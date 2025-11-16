Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року

Компанія Apple беззаперечно створює знакові пристрої та самодостатню еко систему. Хороша оптимізація, енергоефективність заліза в поєднанні з операційною системою та програмним забезпеченням. Кожна нова модель можливо вже не створює революції, однак приваблює фанатів марки. Цього року вийшла лінійка смартфонів iPhone 17. Ще кращі екрани, потужніший процесор та навіть деякі кардинальні зміни у дизайні у топових моделях. Варто зазначити, що саме нового отримали iPhone 17.

Чим цікавий новий iPhone 17?

Смартфон Apple iPhone 17 оснащений 6,3-дюймовим Super Retina XDR дисплеєм з підтримкою частоти оновлення 120 Гц, АOD (Always-On Display) та піковою яскравістю близько 3000 ніт. Працює пристрій на новому чипсеті A19, також доступні версії з 256 ГБ або 512 ГБ вбудованої пам’яті. Смартфон працює під керуванням iOS 26 із довгостроковою підтримкою оновлень.

Камерна система включає два 48-Мп модулі (основний і ультраширокий), селфі-камера 18 Мп із функцією Center Stage — що підвищує якість зйомки фото і відео. Є підтримка USB-C (хоча і з обмеженою швидкістю передачі), а також IP68 захист корпусу. Автономність при змішаному використанні досягає приблизно 44 години, а зарядка стала швидшою — до 40 Вт.

Корпус виконаний в алюмінієвій рамці, з оновленим дизайном та новими кольорами. Екосистема Apple й далі залишає свою перевагу у вигляді плавності роботи та інтеграції. При цьому iPhone 17 має кілька компромісів: відсутність телеоб’єктива, інтерфейс USB-C обмежений за швидкістю, а дизайн змінився не суттєво.

В разі якщо ви все ж не хочете змінювати еко систему і переходити на інших виробників смартфонів, варіантів Apple iPhone 17 на Rozetka є як мінімум три – стандартна версія, Pro та Pro Max. А у кожної ще й по декілька версій пам’яті.

+ Дисплей 120 Гц з Always-On і високою яскравістю

+ Чипсет A19 та збільшений об’єм пам’яті

+ Камери 48 Мп з поліпшеною ультраширокою оптикою й селфі-модулем.



- Відсутній телеоб’єктив

- USB-C порт має обмежену швидкість передачі

- Дизайн залишився дуже схожим на попередній рік

Тим не менш, якщо ви перестали бути фанатом бренду або хочете поексперементувати з Андроід смартфонами, то можемо запропонувати цілих п’ять варіантів. Це не рядові флагмани з більшою кількістю ядер у процесорі та пікселів екрану. У кожного є своя фішка, яка може привабити.

Google Pixel 10

Смартфон Pixel 10 має компактний форм-фактор (6,3″) має екран OLED з частотою 120 Гц. Серцем пристрою став новий чипсет Tensor G5, виготовлений за 3-нанометровим техпроцесом — він забезпечує приріст у завданнях ШІ та обробці фото, хоч у чистій продуктивності все ж поступається конкурентам.

Вперше у звичайній версії з’явився телефото-модуль: до 48-МП основної та 13-МП «ширококутної» додався телеоб’єктив на 10,8 МП із п’ятикратним оптичним зумом. Фронтальна камера на 10,5 МП підтримує автофокусування. Екран — 6,3 дюйма, LTPS OLED з роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 2000 нит, прикритий Gorilla Glass Victus 2.

Автономність зросла: батарея стала більшою, оптимізації системи дозволяють отримати реально зручний день використання, а також є підтримка магнітної бездротової зарядки стандарта Qi 2. Програмно — Android 16 із гарантованими оновленнями на кілька років вперед.

+ Компактний форм-фактор із екраном 6,3″, OLED, 120 Гц

+ Камери із великим сенсором та оптичним зумом, акцент на контент-створення.

+ Програмне забезпечення Google: AI-функції, довга підтримка ОС та безпеки.

- Tensor G5 не лідирує в продуктивності серед флагманів — слабше у іграх.

- Деякі користувачі стикаються з проблемами стабільності софта

Sony Xperia 1 VII

Смартфон Xperia 1 VII від Sony продовжує лінійку флагманів з акцентом на контент-творців, фотографів і аудіоентузіастів. Пристрій отримав 6,5-дюймовий OLED-екран із частотою оновлення 120 Гц, який підтримує вигляд у форматі 19.5:9 — для комфортного перегляду контенту. На борту встановлено чипсет Snapdragon 8 Elite (3 нм техпроцес), що забезпечує значний приріст продуктивності порівняно з попередником. Камерна система включає основний 48 Мп сенсор (1/1.31″) із OIS, ширококутний модуль 48 Мп і телеоб’єктив з 3.5×-7.1× оптичним зумом — увага приділена фото і відео можливостям.

