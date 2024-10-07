Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт

Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт07.10.24
Обставини склалися таким чином, що майже відразу за двома портативними акумуляторами Baseus на 20 000 мАг потужністю 20 Вт, ми отримали доступ до тіла до моделі на 22 Вт. І окрім цифр вона відрізняється ще багатьма деталями.
Щодо зовнішності та компонування тут найбільше змін у порівнянні з класичною акумуляторною цеглою. Спільні габарити змінили пропорції. Корпус товстий, в цілому по довжині коротший і має приблизно ту ж ширину, що і більшість «двадцяток».
Збільшена товщина вийшла за рахунок надбудови, в яку ховаються два незнімні кабелі. Без неї товщина також була б звичнішою.
Це корисне доповнення, і воно стане в дорозі, щоб не думати де в сумці лежить потрібний кабель. Причому шнура тут два – Type-C та Lightning. Так що Android-смартфони, нові iPhone і старі яблучні апарати – всі зможуть заряджатися від павер банки.
Корпус виконаний із пластику, шар у якому відформовані балки для кабелів злегка прозорий. Через нього зсередини видно помаранчевий порт, наприклад.
З іншого боку встановлено вже знайомий нам екран. Він має глянсове покриття та дуже маркий. Виводяться мінімалістичні цифри ємності, що залишилася, і статусу зарядки. Звичайна чи прискорена, що позначається зеленою блискавкою.
По вбудованим кабелям забезпечується самі струми і параметрів як і з портам. Єдине, що вбудований USB Type-С-кабель має ще кілька проміжних значень напруги, що підтримується, – 10 В.
За бажання павер банк може заряджати чотири пристрої одночасно. Інша річ на якій потужності це відбуватиметься для кожного з них. Однак загалом, девайс вийшов як звичайно добротним, не гріється, поки не почав збоїти і може на максимумі швидко зарядити вашу лопату.
Характеристики Baseus PPMD20
|Номінальна ємність:
|20000 мА·год 76 Вт·час
|Потужність, ефективна:
|22 Вт
|Ефективна ємність:
|н.д.
|Роз’єм входу:
|USB-C: 5В-3А/9В-2А/12В-1,5А
|Роз’єми виходу:
|USB-A 1: 5В-2,4А/9В-2,22А/12В-1,5А
USB-A 2: 5В-2,4А/9В-2,22А/12В-1,5А
USB-C: 5В-3А/9В-2,22А/12В-1,5А
|Транзитна зарядка:
|так
|Швидка зарядка:
|PD, SCP, FCP, QC, AFC
|Габарити:
|132х70х35, 9 мм
|Вага:
|360 г
|Тип батарей:
|Polymer Lithium
|Ціна:
|$45
Оцінка:
+ ефективна ємність
+ два вбудовані кабелі
+ швидка зарядка
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