Apple впервые за 14 лет обойдет Samsung по смартфонам

Apple впервые за 14 лет обойдет Samsung по смартфонам28.11.25
Аналитики Counterpoint Research прогнозируют, что в 2025 году Apple впервые за более чем десятилетие вернется на позицию крупнейшего производителя смартфонов, обогнав Samsung по объемам отгрузок. В отчете отмечено, что компания из Купертино сможет удерживать лидерство по меньшей мере до 2029 года, опираясь на стабильный спрос и успешные продуктовые обновления.
Рынок смартфонов в 2025 году
По оценкам исследователей, глобальный рынок смартфонов в 2025 году вырос на чуть более трех процентов. Среди компаний, показавших заметный прогресс, отличается Apple, продемонстрировавшая в третьем квартале девятипроцентный прирост поставок. Динамика усилена стартом серии iPhone 17, что в ключевых регионах продемонстрировала лучшие результаты, чем предыдущая линейка iPhone 16.
В отчете говорится, что нынешний цикл обновления устройств стал дополнительным фактором, влияющим на прогнозы для Apple. Значительная часть пользователей, купивших смартфоны в период пандемийного роста спроса, в настоящее время доходят до этапа замены своих устройств. Аналитики также обращают внимание на то, что между 2023 годом и вторым кварталом 2025-го на мировом рынке было продано более трехсот пятидесяти миллионов подержанных iPhone. По оценкам Counterpoint, значительная часть этих покупателей будет планировать в ближайшие годы переход на новые модели. Старший аналитик Ян Ван отмечает, что именно сочетание этих факторов формирует базовый спрос, поддерживающий рост поставок.
Планы Apple
В первой половине 2026 года Apple планирует выпустить модель iPhone 17e, а в конце года ожидается появление первого сложного iPhone, который, благодаря высокой цене, может существенно повлиять на доход компании. Задержка внедрения функций Apple Intelligence, по оценкам аналитиков, не отразилась на продажах, а редизайн моделей 2027 может дополнительно стимулировать спрос.
Планы Samsung
Samsung, несмотря на потерю первой позиции, покажет пятипроцентный рост поставок в 2025 году. Компания изменила подход к линейке А, усиливая характеристики и корректируя ценовую политику, что особенно повлияло на продажи на развивающихся рынках, среди которых Индия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и страны Африки. В то же время в Counterpoint считают, что к возвращению лидерства Samsung будет готова не раньше 2029 года.
Китайские производители, активно продвигающиеся на внешних рынках, также концентрируются на регионах с растущим спросом, в частности в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке. Они постепенно наращивают портфолио премиальных моделей, пытаясь снизить зависимость от бюджетных сегментов и повысить маржинальность. В то же время компании сталкиваются с проблемами в цепях поставок из-за высокого спроса на память, который формирует индустрия искусственного интеллекта, что усложняет планирование и производственные процессы.
Apple впервые за 14 лет обойдет Samsung по смартфонам
