортної роботи з текстом, таблицями, графікою.

Роздільна здатність достатня для чіткості зображення (наприклад QHD або 4K) з відповідною діагоналлю: щоб не страждати від зернистості.

Ергономіка: регулювання по висоті, нахил, поворот; великим плюсом буде підключення USB-C або DisplayPort/HDMI для зручності.

Мінімум відблисків, зручність тривалої роботи, комфортний розмір.

Що важливо для універсального монитору і для ігор, і для роботи

Матриця – IPS чи OLED (чіткий текст, точні кольори);

Високу частоту (від 140Hz), швидкий відгук (плавна зміна зображення в іграх);

Роздільна здатність – не менше QHD (2560×1440);

Яскравість ≥300 нит, контраст ≥1000:1;

Підтримка HDR(розширену дінамічну роздільну здатність);

Додаткові підключення (HDMI 2.0+, DisplayPort 1.4, USB-C (с PD 65 Вт +));

Зручна ергономіка (регулювання по висоті, нахилу, поворот).

Кращі монітори 2025 з діагоналлю 27 дюймів

Найменші за діагоналлю монітори не означає що вони будуть найдешевшими. Швидка матриця, якісна калібровка та відносно висока роздільна здатність зустрічаються і тут. Крім бюджетних моделей, тут можна зустріти буквально кіберспортивні взірці – монітори для шутерів та MMO з наднизькими затримками оновлення картинки та високою частотою розгортки.

Монітор 27″ Samsung Odyssey G50D (LS27DG502EIXCI/UA) – для ігор

Монітор Samsung Odyssey G50D діагоналлю 27 дюймів представляє серію початкового рівня геймерських рішень із дозволом QHD та високою частотою оновлення. Екран побудований на IPS-панелі з роздільною здатністю 2560×1440 пікселів, підтримує частоту до 180 Гц і час відгуку приблизно 1 мс. Монітор також сумісний із технологіями AMD FreeSync і NVIDIA G-SYNC Compatible. Підставка монітора має можливість регулювання нахилу, висоти та повороту. Яскравість панелі сягає приблизно 350 кд/м², контрастність статична — близько 1000:1. Підтримка HDR стандарта DisplayHDR 400 надає додаткову «преміальність», але не витягує максимум із темних сцен чи глибоких чорних. Вартість і характеристики роблять її цікавою для користувачів, які шукають ігровий монітор із хорошими параметрами, але не бажають платити за флагманські моделі.

+ Висока частота оновлення до 180 Гц

QHD-роздільна здатність (2560×1440)

+ Сумісність із FreeSync і G-SYNC Compatible процесу.

Ергономічна підставка з регулюваннями

+ Добра яскравість і точність кольорів

- Контрастність і глибина чорного залишають бажати

- HDR DisplayHDR 400 реалізовано, але ефект не сильно виражений.

- Незважаючи на 180 Гц, при дуже швидких сценах помітне невелике розмиття.

Монітор Asus ProArt Display PA278CV (90LM06Q1-B02370) – для роботи

Монітор ASUS ProArt Display PA278CV з діагоналлю 27 дюймів пропонує роздільну здатність 2560×1440 пікселів на IPS-панелі та покриття 100% sRGB і Rec.709, що робить його придатним для роботи з кольором. Заводське калібрування забезпечує точність передачі відтінків із показником ΔE < 2, тому зображення виглядає максимально природно навіть без додаткових налаштувань. Порт USB-C із підтримкою відео, аудіо, даних і живлення потужністю до 65 Вт дозволяє підключати ноутбук одним кабелем. Ергономічна підставка дає змогу регулювати висоту, нахил, поворот і орієнтацію екрана у вертикальному положенні.

Частота оновлення до 75 Гц підходить для роботи, але не орієнтована на геймерів. Яскравість становить близько 350 кд/м², а контрастність — 1000:1, що забезпечує комфортну роботу у добре освітлених приміщеннях. Підтримка Adaptive-Sync допомагає уникнути розривів кадру, однак HDR-режим у цій моделі відсутній. У наборі портів — HDMI, два DisplayPort, USB-C, чотири USB-A та аудіороз’єм, що робить монітор зручним центром робочого місця.

У використанні модель демонструє чітке зображення, стабільні кольори та високу зручність завдяки універсальній підставці. Це надійний вибір для дизайнерів, фотографів і офісних працівників, яким важлива точність кольору та простота підключення.

+ Висока точність кольору (ΔE < 2), 100% sRGB / Rec.709

+ Порт USB-C із живленням до 65 Вт і USB-хаб

+ Повна ергономіка підставки

+ Висока роздільна здатність WQHD (2560×1440)

+ Підтримка Adaptive-Sync

- Частота оновлення лише 75 Гц

- Контрастність 1000:1 — неідеальний чорний колір

- Відсутність HDR-режиму

Монітор MSI MAG 274QRFW – універсал для ігор та роботи

Монітор MSI MAG 274QRFW має діагональ 27″ та роздільну здатність 2560×1440 (WQHD) на панелі Rapid IPS, що забезпечує чітке зображення та гнучкість при використанні. Він підтримує частоту оновлення до 180 Гц і час відгуку 1 мс Gray-to-Gray, що є вагомою перевагою для ігрових сесій. Яскравість становить близько 400 ніт, контрастність — 1000:1, а сертифікація VESA DisplayHDR 400 додає підтримку HDR. Монітор сумісний із технологіями Adaptive-Sync, що дозволяє уникнути розривів кадру при підтримуваних відеокартах.

Підставка забезпечує регулювання по висоті (до 130 мм), нахил, поворот і повне обертання (pivot) — зручно для комфортної роботи або геймінгу. У наборі портів — HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 та аудіороз’єм 3.5 мм, також передбачений кріплення VESA 75×75 для монтажу на кронштейн. Монітор також має низький рівень синього світла і технологію Flicker-Free, що сприяє меншій втраті зору під час тривалого використання. У реальних тестах модель продемонструвала стабільну продуктивність в іграх, зручно налаштовувалась як робочий дисплей, проте у темних кімнатах чорний колір відчувається не таким глибоким через обмежену контрастність. Загалом MAG 274QRFW можна розглядати як збалансований ігровий монітор із привабливим набором характеристик для свого цінового сегмента.

+ Частота оновлення до 180 Гц і швидкодія 1 мс

+ Роздільна здатність 2560×1440 на 27″

+ Підтримка Adaptive-Sync і DisplayHDR 400

+ Ергономічна підставка з регулюванням висоти, нахилом, поворотом.

- Контрастність 1000:1

- HDR-ефект обмежений

- Без вбудованих динаміків або USB-C-порту з подачею живлення

Порівняльна таблиця моніторів 27 дюймів

Характеристика MSI MAG 274QRFW Samsung Odyssey G50D ASUS ProArt PA278CV Діагональ / Роздільна здатність 27″ / 2560×1440 27″ / 2560×1440 27″ / 2560×1440 Тип панелі Rapid IPS IPS IPS Частота / час відгуку до 180 Гц / 1 мс до 180 Гц / 1 мс до 75 Гц / стандартний Яскравість / Контрастність ≈ 400 кд/м² / 1000:1 ≈ 350 кд/м² / 1000:1 ≈ 350 кд/м² / 1000:1 HDR / Adaptive‑Sync DisplayHDR 400 / Adaptive‑Sync DisplayHDR 400 / FreeSync + G‑SYNC Compatible HDR немає / Adaptive‑Sync Порти / Підключення DisplayPort 1.4, 2× HDMI 2.0, аудіо Jack HDMI, DisplayPort HDMI, 2× DisplayPort, USB‑C (65 Вт), USB‑хаб Підставка / Ергономіка Регулювання висоти, нахил, поворот (pivot) Регулювання висоти, нахил, поворот Регулювання висоти, нахил, поворот, орієнтація екрану

Кращі монітори 2025 з діагоналлю 32 дюйми

Середні за діагоналлю монітори частіше використовуються для роботи. Таблиці, редагування фото та відео, любительский геймінг – найпопулярніші сценарії для цих пристроїв. Тут уже цінується не тільки висока частота оновлення картинки, але й тип матриці. Популярними останнім часом стають матриці побудовані за технологією OLED. Вони мають ідеальний чорний колір, надвисоку яскравість та низький час відгуку. Універсальне поєднання для робочих задач та розваг з контентом, однак доведеться дорого заплатити. Цих моніторів багато на Розетка, в тому числі і з OLED-матрицями.

