Apple планирует выпустить бюджетный MacBook в 2026 году

Компания Apple работает над новым бюджетным ноутбуком MacBook, который, по данным Bloomberg, должен выйти в первой половине 2026 года. Устройство позиционируется как конкурент недорогих ноутбуков на Windows и Chromebook и, как ожидается, будет стоить меньше 1000 долларов.

В настоящее время самым доступным ноутбуком Apple остаётся MacBook Air по цене от 1000 долларов (для студентов предусмотрена скидка в 100 долларов). Также есть Mac mini за 600 долларов, но это настольный компьютер без монитора, клавиатуры и мыши.

Новый MacBook может стать альтернативой для пользователей, которые сейчас используют iPad с клавиатурой в качестве замены ноутбуку. По данным аналитика Мин-Чи Куо, устройство получит 13-дюймовый дисплей и будет работать на процессоре A18 Pro, том же, что установлен в iPhone 16 Pro.

Кроме того, Куо сообщает, что ноутбук может выпускаться в нескольких цветах — серебристом, синем, розовом и жёлтом, аналогично iMac.

Новая модель не заменит существующие MacBook Air и MacBook Pro, а дополнит линейку. При этом Apple также готовит обновлённые версии MacBook Air и Pro с чипами M5, которые планирует представить в начале 2026 года.

Apple официально анонсировала 14-дюймовый MacBook Pro, главной особенностью которого стал новейший процессор Apple M5. Компания заявляет, что M5 — самый производительный чип в мире для многопоточных вычислений, а также значительно ускоряет работу локальных моделей искусственного интеллекта и графические задачи.

Ноутбук обеспечивает до 24 часов автономной работы, что на 4 часа больше, чем у MacBook Pro на M1. Объем SSD увеличен до 4 ТБ (ранее максимум был 2 ТБ), а оперативная память теперь доступна в вариантах на 16, 24 и 32 ГБ. В корпусе сохранился широкий набор портов: три USB-C с Thunderbolt 4, HDMI, полноразмерный слот SDXC, разъём для наушников 3,5 мм и магнитный разъём питания MagSafe 3.

Apple MacBook Pro M5 оснащён дисплеем Liquid Retina XDR с опцией нанотекстурного покрытия за дополнительную плату $150, 12-мегапиксельной камерой с функцией Center Stage и системой из шести динамиков.

Характеристики 14″ MacBook Pro M5

До 24 часов автономной работы (на 4 часа больше, чем у моделей с M1).

Дисплей Liquid Retina XDR с опцией нанотекстурного покрытия (+$150).

Оперативная память: 16, 24 или 32 ГБ (+$200 и +$400 соответственно).

SSD: базовый объём 512 ГБ, максимальный — 4 ТБ (ранее максимум — 2 ТБ).

Камера: 12 МП с поддержкой Center Stage.

Аудиосистема: шесть динамиков.

Порты: 3× USB-C с Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, 3,5 мм аудиоразъём, MagSafe 3.

Поддержка Apple Intelligence.

ОС: macOS Tahoe.