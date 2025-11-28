Apple вперше за 14 років обійде Samsung за кількістю вироблених смартфонів

Аналітики Counterpoint Research прогнозують, що у 2025 році Apple вперше за більш ніж десятиліття повернеться на позицію найбільшого виробника смартфонів, обігнавши Samsung за обсягами відвантажень. У звіті зазначено, що компанія з Купертіно зможе утримувати лідерство щонайменше до 2029 року, спираючись на стабільний попит та успішні оновлення продуктів.

Ринок смартфонів у 2025 році

За оцінками дослідників, глобальний ринок смартфонів у 2025 році виріс трохи більше трьох відсотків. Серед компаній, що показали помітний прогрес, відрізняється Apple, що продемонструвала в третьому кварталі дев’ятивідсотковий приріст постачання. Динаміка посилена стартом серії iPhone 17, що у ключових регіонах продемонструвала кращі результати, ніж попередня лінійка iPhone 16.

У звіті йдеться про те, що нинішній цикл оновлення пристроїв став додатковим фактором, що впливає на прогнози для Apple. Значна частина користувачів, які купили смартфони в період пандемійного зростання попиту, нині сягають етапу заміни своїх пристроїв. Аналітики також звертають увагу на те, що між 2023 роком та другим кварталом 2025-го на світовому ринку було продано понад триста п’ятдесят мільйонів уживаних iPhone. За оцінками Counterpoint, значна частина цих покупців плануватиме найближчими роками перехід на нові моделі. Старший аналітик Ян Ван зазначає, що саме поєднання цих факторів формує базовий попит, який підтримує зростання постачання.

Плани Apple

У першій половині 2026 року Apple планує випустити модель iPhone 17e, а наприкінці року очікується поява першого складного iPhone, який завдяки високій ціні може суттєво вплинути на дохід компанії. Затримка впровадження функцій Apple Intelligence, за оцінками аналітиків, не вплинула на продаж, а редизайн моделей 2027 може додатково стимулювати попит.

Плани Samsung

Samsung, незважаючи на втрату першої позиції, покаже п’ятивідсоткове зростання постачання у 2025 році. Компанія змінила підхід до лінійки А, посилюючи характеристики та коригуючи цінову політику, що особливо вплинуло на продажі на ринках, що розвиваються, серед яких Індія, Південно-Східна Азія, Близький Схід і країни Африки. У той же час у Counterpoint вважають, що до повернення лідерства Samsung буде готова не раніше 2029 року.

Китайські виробники, що активно просуваються на зовнішніх ринках, також концентруються на регіонах з попитом, що росте, зокрема в Південно-Східній Азії, на Близькому Сході, в Африці та Латинській Америці. Вони поступово нарощують портфоліо преміальних моделей, намагаючись знизити залежність від бюджетних сегментів та підвищити маржинальність. У той же час компанії стикаються з проблемами в ланцюгах постачання через високий попит на згадку, який формує індустрія штучного інтелекту, що ускладнює планування та виробничі процеси.