Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года

Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года16.11.25
Компания Apple безоговорочно создает знаковые устройства и самодостаточную экосистему. Хорошая оптимизация, энергоэффективность железа в сочетании с операционной системой и программным обеспечением. Каждая новая модель, возможно, уже не создает революции, однако привлекает фанатов марки. В этом году вышла линейка смартфонов iPhone 17. Еще лучшие экраны, более мощный процессор и даже некоторые кардинальные изменения в дизайне в топовых моделях. Стоит отметить, что именно новый получил iPhone 17.
Чем интересен новый iPhone 17?
Смартфон Apple iPhone 17 оснащен 6,3-дюймовым Super Retina XDR дисплеем с поддержкой частоты обновления 120 Гц, АOD (Always-On Display) и пиковой яркостью около 3000 нит. Работает устройство на новом чипсете A19, также доступны версии с 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Смартфон работает под управлением iOS 26 с долгосрочной поддержкой обновлений.
Камерная система включает два 48-Мп модуля (основной и ультраширокий), селфи-камера 18 Мп с функцией Center Stage — повышающая качество съемки фото и видео. Имеется поддержка USB-C (хотя и с ограниченной скоростью передачи), а также IP68 защита корпуса. Автономность при смешанном использовании достигает примерно 44 часов, а зарядка стала быстрее — до 40 Вт.
Корпус выполнен в алюминиевой рамке, с обновленным дизайном и новыми цветами. Экосистема Apple продолжает оставлять свое преимущество в виде плавности работы и интеграции. При этом iPhone 17 имеет несколько компромиссов: отсутствие телеобъектива, интерфейс USB-C ограничен по скорости, а дизайн изменился не существенно.
В случае если вы все же не хотите менять эко систему и переходить на других производителей смартфонов, вариантов Apple iPhone 17 на Rozetka есть как минимум три – стандартная версия, Pro и Pro Max. А у каждой еще и по несколько версий памяти.
+ Дисплей 120 Гц с Always-On и высокой яркостью
+ Чипсет A19 и увеличенный объем памяти
+ Камеры 48 Мп с улучшенной ультраширокой оптикой и селфи-модулем.
- Отсутствует телеобъектив
- USB-C порт имеет ограниченную скорость передачи
- Дизайн остался очень похожим на предыдущий год
Тем не менее, если вы перестали быть фанатом бренда или хотите поэксперементировать с андроид смартфонами, то можем предложить целых пять вариантов. Это не рядовые флагманы с большим количеством ядер в процессоре и пикселах экрана. У каждого есть своя фишка, которая может привлечь.
Google Pixel 10
Смартфон Pixel 10 имеет компактный форм-фактор (6,3″) и имеет экран OLED с частотой 120 Гц. Сердцем устройства стал новый чипсет Tensor G5, изготовленный по 3-нанометровому техпроцессу – он обеспечивает прирост в задачах ИИ и обработке фото, хотя в чистой производительности все же уступает конкурентам.
Впервые в обычной версии появился телефото-модуль: к 48-МП основной и 13-МП «широкоугольной» добавился телеобъектив на 10,8 МП с пятикратным оптическим зумом. Фронтальная камера на 10,5 МП поддерживает автофокусировку. Экран — 6,3 дюйма, LTPS OLED с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2000 нит, прикрыт Gorilla Glass Victus 2.
Автономность возросла: батарея стала больше, оптимизации системы позволяют получить реально удобный день использования, а также поддержка магнитной беспроводной зарядки стандарта Qi 2. Установлен Android 16 с гарантированными обновлениями на несколько лет вперед.
+ Компактный форм-фактор с экраном 6,3″, OLED, 120 Гц
+ Камеры с большим сенсором и оптическим зумом, акцент на контент-создание.
+ Программное обеспечение Google: AI-функции, долгая поддержка ОС и безопасности.
- Tensor G5 не лидирует в производительности среди флагманов — слабее в играх.
- Некоторые пользователи сталкиваются с проблемами стабильности софта
Sony Xperia 1 VII
Смартфон Xperia 1 VII от Sony продолжает линейку флагманов с акцентом на контент-создателей, фотографов и аудиоэнтузиастов. Устройство получило 6,5-дюймовый OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, который поддерживает вид в формате 19.5:9 для комфортного просмотра контента. На борту установлен чипсет Snapdragon 8 Elite (3 нм техпроцесс), что обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с предшественником. Камерная система включает в себя основной 48 Мп сенсор (1/1.31″) с OIS, широкоугольный модуль 48 Мп и телеобъектив с 3.5×-7.1× оптическим зумом — внимание уделено фото и видео возможностям.
