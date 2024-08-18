Золота рибка геймера перемогла найскладнішого боса в Elden Ring

Золота рибка на ім’я Тортеліні, що належить контент-творцю Еріку Моріно, більш відомому як PointCrow, привернула увагу геймерської спільноти своїм неймовірним досягненням у грі Elden Ring. Використовуючи спеціально розроблену систему управління, Тортеліні спромоглася перемогти одного з найскладніших босів гри — консорту Радана з доповнення Shadow of the Erdtree.

Ерік Моріно створив унікальну установку, яка дозволяє рибці керувати грою, плаваючи в акваріумі. Система зчитує рухи Тортеліні та переводить їх у команди на геймпаді. Таким чином, рибка могла взаємодіяти з грою, що саме по собі є неординарним, а тим більше у складній грі, як Elden Ring.

Битва з фінальним босом тривала більше восьми годин у прямому ефірі на платформі Twitch. Перед початком бою Моріно забезпечив свого персонажа декількома посиленнями, включаючи Флягу з чудодійним зіллям та заклинання Золотої обітниці, після чого управління було повністю передано Тортеліні. Золота рибка здивувала глядачів своєю тактикою, використовуючи подвійну зброю Great Stars, здатну викликати кровотечу у ворогів. Важливим моментом стала здатність Тортеліні своєчасно лікувати свого персонажа, що зрештою призвело до перемоги над босом. Моріно, спостерігаючи за цим, вигукнув: Це моя золота рибка! Ми зробили це!».

Цей випадок не перший, коли рибка бере участь у відеоіграх. Минулого року під час стримування з грою Pokemon Violet інша рибка випадково здійснила покупку в магазині Nintendo eShop, використавши дані кредитної картки власника. На щастя, Тортеліні вдалося уникнути таких інцидентів, зосередившись виключно на перемозі в Elden Ring.