Зачем нужна новая кнопка Camera Control в iPhone 16?

Пока человечество старается сделать сенсорные интерфейсы более удобными, передовые технологические компании в порыве маректологического бреда, возвращаются к истокам.

Apple представила iPhone 16 с новой фишкой — кнопкой Camera Control, которая размещена на правой стороне под кнопкой питания. Она должна по идее сделать управление камерой более интуитивным и удобным, предлагая пользователям новые возможности для создания фото и видео контента.

Camera Control позволяет:

Одним нажатием мгновенно открыть приложение Камера или приложение стороннего разработчика.

Сделать фото при активной камере.

Удерживать кнопку для автоматического запуска записи видео.

Легким нажатием открывать элементы управления, такие как масштабирование и блокировка фокуса и экспозиции (функция будет доступна с осени).

Двойным касанием вызвать меню предварительного просмотра с возможностью настройки экспозиции и глубины резкости.

Проведением пальца переключаться между параметрами камеры, включая изменение масштаба, экспозиции и глубины резкости.

Кнопка интегрирована с программным обеспечением, позволяя переключаться между функциями без необходимости вручного управления. Также поддерживаются стилистические настройки изображения и интеграция с соцсетями, такими как Snapchat.

Одной из интересных возможностей стало использование Camera Control для функции «щелкните и удерживайте» позволяет, например, получать информацию об объектах на снимке или добавлять события в Календарь. Тактильная обратная связь имитирует ощущения от работы с затвором олдовых камер.

Кроме того, есть поддержка сторонних сервисов, таких как Google или ChatGPT для поиска товаров и информации.