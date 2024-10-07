Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт

Обстоятельства сложились таким образом, что почти сразу за двумя портативными аккумуляторами Baseus на 20 000 мАч мощностью 20 Вт, мы получили доступ к телу… к модели на 22 Вт. И помимо цифр она отличается еще многими деталями.

По части внешности и компоновки здесь больше всего изменений в сравнении с классическими аккумуляторными кирпичами. Общие габариты изменили пропорции. Корпус толстый, в целом по длине короче и имеет примерно ту же ширину что и большинство «двадцаток».

Увеличенная толщина получилась за счет надстройки в которую прячутся два несъемных кабеля. Без нее толщина также была бы привычнее.

Это полезное дополнение, и оно сгодится в дороге, чтобы не думать где в сумке лежит нужный кабель. Причем шнура здесь два – Type-C и Lightning. Так что Андроид-смартфоны, новые iPhone и старые яблочные аппараты – все смогут заряжаться от павер банки.

Корпус выполнен из пластика, слой в котором отформованы ложбины для кабелей слегка прозрачный. Через него изнутри виден оранжевый порт, например.

На другой стороне установлен уже знакомый нам экран. Он имеет глянцевое покрытие и весьма маркий. Выводятся минималистичные цифры оставшейся емкости и статуса зарядки. Обычная или ускоренная, которая помечается зеленой молнией.

По встроенным кабелям обеспечивается те же токи и характеристик что и по портам. Единственное что встроенный USB Type-С-кабель имеет еще несколько промежуточных значений поддерживаемого напряжения – 10 В.

При желании павер банк может заряжать четыре устройства одновременно. Другое дело на какой мощности это будет происходить для каждого из них. Однако в целом, девайс получился как обычно добротным, не греется, пока не начал сбоить и может на максимуме быстро зарядить вашу смартфонную лопату.

Характеристики Baseus PPMD20

Номинальная емкость: 20000 мА·ч 76 Вт·час Мощность, эффективная: 22 Вт Эффективная емкость: н.д. Разъемы входа: USB-C: 5В-3А/9В-2А/12В-1,5 А Разъемы выхода: USB-A 1: 5В-2,4А/9В-2,22А/12В-1,5А USB-A 2: 5В-2,4А/9В-2,22А/12В-1,5А USB-C: 5В-3А/9В-2,22А/12В-1,5А Транзитная зарядка: да Быстрая зарядка: PD, SCP, FCP, QC, AFC Габариты: 132х70х35,9 мм Вес: 360 г Тип батарей: Polymer Lithium Цена: $45

Оценка:

+ эффективная емкость

+ два встроенных кабеля

+ быстрая зарядка

Михаил Черновой

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