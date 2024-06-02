Женевський автосалон закривається. Щорічна виставка проходила протягом 119 років02.06.24
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Організатори оголосили про закриття міжнародного Женевського автосалону, який мав більш ніж сторічну історію. Причиною стали зменшення інтересу автовиробників та зниження відвідуваності. 2025 року дочірня виставка в Катарі відбудеться, продовжуючи традиції Geneva International Motor Show.
Перше автошоу в Женеві відбулося 1905 року, залучивши 17 тисяч відвідувачів. Після економічної кризи та Першої світової війни виставка відновилася у 1923 році і досягла піку популярності у 2005 році з майже 750 тисячами відвідувачів. Однак пандемія COVID-19 призвела до чотирирічної перерви, і коли автосалон повернувся на початку 2023 року, він зібрав лише 37 учасників та 168 тисяч відвідувачів. Для порівняння, у 2019 році захід відвідало 602 тисячі осіб, а учасників було 184.
Олександр де Сенаркленс, президент постійного комітету фонду, який організує автосалон, назвав рішення про закриття “надзвичайно сумним”. Організатори звернулися до влади кантону із проханням розпустити фонд. Проте катарську версію виставки буде продовжено, і наступний Женевський міжнародний автосалон Катар пройде в Досі в листопаді 2025 року.
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