Монітор Gigabyte GS32QCA – універсал для ігор та роботи

Монітор Gigabyte GS32QCA має вигнуту VA-панель діагоналлю 31,5″ з радіусом кривизни 1500R, що створює ефект занурення під час використання. Роздільна здатність становить 2560×1440 пікселів (QHD), частота оновлення — до 180 Гц із часом відгуку 1 мс (MPRT), що робить модель привабливою для геймерів. Панель заявлена як охоплююча близько 120 % sRGB і підтримує приблизно 1,07 млрд кольорів (10-бітна глибина), що дає добру кольорову насиченість. Яскравість типово — близько 250 кд/м², контрастність статична — приблизно 3500:1, що характерно для VA-матриці.

Монітор підтримує технології Adaptive-Sync / FreeSync Premium для мінімізації розривів кадру, а також готовий до HDR-контенту (HDR Ready). У корпусі є лише нахил –5°/+20° і VESA-кронштейн 100×100 мм, але обмежена ергономіка без регулювання висоти чи повороту. У наборі портів — два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 і роз’єм 3,5 мм для навушників, відсутні USB-хаби, динаміки або USB-C. У реальному використанні модель показує плавні переходи й добру відтворюваність кольору, але у темному середовищі чорний виглядає трохи сірішим через контрастність матриці. Монітор має стильний дизайн і достатньо можливостей для ігор і мультимедіа, але все ж заощаджує на деяких преміум-функціях. Загалом Gigabyte GS32QCA — збалансований варіант із акцентом на ігрову продуктивність, однак застосування може бути компромісним для професійної роботи з кольором або компактного робочого простору.

+ Частота оновлення до 180 Гц і час відгуку 1 мс

+ Кривизна 1500R додає ефект занурення в іграх та відео.

+ Панель охоплює приблизно 120 % sRGB і 10-бітова глибина кольору.

+ Підтримка Adaptive-Sync / FreeSync Premium

- Обмежена ергономіка — лише нахил, без регулювання висоти чи повороту.

- Вигнута матриця може не підходити для робочих задач

- Для професійної кольорокорекції або відеомонтажу можуть знадобитися монітори з кращими HDR-параметрами.

Монітор Asus 31.5″ ROG Strix XG32VC – універсал для роботи та ігор

Монітор ASUS ROG Strix XG32VC пропонує 31,5-дюймову вигнуту (1800R) VA-панель із роздільною здатністю 2560×1440 пікселів, що забезпечує значно більше екранного простору, ніж стандартні Full HD-моделі. Частота оновлення до 170 Гц і час відгуку 1 мс (MPRT) дозволяють відчувати плавні переходи в динамічних іграх без помітного розмиття. Панель має яскравість близько 400 ніт, контрастність приблизно 3000:1, охоплення кольору — близько 125% sRGB / 90% DCI-P3, що дає живу й насичену картинку.

Монітор сертифікований за стандартом DisplayHDR 400, підтримує USB-C (з технологією DP Alt Mode і 15-Вт живлення) та має USB-хаб із двома портами USB 3.0. Є сумісність із технологіями AMD FreeSync Premium Pro та NVIDIA G-SYNC Compatible, що знижує розриви кадрів під час ігрового процесу. Ергономіка — на високому рівні: підставка дозволяє регулювати висоту до 100 мм, нахил −5° до +20°, поворот (свайв) ±25°, а також передбачено кріплення VESA 100×100 мм. У комплекті також входить підтримка функцій ELMB Sync (зменшення розмиття під час руху) і технологій захисту очей — Flicker-Free і Low Blue Light. Недоліком може бути вага — близько 9,3 кг із підставкою, що потребує міцної поверхні для встановлення. Для роботи в темному приміщенні глибина чорного не така досконала, як у моделях з IPS- або OLED-панелями преміум-класу. Все ж модель залишає враження як потужний ігровий монітор із хорошим балансом між ціною й характеристиками.

