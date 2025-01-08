8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon X рассчитан на ноутбуки среднего уровня08.01.25
Qualcomm представила новую однокристальную систему Snapdragon X (X1-26-100), предназначенную для ноутбуков мейнстрим-уровня с ориентировочной стоимостью около 600 долларов. Чип дополняет серию Snapdragon X, в которую ранее вошли Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus.
Новая SoC оснащена восьмью ядрами ARM Oryon с тактовой частотой 3,0 ГГц, 30 МБ кэш-памяти, графикой Adreno с производительностью 1,7 Тфлопс и NPU-блоком на 45 TOPS, что соответствует требованиям платформы Microsoft Copilot+ PC.
По характеристикам Snapdragon X (X1-26-100) близка к младшей версии Snapdragon X Plus, но отличается более низкими тактовыми частотами. Qualcomm сравнивает новинку с Intel Core 5 120U (Raptor Lake-U) и утверждает, что её производительность и энергоэффективность значительно выше.
Первые ноутбуки на базе Snapdragon X (X1-26-100) появятся в ближайшее время. Среди производителей — Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo.
Ранее MediaTek анонсировала новый процессор среднего класса — Dimensity 8400, который должен составить конкуренцию Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. Процессор оснащен восемью ядрами Cortex-A725 с тактовой частотой до 3,25 ГГц и обещает 41% прирост производительности по сравнению с предыдущей моделью, Dimensity 8300.
Dimensity 8400 поддерживает экраны с разрешением WQHD+ (1440p) и частотой обновления до 144 Гц, а также оперативную память LPDDR5X и накопители UFS 4.0. Чип также поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4 и имеет новый модем 5G-A, обеспечивающий скорость загрузки до 5,17 Гбит/с.
Графический процессор Arm Mali-G720 MC7 улучшает производительность на 24% и снижает энергопотребление на 42%. В чипе также присутствует MediaTek NPU 880, который ускоряет операции с целыми числами и числами с плавающей запятой, а также генерирует текст и работает с большими языковыми моделями более эффективно.
Кроме того, Dimensity 8400 оснащен ISP Imagiq 1080, поддерживающим сенсоры до 320 мегапикселей и улучшенным зумом. Он также уменьшает потребление энергии на 12% при съемке 4K HDR-видео. Первые смартфоны с чипом Dimensity 8400 появятся в начале 2025 года.
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8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon X рассчитан на ноутбуки среднего уровня CES Qualcomm процессор
Qualcomm представила новую однокристальную систему Snapdragon X (X1-26-100), предназначенную для ноутбуков мейнстрим-уровня с ориентировочной стоимостью около 600 долларов
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