Изогнутый игровой монитор Philips Evnia диагональю 34 дюйма оснащен RGB-подсветкой

Philips представила новый игровой монитор Evnia 34M2C5501A с 34-дюймовым изогнутым экраном и разрешением UltraWide Quad HD (3440x1440p). Устройство обладает частотой обновления 180 Гц, временем отклика 1 мс и поддержкой AMD FreeSync, что обеспечивает плавный игровой процесс. Монитор поддерживает HDR с максимальной яркостью 400 нит и охватывает 95% цветовой гаммы DCI-P3 и 91% Adobe RGB, что делает его подходящим для мультимедиа и игр.

Монитор Philips Evnia 34M2C5501A оснащен встроенными 5-ваттными стереодинамиками и предлагает широкий выбор портов, включая HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 1 и разъем для наушников. Также он имеет RGB-подсветку Ambiglow, которая синхронизируется с изображением на экране, создавая эффект погружения. Монитор будет стоить €379.

Philips представила новый бизнес-монитор 27B2U6903, который отличается высокой функциональностью и продуманным дизайном. 27-дюймовый монитор с IPS-панелью обеспечивает разрешение 4K (3840 x 2160) при частоте обновления 60 Гц, яркостью 350 нит и коэффициентом контрастности 1000:1. Монитор также предлагает широкие углы обзора — 178º по горизонтали и вертикали. Монитор Philips 27B2U6903 уже доступен в продаже за €549.

Два порта Thunderbolt 4 с поддержкой зарядки до 100 Вт и возможностью шлейфового подключения устройств.

2,5-гигабитный Ethernet-порт для быстрой передачи данных.

USB-концентратор с четырьмя портами USB Type-A и USB Type-C для удобного подключения периферийных устройств.

Датчик присутствия PowerSensor 2, который помогает экономить энергию и повышает безопасность данных, автоматически активируя или блокируя подключенные устройства в зависимости от присутствия пользователя (работает с ОС Windows 11).