+ Висока частота оновлення до 170 Гц і час відгуку 1 мс

+ Вигнута панель 31,5″ (1800R)

+ Підключення USB-C + USB-хаб + ергономічна підставка з регулюваннями.

+ Широке охоплення кольору (≈125% sRGB) та DisplayHDR 400.

- USB-C живлення лише 15 Вт

Монітор iiyama G-Master GB3271QSU-B2 – універсал для ігор та роботи

Монітор iiyama G-Master GB3271QSU-B2 із діагоналлю 31,5″ і роздільною здатністю WQHD (2560×1440) пропонує значну площу екрану для ігор та роботи. Панель виконана за технологією IPS із часом відгуку до 1 мс (MPRT) і частотою оновлення до 180 Гц, що забезпечує високу плавність зображення. Яскравість типово становить близько 400 кд/м², статична контрастність — приблизно 1200:1, що дає збалансовану картинку у приміщенні із нормальним освітленням. Монітор сумісний із технологією Adaptive-Sync / FreeSync Premium, що допомагає уникнути розривів кадру під час ігор. Наявність USB-хаба та кількох відеоінтерфейсів (HDMI, DisplayPort) підвищує його універсальність як для PC-ігрового сетапу, так і для продуктивної роботи.

Ергономіка включає регулювання висоти, нахилу та кріплення VESA 100×100 мм, що дозволяє встановити пристрій оптимально на столі. Однак контрастність не рекорд-рівня — у темному приміщенні чорний може виглядати трохи сірішим, ніж у моделях із VA-панеллю чи OLED-дисплеєм. Монітор також вагою значною — і потребує міцної підставки чи кронштейну. У реальному використанні модель показує хорошу продуктивність у іграх середнього-високого рівня, а також вдалу для роботи з відео чи графікою, коли потрібен екран великого формату. Загалом GB3271QSU-B2 — цікавий вибір для користувачів, які хочуть великий екран із високою частотою оновлення за розумні гроші, але не потребують ультра-преміум контрасту.

+ Висока частота оновлення до 180 Гц і 1 мс час відгуку

+ Універсальне підключення і USB-хаб

+ Сумісність із Adaptive-Sync / FreeSync Premium

- Контрастність близько 1200:1

- Відсутність преміум-HDR або локального затемнення

- У деяких версіях можуть лимітовано показувати 144 Гц через HDMI-інтерфейс.

Порівняльна таблиця моніторів 32 дюйми

Характеристика Gigabyte GS32QCA ASUS ROG Strix XG32VC iiyama G-Master GB3271QSU-B2 Діагональ / Роздільна здатність 31,5″ / 2560×1440 31,5″ / 2560×1440 31,5″ / 2560×1440 Тип панелі VA VA IPS Кривизна 1500R 1800R Плоский / немає Частота / час відгуку до 180 Гц / 1 мс (MPRT) до 170 Гц / 1 мс (MPRT) до 180 Гц / 1 мс (MPRT) Яскравість / Контрастність ≈ 250 кд/м² / 3500:1 ≈ 400 кд/м² / 3000:1 ≈ 400 кд/м² / 1200:1 HDR / Колірний охоплення HDR Ready / ~120 % sRGB, 10-біт DisplayHDR 400 / ≈125 % sRGB, 90 % DCI-P3 HDR немає / стандартний sRGB Порти / Підключення 2× HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, аудіо 3,5 мм HDMI, DisplayPort, USB‑C (15 Вт), 2× USB 3.0 HDMI, DisplayPort, USB‑хаб Підставка / Ергономіка Нахил −5°/+20°, VESA 100×100 мм Регулювання висоти 100 мм, нахил −5°/+20°, поворот ±25°, VESA 100×100 мм Регулювання висоти, нахил, VESA 100×100 мм

Кращі монітори діагоналлю 34+

Великі монітори можна назвати ще більш універсальними. Не тільки з точки зору призначення по задачах, а й можливостях. Як правило, в них використовуються добре налаштовані екрани, продумана ергономіка кріплення. Сама ж по собі широкоформатність дозволяє працювати з кількома програмами або вікнами одночасно. Вони дають вау ефект в іграх, більше простору для творчості, можливість зручно працювати одночасно з текстом і таблицею. Якщо потрібна ідеальна картинка – також доступні матриці на органічних світлодіодах.