Аудіо компоненти позичені у серії Walkman: є стереодинаміки, 3,5 мм роз’єм, підтримка Hi-Res, Dolby Atmos і LDAC. Корпус має сертифікацію IP65/IP68, рамка з алюмінію, скло Gorilla Glass Victus — все для преміум-відчуття в руці. Смартфон підтримує microSD-слот (до 2 ТБ) і комбіноване сховище 12 ГБ ОЗП + 256 ГБ флеш-пам’яті.

Автономність забезпечує батарея на 5 000 мА·год із зарядкою USB-C (30 Вт) і бездротовою зарядкою. Програмна частина — Android 15 із обіцянкою до 4 великих оновлень ОС та 6 років оновлень безпеки.

+ Потужний чипсет Snapdragon 8 Elite

+ Камера зі змінним телеоб’єктивом

+ Аудіосистема з підтримкою Hi-Res

+ Сертифікація IP68

- Камери поступаються флагманам Samsung і Apple при зйомці в темряві

- Своєрідна ергономіка корпусу

- Більше орієнтований на гіків, ніж на масового користувача, але купити його може кожен на Розетка

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25 отримав 6,2-дюймовий дисплей LTPO AMOLED з роздільною здатністю 1080х2340 пікселів та щільністю 416 ppi. Співвідношення сторін складає 19.5:9, а захист забезпечує плоске скло Gorilla Glass Victus 2. Екран підтримує частоту оновлення 120 Гц, технологію HDR10+ та режим Always On Display, а також розпізнає до десяти одночасних натискань. В час, коли більшість Android-смартфонів мають великі екрани, Galaxy S25 фактично залишається єдиним флагманом у зручному для щоденного користування форматі.

Смартфон побудований на платформі Qualcomm Snapdragon 8 Elite, виконаній за 3-м техпроцесом. Процесор включає вісім ядер та графіку Adreno 830. Об’єм оперативної пам’яті стандарту LPDDR5X становить 12 ГБ, а вбудоване сховище UFS 4.0 – від 128, 256 і 512 ГБ. Розширити пам’ять за допомогою microSD неможливо. Ємність вбудованого акумулятора становить 4000 мА·год,

+ Чудовий екран

+ Універсальна камера з оптичним зумом

- Повільна зарядка

Moto X70 Air

Moto X70 Air оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1.5K (2712×1220 пікселів), частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 4500 ніт, завдяки чому картинка залишається чіткою навіть при сильному зовнішності. Поверх екрану використано захисне скло Corning Gorilla Glass 7i, корпус виготовлений із алюмінієвого сплаву.

У смартфоні Motorola встановлений чіпсет Snapdragon 7 Gen 4 з відеопроцесором Adreno 722. Конфігурації включають 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та накопичувач UFS 3.1 ємністю 256 або 512 ГБ. Живлення забезпечується акумулятором на 4800 мА·год із підтримкою провідної зарядки потужністю 68 Вт. Програмна основа – Android 16. Передбачені Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 та роз’єм USB-C 3.1.

+ Компактний тонкий корпус

+ Потужний процесор

+ Швидка зарядка

- Невелика батарея

- Немає бездротової зарядки

- Без захисту IP

Xiaomi 17

Xiaomi 17 оснащений 6,3-дюймовим AMOLED-дисплеєм, який сьогодні можна вважати компактним. Екран має роздільну здатність 2656 x 1220 пікселів, підтримує частоту оновлення 120 Гц і забезпечує пікову яскравість до 3500 нит.

Основна камера включає головний модуль на 50 Мпікс із сенсором розміром 1/1,31″ і оптичною стабілізацією зображення, телеоб’єктив на 50 МП з фокусною відстанню 60 мм і ультраширококутний модуль на 50 МП з кутом огляду 102 °. Фронтальна камера також отримала сенс.

Порівняно з попереднім поколінням ємність акумулятора помітно зросла – з 5400 мАг до 7000 мАг. Смартфон підтримує провідну зарядку потужністю 100 Вт та бездротову на 50 Вт. За даними компанії, одного заряду вистачить до 12 години перегляду відео.

Габарити пристрою становлять 151,1 x 71,8 x 8,06 мм при вазі 191 грам, що робить його навіть компактнішим за минулорічний Xiaomi 15. Новинка доступна в чотирьох кольорах: білому, темно-сірому, блакитному і рожевому.