Аудио компоненты взяты в серии Walkman: есть стереодинамики, 3,5 мм разъем, поддержка Hi-Res, Dolby Atmos и LDAC. Корпус имеет сертификацию IP65/IP68, рамка из алюминия, стекло Gorilla Glass Victus – все для премиум-ощущения в руке. Смартфон поддерживает microSD-слот (до 2 ТБ) и комбинированное хранилище 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти.
Автономность обеспечивает батарея на 5 000 мА·ч с зарядкой USB-C (30 Вт) и беспроводной зарядкой. Программная часть – Android 15 с обещанием до 4 больших обновлений ОС и 6 лет обновлений безопасности.
+ Мощный чипсет Snapdragon 8 Elite
+ Камера с сменным телеобъективом
+ Аудиосистема с поддержкой Hi-Res
+ Сертификация IP68
- Камеры уступают флагманам Samsung и Apple при съемке в темноте
- Своеобразная эргономика корпуса
- Больше ориентирован на гиков, чем на массового пользователя, но купить его может каждый на Розетка
Samsung Galaxy S25
Samsung Galaxy S25 получил 6,2-дюймовый дисплей LTPO AMOLED с разрешением 1080х2340 пикселей и плотностью 416 ppi. Соотношение сторон составляет 19.5:9, а защита обеспечивает плоское стекло Gorilla Glass Victus 2. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, технологию HDR10+ и режим Always On Display, а также распознает до десяти одновременных нажатий. В то время, когда большинство Android-смартфонов имеют большие экраны, Galaxy S25 фактически остается единственным флагманом в удобном для ежедневного использования формате.
Смартфон построен на платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite, выполненной по 3-му техпроцессу. Процессор включает в себя восемь ядер и графику Adreno 830. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5X составляет 12 ГБ, а встроенное хранилище UFS 4.0 – от 128, 256 и 512 ГБ. Невозможно расширить память с помощью microSD. Емкость встроенного аккумулятора составляет 4000 мА·ч,
+ Хороший экран
+ Универсальная камера с оптическим зумом
- Медленная зарядка
Moto X70 Air
Moto X70 Air оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K (2712×1220 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Поверх экрана использовано защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i, корпус изготовлен из алюминиевого сплава.
В смартфоне Motorola установлен чипсет Snapdragon 7 Gen 4 с видеопроцессором Adreno 722. Конфигурации включают 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 3.1 емкостью 256 или 51. Питание обеспечивается аккумулятором на 4800 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 68 Вт. Программная основа – Android 16. Предусмотрены Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и разъем USB-C 3.1.
+ Компактный тонкий корпус
+ Мощный процессор
+ Быстрая зарядка
- Небольшая батарея
- Нет беспроводной зарядки
- Без защиты IP
Xiaomi 17
Xiaomi 17 оснащен 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем, который сегодня можно считать компактным. Экран имеет разрешение 2656 x 1220 пикселей, поддерживает частоту обновления 120 Гц и обеспечивает пиковую яркость до 3500 нит.
Основная камера включает главный модуль на 50 Мпикс с сенсором размером 1/1,31″ и оптической стабилизацией изображения, телеобъектив на 50 МП с фокусным расстоянием 60 мм и ультраширокоугольный модуль на 50 МП с 0. Фронтальная камера также получила смысл.
По сравнению с предыдущим поколением емкость аккумулятора заметно возросла – с 5400 мАч до 7000 мАч. Смартфон поддерживает проводную зарядку 100 Вт и беспроводную на 50 Вт. По данным компании, одного заряда хватит до 12 часов просмотра видео.
Габариты устройства составляют 151,1 x 71,8 x 8,06 мм при весе 191 грамм, что делает его даже компактнее прошлогоднего Xiaomi 15. Новинка доступна в четырех цветах: белом, темно-сером.
+ Яркий AMOLED-дисплей
+ Хорошая камера 50 Мпикс
+ Большой аккумулятор
- Высокая цена как по Xiaomi
- Без защиты IP
- Посредственная фронтальная камера
Какой смартфон купить — практические рекомендации
Каждый выбирает смартфон согласно своим личным потребностям. Ниже мы построим рейтинги из трех лучших на наш взгляд смартфонов по нашему обзору вместе с iPhone 17 соответственно нескольким разнообразным сценариям их использования:
- смартфоны для повседневного использования;
- смартфоны для игр;
- смартфоны для творчества (фото и видео);
- смартфоны для блекаутов (рейтинг автономности);
Важно! Возможно, здесь не будет Вашего сценария использования смартфона, но Вы можете написать комментарии к этому материалу, какой именно сценарий Вам нужен, и мы учтем Ваши пожелания в следующих обзорах.