Монітор LG UltraWide 34WQ60C-B – універсал для роботи та ігор

Монітор LG UltraWide 34WQ60C-B пропонує 34-дюймову вигнуту IPS-панель із роздільною здатністю 3440×1440 пікселів та співвідношенням сторін 21:9, що надає широке поле зору для роботи з кількома додатками або перегляду мультимедіа. У моделі заявлено охоплення приблизно 99% sRGB, що робить її придатною і для роботи з кольором, а також підтримку HDR10-формату. Завдяки дизайну з трьох боків майже без рамок і кривизні (ймовірно 1800R або 3800R залежно від версії) монітор створює ефект глибшого занурення у зображення. Набір функцій включає режим читання («Reader Mode»), технологію Flicker Safe для зменшення втоми очей та режим Black Stabilizer для кращої видимості в темних сценах.

Монітор має два HDMI-входи та один DisplayPort, а також кріплення VESA 100×100 мм для монтажу на стіну або кронштейн. Найбільш суттєвим обмеженням є частота оновлення, яка становить стандартні 60 Гц — це робить пристрій менш привабливим для геймерів, які звикли до 144 Гц і вище. Контрастність типово близько 1000:1, що означає, що в темному приміщенні чорний колір може виглядати не ідеально глибоким. У реальному використанні монітор добре показує себе для роботи з контентом, мультимедіа та офісних задач, але не оптимізований для динамічного геймінгу. Варто враховувати, що через кривизну і формат 21:9 модель вимагатиме більше простору на столі. Загалом LG UltraWide 34WQ60C-B — це грамотний вибір для тих, хто шукає широкий екран із гарною кольоровою передачею і перевагами у продуктивності, але не має високих вимог до ігрової частоти оновлення.

+ Великий 34″ вигнутий екран у форматі 21:9

+ Роздільна здатність 3440×1440 та охоплення ~99% sRGB

+ Підтримка HDR10 та функцій для комфорту зору (Reader Mode, Flicker Safe).

Мінімальні рамки з трьох боків і елегантний дизайн.

+ Два HDMI і один DisplayPort + VESA-кріплення

- Контрастність на рівні ~1000:1

- Відсутня підтримка високої частоти кадрів (144 Гц і вище) та локального затемнення.

- Не має USB-C порту із зарядкою

Монітор Dell AW3425DW (210-BRTW) – універсал для ігор та роботи

Монітор AW3425DW оснащений 34,2-дюймовою вигнутою QD-OLED-панеллю з роздільною здатністю 3440×1440 пікселів у форматі 21:9, що створює широку ігрову чи робочу площину. Частота оновлення до 240 Гц і наднизький час відгуку в 0,03 мс GTG дозволяють досягти максимальної плавності та мінімальної затримки в динамічних сценаріях. Модель підтримує технології змінної частоти кадрів — NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro та VESA AdaptiveSync для узгодження з відеокартами та зменшення розривів кадру. Підтримка HDR10 і контрастність, заявлена як 1 500 000:1, забезпечує глибокі чорні й насичені кольори завдяки OLED-технології. Кривизна панелі в 1800R поглиблює занурення в ігровий процес чи перегляд відео.

Підставка монітора дозволяє регулювати висоту, нахил, поворот і кут обертання — створюючи комфортну конфігурацію для різних сценаріїв. Інтерфейси охоплюють один DisplayPort 1.4, два HDMI 2.1 портi, один USB-C (із зарядкою 15 Вт) та USB-хаб. Яскравість типова – 250 кд/м² із піковими значеннями до 1000 кд/м² у HDR-сценах, що для OLED-панелі в цьому класі вже добрий показник. В реальному використанні монітор демонструє чудову кольорову насиченість, швидкий відгук при іграх і комфортну ергономіку — але в яскраво освітлених приміщеннях чорний іноді має фіолетовий відтінок, а відсутність вбудованих аудіодинаміків чи окремого роз’єму для навушників може вимагати окремого аудіо-рішення. У підсумку AW3425DW — серйозний вибір для геймерів та ентузіастів, які шукають ультраширокий монітор із преміум-панеллю й відмінною продуктивністю.

