Apple планує випустити бюджетний MacBook у 2026 році07.11.25
Компанія Apple працює над новим бюджетним ноутбуком MacBook, який, за даними Bloomberg, має вийти у першій половині 2026 року. Пристрій позиціонується як конкурент недорогих ноутбуків на Windows і Chromebook і, як очікується, коштуватиме менше ніж 1000 доларів.
В даний час найдоступнішим ноутбуком Apple залишається MacBook Air за ціною від 1000 доларів (для студентів передбачена знижка 100 доларів). Також є Mac mini за 600 доларів, але це настільний комп’ютер без монітора, клавіатури та миші.
Новий MacBook може стати альтернативою для користувачів, які зараз використовують iPad з клавіатурою як заміну ноутбуку. За даними аналітика Мін-Чі Куо, пристрій отримає 13-дюймовий дисплей і працюватиме на процесорі A18 Pro, тому ж, що встановлено в iPhone 16 Pro.
Крім того, Куо повідомляє, що ноутбук може випускатися в кількох кольорах – сріблястому, синьому, рожевому та жовтому, аналогічно iMac.
Нова модель не замінить існуючі MacBook Air та MacBook Pro, а доповнить лінійку. Apple також готує оновлені версії MacBook Air і Pro з чіпами M5, які планує представити на початку 2026 року.
Apple офіційно анонсувала 14-дюймовий MacBook Pro, головною особливістю якого став найновіший процесор Apple M5. Компанія заявляє, що M5 — найпродуктивніший чіп у світі для багатопоточних обчислень, а також значно прискорює роботу локальних моделей штучного інтелекту та графічних завдань.
Ноутбук забезпечує до 24 години автономної роботи, що на 4 години більше, ніж у MacBook Pro на M1. Об’єм SSD збільшений до 4 ТБ (раніше максимум був 2 ТБ), а оперативна пам’ять тепер доступна у варіантах на 16, 24 та 32 ГБ. У корпусі зберігся широкий набір портів: три USB-C з Thunderbolt 4, HDMI, повнорозмірний слот SDXC, роз’єм для навушників 3,5 мм та магнітний роз’єм живлення MagSafe 3.
Apple MacBook Pro M5 оснащений дисплеєм Liquid Retina XDR з опцією нанотекстурного покриття за додаткову плату $150, 12-мегапіксельною камерою з функцією Center Stage та системою шести динаміків.
Характеристики 14″ MacBook Pro M5
- До 24 годин автономної роботи (на 4 години більше, ніж у моделей з M1).
- Дисплей Liquid Retina XDR з опцією нанотекстурного покриття (+$150).
- Оперативна пам’ять: 16, 24 або 32 ГБ (+$200 і +$400 відповідно).
- SSD: базовий об’єм 512 ГБ, максимальний – 4 ТБ (раніше максимум – 2 ТБ).
- Камера: 12 МП з підтримкою Center Stage.
- Аудіосистема: шість динаміків.
- Порти: 3× USB-C з Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, 3,5 мм аудіороз’єм, MagSafe 3.
- Підтримка Apple Intelligence.
- ОС: macOS Tahoe.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
Між флагманськими смартфонами Apple та Samsung традиційно розгорнулося справжнє змагання. Обидва мають високоякісні екрани, потужні процесори та набір модулів камер для найрізноманітніших сценаріїв. Розкажемо про головні особливості затятих конкурентів
Порівняння iPhone 17 Pro Max та Galaxy S25 Ultra: хто могутніше?
Топ планшетів для ігор, навчання і роботи
Кращі ігрові ноутбуки з NVIDIA GeForce RTX 50
Порівняння компактних флагманських смартфонів. Чий “компакт” краще?
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Огляд ігрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Apple планує випустити бюджетний MacBook у 2026 році Apple ноутбук
Дешевий MacBook може стати альтернативою для користувачів, які зараз використовують iPad з клавіатурою як заміну ноутбуку
Ще одна угода на мільярди. OpenAI уклала угоду з Amazon Amazon штучний інтелект
Amazon надасть компанії обчислювальні ресурси, що масштабуються, включаючи сервери Amazon EC2 UltraServers, оснащені сотнями тисяч чіпів.
Apple планує випустити бюджетний MacBook у 2026 році
Ще одна угода на мільярди. OpenAI уклала угоду з Amazon
Верховна Рада підтримала законопроект, який підвищить швидкість інтернету в Україні
Moto G 67 Power – захищений смартфон зі збільшеною батареєю
Google Translate отримає швидкий та точний режими
Смартфон Bigme HiBreak S з E Ink екраном коштує $280
Google Maps отримає режим економії заряду
Браузер Google Chrome не відкриватиме сайти без HTTPS з 2026 року
Мінідрон DJI Neo 2 отримав лідер і зйомку відео в 4K
Meta спіратила 2400 порнофільмів для навчання ШІ