Топ 3 — Смартфоны для повседневного использования
1 место: iPhone 17 — лучший универсал для тех пользователей, которые ценят простоту, экосистему и стабильность.
Почему:
-
- плавность интерфейса
- долгая поддержка iOS,
- превосходные камеры и мощность,
- безопасность экосистемы приложений.
2 место: Samsung Galaxy S25 — идеальный для тех, кто хочет гибкость Android + премиум-функции.
Почему:
-
- One UI,
- расширяемость,
- качественный дисплей,
- долгая поддержка обновлениями
- много «полезных» функций (DeX/многозадачность)
3 место: Google Pixel 10 — если хотите иметь «чистый» Android и лучшие софт-функции камеры/AI.
Почему:
-
- моментальные обновления Android,
- сильные AI-функции (например, для заметок и переводов),
- непревзойденная простота использования.
Топ 3 — Смартфоны для игр
1 место: iPhone 17 — лучший выбор для игр в целом.
Почему:
-
- самый быстрый одно- и многопоточный процессор (A19),
- отличная оптимизация iOS и игр,
- низкие задержки ввода,
- высокая частота дисплея (ProMotion)
- стабильная длительная производительность (термопрофиль)
Есть минусы: менее гибкие настройки по сравнению с Android; аксессуары и сами игры могут быть более дорогими.
2 место: Samsung Galaxy S25 — отличный Android-вариант для игр.
Почему:
-
- флагманский Qualcomm/Exynos,
- дисплей 120 Гц,
- высокая яркость и игровые оптимизации One UI,
- хорошая поддержка контролеров и игровых режимов.
3 место: Xiaomi 17 / Moto X70 Air — сильный «value» выбор
Почему:
-
- мощные чипы,
- хорошая система охлаждения
- дисплей 120 Гц;
- выгоднее по цене/производительности.
Топ 3 смартфонов для творчества
1 место: Sony Xperia 1 VII — лучший для видео и творчества.
Почему:
-
- профессиональные видеорежимы,
- управление цветом / лог-профили,
- большие сенсоры,
- набор инструментов для съемки / кадрирования — ориентирован на создателей контента.
Примечание: фото «в автомате» может уступать Google Pixel / iPhone17 по шумоподавлению.
2 место: Google Pixel 10 — лучший для фотографирования «одним нажатием».
Почему:
-
- выдающийся софт-процессинг,
- качественные ночные и портретные режимы,
- простота и стабильно высокое качество фото.
Примечание: может уступать в теле/оптике аппаратной части другим смартфонам по этому обзору..
3 место: iPhone 17 — Лучший универсал для видео.
Почему:
-
- лучшее аппаратно-программное сочетание для съемки видео (стабилизация, кодеки, кинематографические режимы)
- простая интеграция в рабочие процессы (Final Cut, AirDrop и т.д.). Прекрасно подходит и для фото при дневном свете.
Топ 3 смартфонов для блекаутов (автономность)
Это рейтинг смартфонов для тех пользователей, кто считает каждый киловатт электроэнергии, кто ценит скорость зарядки и время работы смартфона без подзарядки.
1 место: Xiaomi 17 — лидер по емкости и оптимизации.
Почему:
-
- большая батарея 7000 мАч и хорошие режимы энергосбережения.
- в тестах WiFi-серфинга на Notebookcheck аппарат проработал ~30 часов, при воспроизведении видео около 36 часов.
- очень быстрая зарядка 100 Вт, что в условиях блэкаута, когда нужно быстро восстановить заряд, имеет большое значение.
2 место: Samsung Galaxy S25 — очень хороший выбор для тех, кто не хочет часто заряжать смартфон.
Почему:
-
- хотя батарея относительно небольшая (~4000 мАч), но чип и оптимизация позволили, согласно тестам Tom`s Guide, добиться весьма достойной автономности для компактного флагмана: тест ~15:43 часа в браузере.
3 место: iPhone17 — достойный вариант.
Почему:
-
- по автономности уступает первым двум: например, в web-тестах показал ~12:47 ч для базовой модели.
Другие модели из нашего обзора тоже имеют очень неплохие показатели по автономности, но не столь показательны по совокупности характеристик времени работы/зарядки, как вошедшие в топ 3 смартфоны.
