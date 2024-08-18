Золотая рыбка геймера победила самого сложного босса в Elden Ring18.08.24
Золотая рыбка по имени Тортелини, принадлежащая контент-создателю Эрику Морино, более известному как PointCrow, привлекла внимание геймерского сообщества своим невероятным достижением в игре Elden Ring. Используя специально разработанную систему управления, Тортелини смогла победить одного из самых сложных боссов игры — консорта Радана из дополнения Shadow of the Erdtree.
Эрик Морино создал уникальную установку, которая позволяет его рыбке управлять игрой, плавая в аквариуме. Система считывает движения Тортелини и переводит их в команды на геймпаде. Таким образом, рыбка могла взаимодействовать с игрой, что само по себе является неординарным, а тем более в такой сложной игре, как Elden Ring.
Битва с финальным боссом продолжалась более восьми часов в прямом эфире на платформе Twitch. Перед началом боя Морино обеспечил своего персонажа несколькими усилениями, включая Флягу с чудодейственным зельем и заклинание Золотой обет, после чего управление было полностью передано Тортелини. Золотая рыбка удивила зрителей своей тактикой, используя двойное оружие Great Stars, способное вызвать кровотечение у врагов. Важным моментом стала способность Тортелини своевременно лечить своего персонажа, что в конечном итоге привело к победе над боссом. Морино, наблюдая за этим, воскликнул: «Это моя золотая рыбка! Мы сделали это!».
Этот случай не первый, когда рыбка участвует в видеоиграх. В прошлом году во время стрима с игрой Pokemon Violet другая рыбка случайно совершила покупку в магазине Nintendo eShop, использовав данные кредитной карты владельца. К счастью, Тортелини удалось избежать подобных инцидентов, сосредоточившись исключительно на победе в Elden Ring.
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