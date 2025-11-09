09.11.25
10 инноваций Apple изменивших индустрию
Apple Mac Studio

За последние пять лет Apple сделала несколько значимых шагов в направлении инноваций, охватывающих разные продукты – от смартфонов до сервисов. Вот десять важнейших нововведений, которые следует учесть: