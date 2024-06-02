Женевский автосалон закрывается. Ежегодная выставка проходила в течение 119 лет02.06.24
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Организаторы объявили о закрытии международного Женевского автосалона, который имел более чем столетнюю историю. Причиной стали уменьшение интереса автопроизводителей и снижение посещаемости. В 2025 году дочерняя выставка в Катаре состоится, продолжая традиции Geneva International Motor Show.
Первое автошоу в Женеве прошло в 1905 году, привлекши 17 тысяч посетителей. После экономического кризиса и Первой мировой войны выставка возобновилась в 1923 году и достигла пика популярности в 2005 году с почти 750 тысячами посетителей. Однако пандемия COVID-19 привела к четырехлетнему перерыву, и когда автосалон вернулся в начале 2023 года, он собрал всего 37 участников и 168 тысяч посетителей. Для сравнения, в 2019 году мероприятие посетили 602 тысячи человек, а участников было 184.
Александр де Сенаркленс, президент постоянного комитета фонда, организующего автосалон, назвал решение о закрытии «чрезвычайно печальным». Организаторы обратились к властям кантона с просьбой распустить фонд. Тем не менее, катарская версия выставки будет продолжена, и следующий Женевский международный автосалон Катар пройдет в Дохе в ноябре 2025 года.
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