+ Яскравий AMOLED-дисплей

+ Гарна камера 50 Мпікс

+ Великий акумулятор

- Висока ціна як за Xiaomi

- Без захисту IP

- Посередня фронтальна камера

Який смартфон купити – практичні рекомендації

Кожен вибирає смартфон згідно своїх особистих потреб та поддубань. Нижче ми побудуємо рейтинги з трьох найкращих на наш погляд смартфонів з нашого огляду разом з iPhone 17 відповідно декільком різноманітним сценаріям їхнього використання:

смартфони для повсякденного використання;

смартфони для ігор;

смартфони для творчості (фото та відео);

смартфони для блекаутів (рейтинг автономності);

Важливо! Можливо, тут не буде Вашого сценарію використання смартфона, але Ви можете написати коментаря до цього матеріалу, який саме сценарій Вам потрібен, і ми врахуємо Ваші побажання в наступних оглядах.

Топ 3 – Смартфони для повсякденного використання

1 місце: iPhone 17 — найкращій універсал для тих користувачів, які цінують простоту, экосистему та стабільність.

Чому:

плавність інтерфейсу, довга підтримка iOS, чудові камери, потужність, безпека экосистеми додатків.



2 місце: Samsung Galaxy S25 — ідеальний для тих, хто хоче гнучкість Android + преміум-функції.

Чому:

One UI, розширюваність, якісний дисплей, довга підтримка оновленнями, багато «корисних» функцій (DeX/багатозадачність) .



3 місце: Google Pixel 10 — якщо бажаєте мати «чистий» Android та найкращі софт-функції камери/AI.

Чому:

моментальні оновлення Android, сильні AI-функції (наприклад, для нотаток та перекладів), неперевершена простота використання.



Топ 3 – Смартфони для ігор

1 місце: iPhone 17 — найкращий вибір для ігор в цілому.

Чому:

найшвидший одно- та багатопотоковий процесор (A19), відмінна оптимізація iOS та ігор, низькі затримки введення, висока частота дисплея (ProMotion), стабільна тривала продуктивність (гарний термопрофіль та тротлінг під контролем).



Є мінуси: менш гнучкі налаштування для емулей/модів у порівнянні з Android; аксесуари та самі ігри можуть бути дорожчими.

2 місце: Samsung Galaxy S25 — чудовий Android-варіант для ігор.

Чому:

флагманський процесор Qualcomm/Exynos, дісплей 120 Hz, висока яскравість, ігрові оптимізації One UI, хороша підтримка контролерів та ігрових режимів .



3 місце: Xiaomi 17 / Moto X70 Air — сильний «value» вибір

Чому:

потужні чіпи, гарна система охолодження частота 120 Hz дисплея; гарний показник ціна/продуктивність.



Топ 3 – Смартфони для творчості

1 місце: Sony Xperia 1 VII — найкращий для відео та творчості.

Чому:

професійні відеорежими, керування кольором / лог-профілі, великі сенсори, набір інструментів для зйомки / кадрування – смартфон орієнтований на творців контенту.



Примітка: фото «в автоматі» може поступатися Google Pixel / iPhone17 по шумоподавленню.

2 місце: Google Pixel 10 — найкращий для фотографування «одним натисканням».

Чому:

видатний софт-процесинг, якісні нічні та портретні режими, простота та стабільно висока якість фото без доведення.



Примітка: може поступатися в теле/оптиці апаратної частини іншим смартфонам з цього огляду.

3 місце: iPhone 17 — Найкращий універсал для відео.

Чому:

набагато краще апаратно-програмне поєднання для зйомки відео (стабілізація, кодеки, кінематографічні режими) проста інтеграція у робочі процеси (Final Cut, AirDrop тощо). чудово підходить для фото при денному світлі.



Топ 3 – Смартфони для блекаутів (автономність)

Це рейтинг смартфонів для тих користувачів, хто рахує кожен кіловат електроенергії, хто цінує швидкість зарядки та час роботи смартфона без підзаряджання.

1 місце: Xiaomi 17 — лідер по ємності та оптимізації.

Чому:

велика батарея 7000 mAh та гарні режими енергозбереження. у тестах WiFi-серфінгу на Notebookcheck апарат пропрацював ~30 год, при відтворенні відео близько 36 год. швидка зарядка 100W, що в умовах блекауту, коли треба швидко відновити заряд, має велике значення.



2 місце: Samsung Galaxy S25 – дуже гарний вибір для тих, хто не хоче часто заряджати смартфон.

Чому:

хоча батарея відносно невелика (~4000 mAh), але чіп і оптимізація дозволили, згідно тестам Tom`s Guide , домогтися вельми гідної автономності для компактного флагмана: тест ~15:43 год у web-рунауті.



3 місце: iPhone17 – гідний варіант

Чому:

по автономності поступається першим двом: наприклад, у web-тестах показав ~12:47 год для базової моделі.



Інші моделі з нашого огляду теж мають дуже непогані показники з автономності, але не настільки показові по сукупності характеристик часу роботи/зарядки, як ті смартфони, що увійшли у топ 3.

Михайло Чорновий

Редактор Редактор

