Зачем нужна новая кнопка Camera Control в iPhone 16?13.09.24
Пока человечество старается сделать сенсорные интерфейсы более удобными, передовые технологические компании в порыве маректологического бреда, возвращаются к истокам.
Apple представила iPhone 16 с новой фишкой — кнопкой Camera Control, которая размещена на правой стороне под кнопкой питания. Она должна по идее сделать управление камерой более интуитивным и удобным, предлагая пользователям новые возможности для создания фото и видео контента.
Camera Control позволяет:
- Одним нажатием мгновенно открыть приложение Камера или приложение стороннего разработчика.
- Сделать фото при активной камере.
- Удерживать кнопку для автоматического запуска записи видео.
- Легким нажатием открывать элементы управления, такие как масштабирование и блокировка фокуса и экспозиции (функция будет доступна с осени).
- Двойным касанием вызвать меню предварительного просмотра с возможностью настройки экспозиции и глубины резкости.
- Проведением пальца переключаться между параметрами камеры, включая изменение масштаба, экспозиции и глубины резкости.
Кнопка интегрирована с программным обеспечением, позволяя переключаться между функциями без необходимости вручного управления. Также поддерживаются стилистические настройки изображения и интеграция с соцсетями, такими как Snapchat.
Одной из интересных возможностей стало использование Camera Control для функции «щелкните и удерживайте» позволяет, например, получать информацию об объектах на снимке или добавлять события в Календарь. Тактильная обратная связь имитирует ощущения от работы с затвором олдовых камер.
Кроме того, есть поддержка сторонних сервисов, таких как Google или ChatGPT для поиска товаров и информации.
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