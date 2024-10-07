Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт

Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт07.10.24
Обстоятельства сложились таким образом, что почти сразу за двумя портативными аккумуляторами Baseus на 20 000 мАч мощностью 20 Вт, мы получили доступ к телу… к модели на 22 Вт. И помимо цифр она отличается еще многими деталями.
По части внешности и компоновки здесь больше всего изменений в сравнении с классическими аккумуляторными кирпичами. Общие габариты изменили пропорции. Корпус толстый, в целом по длине короче и имеет примерно ту же ширину что и большинство «двадцаток».
Увеличенная толщина получилась за счет надстройки в которую прячутся два несъемных кабеля. Без нее толщина также была бы привычнее.
Это полезное дополнение, и оно сгодится в дороге, чтобы не думать где в сумке лежит нужный кабель. Причем шнура здесь два – Type-C и Lightning. Так что Андроид-смартфоны, новые iPhone и старые яблочные аппараты – все смогут заряжаться от павер банки.
Корпус выполнен из пластика, слой в котором отформованы ложбины для кабелей слегка прозрачный. Через него изнутри виден оранжевый порт, например.
На другой стороне установлен уже знакомый нам экран. Он имеет глянцевое покрытие и весьма маркий. Выводятся минималистичные цифры оставшейся емкости и статуса зарядки. Обычная или ускоренная, которая помечается зеленой молнией.
По встроенным кабелям обеспечивается те же токи и характеристик что и по портам. Единственное что встроенный USB Type-С-кабель имеет еще несколько промежуточных значений поддерживаемого напряжения – 10 В.
При желании павер банк может заряжать четыре устройства одновременно. Другое дело на какой мощности это будет происходить для каждого из них. Однако в целом, девайс получился как обычно добротным, не греется, пока не начал сбоить и может на максимуме быстро зарядить вашу смартфонную лопату.
Характеристики Baseus PPMD20
|Номинальная емкость:
|20000 мА·ч 76 Вт·час
|Мощность, эффективная:
|22 Вт
|Эффективная емкость:
|н.д.
|Разъемы входа:
|USB-C: 5В-3А/9В-2А/12В-1,5 А
|Разъемы выхода:
|USB-A 1: 5В-2,4А/9В-2,22А/12В-1,5А
USB-A 2: 5В-2,4А/9В-2,22А/12В-1,5А
USB-C: 5В-3А/9В-2,22А/12В-1,5А
|Транзитная зарядка:
|да
|Быстрая зарядка:
|PD, SCP, FCP, QC, AFC
|Габариты:
|132х70х35,9 мм
|Вес:
|360 г
|Тип батарей:
|Polymer Lithium
|Цена:
|$45
Оценка:
+ эффективная емкость
+ два встроенных кабеля
+ быстрая зарядка
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