8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon X розрахований на ноутбуки середнього рівня

Qualcomm представила нову однокристальну систему Snapdragon X (X1-26-100), призначену для ноутбуків мейнстрім-рівня з орієнтовною вартістю близько 600 доларів. Чіп доповнює серію Snapdragon X, до якої раніше увійшли Snapdragon X Elite та Snapdragon X Plus.

Нова SoC оснащена вісьма ядрами ARM Oryon із тактовою частотою 3,0 ГГц, 30 МБ кеш-пам’яті, графікою Adreno з продуктивністю 1,7 Тфлопс та NPU-блоком на 45 TOPS, що відповідає вимогам платформи Microsoft Copilot+ PC.

За характеристиками Snapdragon X (X1-26-100) близька до молодшої версії Snapdragon X Plus, але відрізняється нижчими частотами. Qualcomm порівнює новинку з Intel Core 5 120U (Raptor Lake-U) і стверджує, що її продуктивність та енергоефективність значно вищі.

Перші ноутбуки на базі Snapdragon X (X1-26-100) з’являться найближчим часом. Серед виробників – Acer, ASUS, Dell, HP та Lenovo.

Раніше MediaTek анонсувала новий процесор середнього класу — Dimensity 8400, який повинен скласти конкуренцію Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. Процесор оснащений вісьмома ядрами Cortex-A725 з тактовою частотою до 3,25 ГГц і обіцяє 41% приріст продуктивності 8300.

Dimensity 8400 підтримує екрани з роздільною здатністю WQHD+ (1440p) та частотою оновлення до 144 Гц, а також оперативну пам’ять LPDDR5X та накопичувачі UFS 4.0. Чіп також підтримує Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.4 та має новий модем 5G-A, що забезпечує швидкість завантаження до 5,17 Гбіт/с.

Графічний процесор Arm Mali-G720 MC7 покращує продуктивність на 24% та знижує енергоспоживання на 42%. У чіпі також присутній MediaTek NPU 880, який прискорює операції з цілими числами та числами з плаваючою комою, а також генерує текст і працює з більшими мовними моделями більш ефективно.

Крім того, Dimensity 8400 оснащений ISP Imagiq 1080, що підтримує сенсори до 320 мегапікселів та покращеним зумом. Він також зменшує споживання енергії на 12% під час зйомки 4K HDR-відео. Перші смартфони з чіпом Dimensity 8400 з’являться на початку 2025 року.