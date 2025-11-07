Apple планує випустити бюджетний MacBook у 2026 році

Компанія Apple працює над новим бюджетним ноутбуком MacBook, який, за даними Bloomberg, має вийти у першій половині 2026 року. Пристрій позиціонується як конкурент недорогих ноутбуків на Windows і Chromebook і, як очікується, коштуватиме менше ніж 1000 доларів.

В даний час найдоступнішим ноутбуком Apple залишається MacBook Air за ціною від 1000 доларів (для студентів передбачена знижка 100 доларів). Також є Mac mini за 600 доларів, але це настільний комп’ютер без монітора, клавіатури та миші.

Новий MacBook може стати альтернативою для користувачів, які зараз використовують iPad з клавіатурою як заміну ноутбуку. За даними аналітика Мін-Чі Куо, пристрій отримає 13-дюймовий дисплей і працюватиме на процесорі A18 Pro, тому ж, що встановлено в iPhone 16 Pro.

Крім того, Куо повідомляє, що ноутбук може випускатися в кількох кольорах – сріблястому, синьому, рожевому та жовтому, аналогічно iMac.

Нова модель не замінить існуючі MacBook Air та MacBook Pro, а доповнить лінійку. Apple також готує оновлені версії MacBook Air і Pro з чіпами M5, які планує представити на початку 2026 року.

Apple офіційно анонсувала 14-дюймовий MacBook Pro, головною особливістю якого став найновіший процесор Apple M5. Компанія заявляє, що M5 — найпродуктивніший чіп у світі для багатопоточних обчислень, а також значно прискорює роботу локальних моделей штучного інтелекту та графічних завдань.

Ноутбук забезпечує до 24 години автономної роботи, що на 4 години більше, ніж у MacBook Pro на M1. Об’єм SSD збільшений до 4 ТБ (раніше максимум був 2 ТБ), а оперативна пам’ять тепер доступна у варіантах на 16, 24 та 32 ГБ. У корпусі зберігся широкий набір портів: три USB-C з Thunderbolt 4, HDMI, повнорозмірний слот SDXC, роз’єм для навушників 3,5 мм та магнітний роз’єм живлення MagSafe 3.

Apple MacBook Pro M5 оснащений дисплеєм Liquid Retina XDR з опцією нанотекстурного покриття за додаткову плату $150, 12-мегапіксельною камерою з функцією Center Stage та системою шести динаміків.

Характеристики 14″ MacBook Pro M5

До 24 годин автономної роботи (на 4 години більше, ніж у моделей з M1).

Дисплей Liquid Retina XDR з опцією нанотекстурного покриття (+$150).

Оперативна пам’ять: 16, 24 або 32 ГБ (+$200 і +$400 відповідно).

SSD: базовий об’єм 512 ГБ, максимальний – 4 ТБ (раніше максимум – 2 ТБ).

Камера: 12 МП з підтримкою Center Stage.

Аудіосистема: шість динаміків.

Порти: 3× USB-C з Thunderbolt 4, HDMI, SDXC, 3,5 мм аудіороз’єм, MagSafe 3.

Підтримка Apple Intelligence.

ОС: macOS Tahoe.