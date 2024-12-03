Вигнутий ігровий монітор Philips Evnia діагоналлю 34 дюйми оснащений RGB-підсвічуванням03.12.24
Philips представила новий ігровий монітор Evnia 34M2C5501A з 34-дюймовим вигнутим екраном та роздільною здатністю UltraWide Quad HD (3440x1440p). Пристрій має частоту оновлення 180 Гц, час відгуку 1 мс і підтримку AMD FreeSync, що забезпечує плавний ігровий процес. Монітор підтримує HDR з максимальною яскравістю 400 нит і охоплює 95% колірної гами DCI-P3 та 91% Adobe RGB, що робить його придатним для мультимедіа та ігор.
Монітор Philips Evnia 34M2C5501A оснащений вбудованими 5-ватними стереодинаміками і пропонує широкий вибір портів, включаючи HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1 і роз’єм для навушників. Також він має RGB-підсвічування Ambiglow, яке синхронізується із зображенням на екрані, створюючи ефект занурення. Монітор буде коштувати €379.
Philips представила новий бізнес-монітор 27B2U6903, який відрізняється високою функціональністю та продуманим дизайном. 27-дюймовий монітор з IPS-панеллю забезпечує роздільну здатність 4K (3840 x 2160) при частоті оновлення 60 Гц, яскравістю 350 нит і коефіцієнтом контрастності 1000:1. Монітор також пропонує широкі кути огляду – 178 º по горизонталі та вертикалі. “>Монітор Philips 27B2U6903 вже доступний у продажу за €549.
- Два порти Thunderbolt 4 з підтримкою зарядки до 100 Вт та можливістю шлейфового підключення пристроїв.
- 2,5-гігабітний Ethernet-порт для швидкої передачі даних.
- USB-концентратор із чотирма портами USB Type-A та USB Type-C для зручного підключення периферійних пристроїв.
- Датчик присутності PowerSensor 2, який допомагає економити енергію та підвищує безпеку даних, автоматично активуючи або блокуючи підключені пристрої залежно від присутності користувача (працює з ОС Windows 11).
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Вигнутий ігровий монітор Philips Evnia діагоналлю 34 дюйми оснащений RGB-підсвічуванням Philips монiтор
Philips представила новий ігровий монітор Evnia 34M2C5501A з 34-дюймовим вигнутим екраном та роздільною здатністю UltraWide Quad HD (3440x1440p). Пристрій володіє частотою оновлення 180 Гц, часом відгуку 1 мс та підтримкою AMD FreeSync
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