+ 34,2″ QD-OLED панель із форматою 21:9 і частотою 240 Гц.

+ Мінімальний час відгуку (0,03 мс) і підтримка гнучкої частоти кадрів.

+ Глибокий контраст OLED-технології, широкий охоплення кольору.

+ Широкий набір портів, включно з HDMI 2.1 та USB-C.

- Яскравість 250 кд/м² у SDR

- Висока ціна у порівнянні з іншими 34″ моделями.

Монітор Philips 34M2C6500/00 – універсал для ігор та роботи

Монітор Philips 34M2C6500/00 оснащений 34-дюймовою вигнутою панеллю формату 21:9 із роздільною здатністю 3440 × 1440 пікселів і технологією QD-OLED, що поєднує переваги OLED та квантових точок. Частота оновлення сягає приблизно 175 Гц, а час відгуку — 0,03 мс, що забезпечує надзвичайну плавність зображення в динамічних сценах. Панель має статичну контрастність близько 1 000 000:1 і охоплення кольорового простору з прикладами до ~99 % DCI-P3 або понад 148 % sRGB, що робить картинку насиченою та деталізованою. Монітор сертифікований за стандартом DisplayHDR True Black 400 і підтримує технології AMD FreeSync Premium Pro / Adaptive-Sync, що допомагає знизити розриви кадрів.

Ергономічна підставка дозволяє регулювати висоту, нахил та поворот, а VESA-кріплення відкриває можливості для монтажу на кронштейн. Формат 21:9 та вигнутість радіусом 1800R додають ефект занурення при іграх та мультимедіа, хоча для професійної роботи з прямими лініями можуть бути нюанси. У наборі портів — DisplayPort, два HDMI, USB-хаб із кількома портами та роз’єм для навушників. В реальному використанні модель виділяється чудовим кольоровим передаванням і реально вираженою глибиною чорного в темних сценах, але через ультраширокий формат може вимагати більше простору на робочому столі. Сукупність характеристик робить Philips 34M2C6500/00 привабливим вибором для ігор, мультимедіа та контролю кількох вікон — за умови готовності до компромісів щодо геймерської сумісності з 16:9 та професійної колірної роботи.

+ Дуже висока частота оновлення ~175 Гц і час відгуку ~0,03 мс.

+ Насичене кольорове охоплення (>148 % sRGB) та глибокий контраст.

+ Сертифікат DisplayHDR True Black 400 та підтримка FreeSync Premium Pro.

- Стандартна яскравість приблизно 250–300 кд/м² — нижче, ніж у деяких конкурентах.

- Формат 21:9 і вигнутість можуть бути недоречні для двовіконної роботи або монтажу.

Порівняльна таблиця моніторів 34 дюйми

Характеристика LG UltraWide 34WQ60C-B Dell AW3425DW Philips 34M2C6500/00 Діагональ / Роздільна здатність 34″ / 3440×1440 34,2″ / 3440×1440 34″ / 3440×1440 Тип панелі IPS QD-OLED QD-OLED Кривизна 1800R / 3800R 1800R 1800R Частота / час відгуку 60 Гц / стандартний до 240 Гц / 0,03 мс GTG 175 Гц / 0,03 мс Яскравість / Контрастність ≈ 250 кд/м² / 1000:1 ≈ 250 кд/м² (SDR) / 1 500 000:1 (OLED) ≈ 250–300 кд/м² / ~1 000 000:1 HDR / Колірний охоплення HDR10 / ~99 % sRGB HDR10 / широкий колірний охоплення OLED DisplayHDR True Black 400 / >148 % sRGB Порти / Підключення 2× HDMI, 1× DisplayPort, VESA 100×100 мм 1× DisplayPort, 2× HDMI 2.1, USB‑C 15 Вт, USB-хаб DisplayPort, 2× HDMI, USB-хаб, аудіо Підставка / Ергономіка Вигнута, VESA 100×100 мм Регулювання висоти, нахил, поворот, VESA 100×100 мм Регулювання висоти, нахил, поворот, VESA 100×100 мм

